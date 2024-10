The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Ao início do mês de outubro, os preparativos para a festa mais assustadora do ano se inicia, o Halloween. Muitos se preparam de diversas maneiras para a chamada Spooky Season, ou ‘Temporada Assustadora’, e uma delas, sendo a mais simples dentre as opções, é a de maratonar filmes que se assemelham com a festividade.

Corra

A trama dirigida por Jordan Peele trata muito além do terror sobrenatural, ele busca por algo muito mais devastador, o real. Nesse enredo, o telespectador é surpreendido pelo lado mais sombrio do ser humano: o preconceito.

Ao encontrar seus sogros pela primeira vez, o jovem fotógrafo Chris Washington (Daniel Kaluuya) começa a notar comportamentos estranhos e questionáveis nos pais de sua namorada, Rose Armitage (Allison Williams). Com um terror psicológico, o longa irá traçar toda a mente sombria de uma família que até então se mostrava ser inofensiva.

Os fantasmas se divertem

Um filme divertido, para toda a família e ainda com aspectos de Halloween, “Beetlejuice”, ou como é conhecido em terras brasileiras por “Os Fantasmas se Divertem” é a melhor escolha para você.

Dirigido por Tim Burton, o enredo seguirá um casal, Barbara (Geena Davis) e Adam Maitland (Alec Baldwin), que acabaram de falecer, mas se encontram presos em sua antiga casa. No entanto, a chegada de novos moradores para a residência faz com que os mesmos tentem assombrá-los, porém sem sucesso buscam pela ajuda de um fantasma famoso no mundo das sombras: Beetlejuice.

The Craft

Se você era fã de Little Mix, com certeza já ouviu falar desse filme. A adolescente Sarah Bailey (Robin Tunney) se muda para Los Angeles em busca de um novo começo. Em seu novo colégio, ela conhece três alunas com um gosto peculiar: praticar magia. Entre seus colegas de escola, essas meninas são conhecidas como “as bruxas”. No entanto, quando as quatro se tornam amigas e começam a praticar magia juntas, acabam liberando forças que escapam de seu controle, trazendo consequências devastadoras.

Pearl

A nova queridinha do mundo do horror, Mia Goth, interpreta a sonhadora Pearl que vive presa às suas obrigações em uma vida do interior. Tudo o que ela mais queria era ser uma atriz famosa e desfrutar de tudo que a fama poderia lhe dar, porém a mesma se vê presa ao ter seu marido levado para a guerra e o pai tomado pela gripe espanhola.

Misturando terror psicológico e drama, o filme do estúdio A24 prende a atenção do telespectador ao mostrar as nuances da mente da protagonista.

A noiva cadáver

Mais uma produção de Tim Burton, só que essa com aspectos do drama, estranho e belo. Um filme para toda a família que deixa a audiência com outra perspectiva acerca do ponto principal da trama, a morte. Victor Van Dort, ao praticar os votos de seu casamento arranjado com Victoria Everglot na floresta, acaba pedindo em casamento a noiva falecida Emily. A noiva cadáver então o leva para o mundo dos mortos, onde fica preso e precisa descobrir uma maneira de voltar para sua realidade antes que sua verdadeira noiva se case com Lorde Barkis.

