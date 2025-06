Festas Juninas: Conheça como as celebrações ao redor do país se firmam como forma de resistência e identidade cultural

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

As festas juninas, celebradas principalmente no mês de junho ao redor do Brasil, são uma das manifestações culturais mais ricas e populares do país. Com raízes religiosas, em homenagem aos santos católicos Santo Antônio, São João e São Pedro, essas celebrações possuem uma importância enorme para a preservação da identidade cultural brasileira.

Apesar de todas as festas juninas terem seus elementos clássicos como quadrilhas, fogueiras, comidas típicas e danças, a forma como são comemoradas varia de acordo com as tradições regionais, refletindo na diversidade cultural do país.

NORDESTE

No Nordeste, principal símbolo nacional da festa junina, as celebrações têm proporções grandiosas. Cidades como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) atraem muitos turistas. Por lá, é visto a valorização de elementos como o forró, casamento matuto, trajes caipiras e comidas típicas a base de milho, como pamonha, canjica e bolo de milho.

A influência sertaneja é marcante e transforma festas em eventos populares.

SUDESTE

No Sudeste, a celebração é vista em escolas, igrejas e bairros com influência forte da tradição caipira. Os pratos típicos são semelhantes aos do nordeste, porém com a presença do quentão (bebida quente com gengibre e cachaça) e vinho quente.

SUL

No Sul do país, as tradições caipiras continuam, mas com traços da cultura europeia, como a italiana e a alemã. Os pratos tradicionais juninos ainda fazem sucesso, mas por lá podemos encontrar também o chimarrão e o pinhão. Na música, temos o vanerão, xote e músicas tradicionais gaúchas.

NORTE

No Norte, as festas misturam elementos indígenas e ribeirinhos em suas comemorações, criando uma celebração única. As festas juninas nessa região do país têm grande influência da Festa do Boi-Bumbá e da Festa de Parintins, com a disputa entre os bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul).

CENTRO-OESTE

No centro-oeste, há forte presença da música sertaneja, danças e comidas típicas regionais como arroz com pequi e galinhada. A dança é influenciada pelos países que fazem fronteira, e as mais famosas são o siriri e o cururu, vindas do Paraguai.

Apesar de algumas breves diferenças por costumes em cada região, as festas juninas são uma profunda expressão da identidade cultural brasileira, sendo um patrimônio imaterial do país.

Mais do que simples celebrações, elas reforçam o sentimento de pertencimento das comunidades no interior do país e valorizam tradições rurais que resgatam o modo de vida simples no campo. Além disso, elas promovem inclusão social ao reunir pessoas de diferentes origens e classes, preservam costumes que atravessam gerações e movimentam a economia local por meio do turismo e comércio.

Acima de tudo, as festas juninas são uma expressão viva da identidade cultural brasileira: diversa, festiva e profundamente enraizada em suas tradições.

