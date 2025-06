Festa Junina: 5 inspirações de look para as comemorações

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A temporada de São João já está a todo vapor, e com ela, vem a chance de brilhar no arraiá! Mas vem também a dúvida: como entrar no clima sem cair no clichê? A boa notícia é que dá, sim, pra montar um look junino estiloso, confortável e cheio de personalidade. Selecionamos cinco ideias de looks para você curtir a Festa Junina!

A clássica flanela: com um twist

A camisa de flanela é um ponto de partida perfeito para quem quer um look versátil, estiloso e que respeita o mood junino. E para deixá-lo ainda mais ousado, combine com tops cropped, shorts jeans ou de couro, meia-calça e botas estilosas.

O toque final fica por conta dos penteados com laços coloridos — um detalhe simples que conecta o look com o imaginário caipira, sem perder a estética urbana. O segredo está no contraste: o rústico da flanela com a pegada moderna das sobreposições e dos acessórios.

Customizado: patchwork, fitas e atitude

Os looks DIY são o grande destaque da vez. Muitas meninas estão colocando a mão na massa e criando peças exclusivas, com uma estética divertida, artesanal e cheia de vida. Saias cheias de camadas, calças decoradas com fitas e retalhos de diferentes formatos e cores, croppeds com aplicações e texturas mil.

A vibe é 100% Festa Junina: colorida, espontânea, com aquele toque de bagunça boa. E o melhor: cada look carrega a assinatura de quem o criou. Ideal para quem quer se destacar na quadrilha com originalidade.

Cowboy aesthetic: o country encontra o fashion

Tem quem prefira um look mais fechado, mais sóbrio — e aí entra o cowboy aesthetic. Com botas de bico fino, chapéus repaginados, peças em jeans escuro, coletes, franjas e golas marcadas, esse estilo traz uma sofisticação western que funciona super bem nas festas de São João.

A cartela de cores costuma ser mais terrosa, com preto, caramelo e jeans bruto. A maquiagem pode seguir essa linha também: tons neutros, delineado forte, blush marcado. É um visual poderoso, que remete ao sertanejo clássico, mas com perfume de passarela.

Saia rodada: o ícone junino repaginado

Se tem uma peça que não pode faltar no look junino é a famosa saia rodada — e se for xadrez, melhor ainda. Em 2025, ela aparece com mais personalidade: cintura alta, camadas, babados, fita, tule, laço… quanto mais detalhes, melhor.

Combine com um top mais justo ou cropped básico, aposte em tênis, coturno ou até uma bota country.A mistura do tradicional com o moderno cria um efeito visual incrível, perfeito para quem quer dançar quadrilha com estilo e leveza.

O vestido rodadinho: look que nunca sai de cena

Os vestidinhos rodados, com estampa xadrez e detalhes como fitas, babados e manga bufante são, sem dúvidas, um clássico absoluto. E todo ano eles voltam com força — seja em versões mais tradicionais, seja em releituras fashionistas. Por mais que algumas pessoas torçam o nariz achando infantil, o resultado é sempre muito tradicional e fofo.

Esse tipo de vestido é ideal para quem quer se jogar no mood junino sem medo de ser feliz. Combine com sapatilha, coturno ou bota baixa, aposte em tranças ou maria-chiquinha com fitas coloridas e finalize com sardinhas fake.

No fim, o look de Festa Junina é só mais uma forma de entrar no clima. Pode ser cheio de cor, mais minimalista, clássico ou montado em cima da hora. O importante é que faça sentido pra você. Porque o arraiá passa rápido — então que pelo menos a roupa renda boas fotos e memórias melhores ainda.

