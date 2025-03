Fernanda Montenegro entrega atuação tocante em seu novo filme, ‘Vitória’

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, Fernanda Montenegro protagoniza, aos 95 anos, um novo filme. O longa-metragem Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, estreou nesta quinta-feira, dia 13, e foi inspirado por uma história real ocorrida no Rio de Janeiro, em 2005.

História real

O caso ocorreu com Joana da Paz, idosa que morava em Copacabana, em frente à Ladeira dos Tabajaras. Incomodada com as violentas ações dos grupos traficantes que via pela janela de seu apartamento, Joana começou a gravar tudo com uma fita VHS. A aposentada registrou em vídeos, durante dois anos, a rotina do crime organizado.

Vitória foi o nome fictício que a idosa recebeu por segurança, após desmascarar uma rede de tráfico de drogas. Ela entregou as filmagens às autoridades, que após realizarem investigações, prenderam 27 pessoas, incluindo 9 policiais corruptos.

O filme

No filme, Fernanda Montenegro dá vida a Dona Nina, a idosa que teve coragem de enfrentar o tráfico e a corrupção policial a partir da janela de seu apartamento.

A trama se desenvolve a partir da representação da nefasta realidade vivida pela senhora que, diariamente, sofre com a violência do crime organizado em frente ao seu apartamento. As trocas de tiro são frequentes, impactando diretamente a vida dos moradores da região.

Aborrecida com a situação, Dona Nina recorre às autoridades, que, por sua vez, não tomam providências, alegando que “não existem provas”. Então, após seu apartamento ser atingido por tiros, a idosa toma a arriscada decisão de documentar, em vídeos, o cotidiano do tráfico e dos confrontos armados na comunidade.

Com o apoio do jornalista policial Fábio Gusmão, interpretado por Alan Rocha, a situação finalmente toma outro rumo. Por se tratar de uma denúncia grave, que sugere inclusive o envolvimento de policiais, era necessário que Dona Nina entrasse no Programa de Proteção à Testemunha para que a investigação fosse realizada. Por razões de segurança, a idosa – rebatizada como “Dona Vitória” – foi levada para sua nova vida em outro local, e a reportagem pôde ser enfim publicada.

O filme retrata, com muita sensibilidade, a realidade do tráfico e da violência no Rio de Janeiro, além da angústia vivenciada pela população, em razão da falta de segurança e do envolvimento de autoridades nas operações do tráfico.

A questão da corrupção policial fomenta não apenas essa sensação de insegurança, como também a de impunidade. Essa conjuntura política e social foi muito bem apresentada, uma vez que o filme teve como inspiração o livro de Fábio Gusmão, Dona Vitória Joana da Paz.

Abordando também situações como a solidão de Dona Nina e a relação dela com Marcinho, a história consegue ser, ao mesmo tempo, tensa e comovente.

A atuação de Fernanda Montenegro é tocante e transmite perfeitamente os sentimentos durante o filme, de forma que o espectador se compadece com a senhora que, apesar das limitações da idade e da situação de vulnerabilidade em que se encontrava, lutou por sua paz e pela justiça.

