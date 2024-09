Fenty Skin chega este mês no Brasil: tudo sobre a linha de skincare da Rihanna

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Os fãs de skincare já podem comemorar: a Fenty Skin, linha de cuidados com a pele da cantora Rihanna, acaba de desembarcar em solo brasileiro, após quatro anos de mercado. No Brasil, a marca chega com o lema “uma boa maquiagem começa com uma pele bem cuidada” e segue a premissa de que os produtos funcionam em todos os tipos e tons de pele.

Os produtos da Fenty Skin são resultado da jornada pessoal da fundadora Rihanna. Na adolescência, a cantora se sentia confusa com as opções disponíveis no mercado e chegou, inclusive, a usar um produto que descoloriu sua pele.

Depois que Rihanna se tornou uma estrela da música, precisou voltar a cuidar da própria pele e testar novos produtos. A partir desse momento, ela sonhou em criar uma linha de cuidados para a pele que fosse limpa, simples, eficaz e, mais importante, para todos.

“Fenty Skin é tudo o que eu gostaria de ter tido mais jovem”, diz Rihanna em um comunicado enviado à Her Campus. “Eu queria que fosse acessível, fácil e que tirasse a pressão de escolher uma rotina de cuidados, então criei uma para todos.”

A expansão de Fenty Skin já atingiu diversos locais do globo e, atualmente, a marca está presente em mais de 20 países. “Cada lançamento é emocionante – estamos focados em ser acessíveis para todos, em todos os lugares”, diz a cantora.

O portfólio completo, que conta com mais de 40 produtos multifuncionais, engloba limpeza da pele, hidratação facial, labial e corporal, esfoliantes, hidratantes com FPS, creme para mãos e tratamentos para acne.

Fruto de parceria com o maior conglomerado de luxo do mundo, a LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy, a Fenty Skin tem fórmulas limpas, livres de óleo, veganas e sem glúten, com cuidado na preservação dos recifes de coral. A linha ainda é reconhecida com o selo de certificação Clean na Sephora.

Onde comprar Fenty Skin no Brasil?

Assim como as maquiagens da marca Fenty Beauty, a linha completa será comercializada com exclusividade na Sephora. Os produtos estão disponíveis no aplicativo desde o dia 17 de setembro no aplicativo, enquanto no site e nas lojas físicas a partir do dia 19.

Os preços entre os produtos, tanto na versão full size quanto na mini, podem variar de R$ 99,00 a R$ 329,00. Confira a seguir alguns dos principais produtos de Fenty Skin que serão comercializados no Brasil:

Raio-X dos produtos

Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser (145 mL R$ 229,00 e versão mini 45ml R$109)

Limpador facial para pele normal a oleosa, que remove a maquiagem de longa duração, além de controlar a oleosidade sem ressecar e ajudar a desintoxicar a pele. Com fragrância de coco e cereja, é indicado para todos os tipos de pele, já que não é comedogênico.

Melted AWF Jelly Oil Makeup (R$239,00)

Para peles normais e secas, traz a mesma proposta: remove a maquiagem e limpa a pele com uma textura única de gel que se transforma em óleo. Formulado com 9 óleos, hidrata e nutre a pele enquanto gentilmente limpa e derrete a maquiagem, deixando a pele aveludada e macia.

Fat Water Pore Refining Toner Serum (150 mL R$189 e versão mini 50ml R$99)

Indicado para pele mista a oleosa e com imperfeições, como manchas de acne e sol, a fórmula combina sérum e tônico, que ajuda a reduzir a aparência dos poros dilatados e diminui o excesso de oleosidade da pele sem ressecar, além de auxiliar na uniformização da pele, reduzindo o aspecto de manchas faciais.

Fat Water Hydrating Milky Toner Essence (150 mL – R$199)

Aliando o poder de um tônico e da hidratação da pele sem repuxar ou ressecar, é o hidratante ideal para peles normais a secas. Utilizado para intensificar a hidratação e a nutrição da pele, preencher a pele, melhorar a barreira de hidratação e uniformizar o tom da pele.

Hydra Vizor Mineral Broad Spectrum Mineral SPF 30 Sunscreen Moisturizer (50 mL R$279 (produto com case) e versão mini 30ml R$179)

Disponível sem e com cor, é um hidratante com filtro solar que fortalece a barreira de hidratação da pele e ajuda a iluminar, além de reduzir a aparência de poros, manchas e linhas finas. O filtro solar mineral protege a pele contra os raios UVA e UVB, enquanto permanece leve e translúcido em todos os tons de pele.

Lux Balm Ultra-Hydrating Cherry Lip Balm (R$99)

Lip balm confortável, enriquecido com acerola, que hidrata, fortalece e reaviva lábios rachados. Com blend de óleos e manteigas que deixam os lábios macios, o produto promete suavizar e nutrir os lábios, além de deixá-los hidratados.

Fenty Treat Hydrating + Strengthening Lip Oil (R$159)

Também um lip oil, o poder ultra hidratante ajuda a fortalecer a barreira de hidratação dos lábios e o poder antioxidante da Barbados Cherry hidrata, condiciona e renova os lábios instantaneamente. É indicado uso contínuo.

Plush Puddin’ Intensive Recovery Lip Mask (R$149)

Máscara labial que hidrata e nutre os lábios de maneira instantânea e ao longo do tempo. Retexturiza, reduz a aparência das linhas finas, firma e melhora a elasticidade, deixando os lábios macios, suaves e preenchidos em uma semana. O brilho é suave e conta com aroma de baunilha.

Cookies N Clean Detox Face Mask (75 mL R$249)

Máscara de argila de carvão encapsulado. Ajuda a desintoxicar a pele sem ressecar e diminui o aspecto dos poros. A textura é leve e deixa a pele macia sem remover a hidratação. Remove impurezas, excesso de óleo e sujeira, e ajuda a clarear a pele.

Cookies N’ Clean Blackhead Face Scrub (100 g R$219)

Esfoliante desintoxicante feito com areia vulcânica e argila encapsulada para esfoliar, purificar os poros e eliminar os cravos. Ideal para pele oleosa ou com tendência à acne, deixa a pele suave e macia, melhorando o aspecto dos cravos em duas semanas.

Cherry Dub Superfine Daily Cleansing Face Scrub (30 mL R$199)

Esfoliante macio indicado para uso diário. Enriquecido com acerola, reduz instantaneamente a aparência dos poros e promete iluminar a pele em apenas uma semana de uso, removendo a descamação para uma textura perfeita para aplicar maquiagem.

Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream (50 mL R$329)

Hidratante com a proposta de reduzir o aspecto de manchas e poros dilatados, e melhorar a textura e o tom da pele. Possui textura de rápida absorção para garantir maior conforto. Auxilia na hidratação, nutrição e uniformização da pele.

Watch Ya Tone Niacinamide Dark Spot Serum (R$289)

Sérum clareador de rápida absorção com a proposta de melhorar a aparência de manchas e descoloração. Com poderosos ingredientes clareadores, aumenta a luminosidade da pele após oito semanas de uso, tanto de manhã quanto à noite.

Blemish Defeat’r BHA Spot-Targeting Gel (15 mL R$169)

Favorito das redes sociais, combate a acne e melhora a aparência dos poros com ácido salicílico, reduzindo o excesso de óleo sem ressecar. Seca rápido, criando uma barreira de proteção invisível sobre a acne que não aparece sob a maquiagem, enquanto trata a pele.

Cherry Dub Blah 2 Bright 5% AHA Mask (R$ 269)

Máscara iluminadora em textura de geleia. O produto esfolia gentilmente e, com uso contínuo, reduz a aparência das manchas e ilumina a pele com vitamina C.

Thicc n Smooth Rich Peptide Eye Cream (30 mL R$299)

Creme multifuncional para a área dos olhos. Ajuda a reduzir o aspecto das linhas finas e bolsas, ilumina e reduz a aparência de olheiras, e entrega hidratação de longa duração. Indicado para pele seca ao redor dos olhos.

Flash Nap Gel Crème para Olhos Revivador Instantâneo (15 mL R$249)

Flash Nap é um hidratante 2 em 1 para a área dos olhos, livre de óleo, e também age como primer. Reduz o aspecto de bolsas e olheiras, ajuda a melhorar a hidratação ao longo do dia, aumentando a durabilidade do corretivo. Indicado para todos os tipos de pele, especialmente para quem tem bolsas e olheiras.

Butta Drop Whipped Oil Body Cream (200ml R$299 e mini 75ml R$159)

Hidratante corporal que proporciona hidratação ao longo do dia, deixando a pele macia, com brilho sutil e não pegajosa. Oferece hidratação profunda e nutrição com 7 óleos essenciais ricos em ácidos graxos, manteiga de manga e de karité.

Butta Drop Hydrating Body Milk (185ml R$299)

Loção hidratante de textura leve que preenche a pele e fortalece a barreira de hidratação da pele. Versão menos densa do Butta Drop Body Cream, tem rápida absorção e deixa a pele sedosa com acabamento acetinado. O produto hidrata e recupera a pele.

Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub (R$269)

Esfoliante corporal que ajuda a eliminar a aspereza, textura irregular e tom desigual. O produto condiciona, suaviza e renova a pele danificada.

Hydra Reset Intensive Recovery Hand Mask (75ml R$159 e mini 30ml R$99)

Creme para as mãos que promove hidratação, conforto e diminui o ressecamento e danos da pele.

