Eterna promessa: por que a carreira de Zara Larsson nunca decolou? 

Lançado em 26 de Setembro, o álbum Midnight Sun de Zara Larsson chegou com uma recepção positiva da crítica. Embora elogiado, o projeto ainda não proporcionou a explosão de sucesso que muitos esperavam para a carreira da artista. Que por sua vez, continua a ser vista como uma “promessa” do pop, com um potencial inegável que, apesar de todo o talento e projetos aclamados, vive uma eterna expectativa por um reconhecimento global.

Com grandes hits como “Lush Life” e “Never Forget You”, a cantora já teve um gostinho de como é chegar nos charts suecos, mas não emplacou nos charts globais. Presente no meio artístico desde 2011, qual o motivo que fez a carreira da artista nunca decolar?

Início da carreira

A trajetória da cantora sueca no cenário musical começou de forma notável. Sua carreira foi impulsionada precocemente aos 10 anos, quando venceu o Talang, a versão sueca do Got Talent, em 2008.

Inicialmente, a artista cantava em sua língua nativa, mas logo migrou para o inglês. O sucesso comercial veio logo no seu primeiro EP, Uncover, em janeiro de 2012 que deu o pontapé na sua carreira. O single que nomeia o EP, inclusive liderou as paradas na Suécia e Noruega.

Com uma vida inserida no mercado da música por mais da metade de sua existência, Zara Larsson alcançou o sucesso internacional. Com três músicas que ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams no Spotify: “Lush Life”, lançada em 2015, a faixa “Never Forget”, e “Symphony”, uma colaboração de 2017 com o grupo eletrônico Clean Bandit.

O sucesso de “Symphony” foi amplificado por ter se tornado um “meme” no TikTok, o que lhe conferiu ainda mais visibilidade. Em 2024, como atração no Rock in Rio, a cantora entrou na brincadeira e colocou os famosos golfinhos no telão, que foram responsáveis por dar outra vida para a música.

Zara Larsson X Tate Mcrae

A veterana da indústria musical, Zara Larsson foi a atração de abertura da turnê da artista canadense em ascensão, Tate McRae, de apenas 22 anos. Popular pelo hit “Sports Car”, a jovem cantora está conquistando rápido reconhecimento global a cada novo lançamento.

O contraste entre a experiência de Larsson e a juventude de McRae logo gerou burburinho nas redes sociais. Seguindo a tendência da internet de criar rivalidades femininas, internautas questionaram a escalação, chegando a citar ser um absurdo a intérprete de “Lush Life” abrir a Miss Possessive Tour para uma artista com menos tempo de carreira.

A tensão virtual foi desfeita no final de Setembro, em uma postagem de Zara agradecendo e enaltecendo Tate McRae pela oportunidade. A participação na turnê resultou em elogios do público pela performance e ajudou a impulsionar a divulgação da nova era musical de Larsson.

Era midnight sun

Aos 27 anos, Zara Larsson vive uma fase de grande ambição. Apesar de colecionar hits de alcance global, ela não esconde em entrevistas que sua meta é clara: alcançar o ápice da carreira, conquistando o primeiro lugar nas paradas e consolidando-se como headliner de grandes turnês e festivais.

Seu foco atual é o seu quinto álbum de estúdio lançado em setembro de 2025, Midnight Sun. O nome do projeto é uma referência direta ao fenômeno do verão europeu, onde o sol se mantém visível por longas horas, e inspira uma estética sonora dançante, solar e eufórica. O álbum também se destaca por sua sonoridade global, incluindo a citação a elementos de funk brasileiro na faixa “Hot & Sexy”, inspirada por sua passagem pelo Brasil.

Embora a percepção de um “estouro” nos charts globais mais amplos ainda seja um desejo, Midnight Sun obteve aclamação crítica e se registrou como a melhor estreia da carreira de Larsson em paradas especializadas. O sucesso inicial do álbum, impulsionou um crescimento significativo nos streams de seu catálogo e sugere que a meta de decolar definitivamente para o topo das paradas globais pode estar em pleno progresso.

