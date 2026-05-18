ESTÁ DECIDIDO! CONFIRA OS CONVOCADOS DE ANCELOTTI PARA A COPA DO MUNDO

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira de Futebol, divulgou a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026. O evento da convocação foi realizado nesta tarde na cidade do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã.
Confira a lista completa dos 26 jogadores:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Leo pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
Meio campistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar Jr (Santos)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
Os destaques são Endrick, Neymar Jr, Raphinha e Vini Jr. Entre os torcedores, alguns nomes chamaram atenção, como Weverton e Rayan, enquanto ausências como Thiago Silva, João Pedro e Pedro também repercutiram.
O PERFIL DA SELEÇÃO
As escolhas de Ancelotti indicam a aposta em um time renovado, com 12 mudanças em relação à 2022. A lista reafirma a opinião de Ancelotti diante do cenário do mundial: “Copa do Mundo ganha quem leva menos gols, não quem faz mais”.
O treinador aposta em um estilo de jogo mais defensivo, prova disso é a quantidade de defensores convocados (nove), em relação aos cinco meio campistas e nove atacantes. O aspecto defensivo diminuiu as opções no meio campo, o que pode ser visto como um ponto fraco em sua escolha.
Do total, são 7 representantes do futebol brasileiro, 14 jogadores da Europa e 5 jogadores distribuídos entre Turquia, Rússia e Arábia Saudita.
Apesar dessa ser a lista final, ainda é possível que existam mudanças em casos de lesões e problemas de saúde, mas apenas se confirmado pelo comitê médico da Fifa. O prazo para essas mudanças é de 24 horas antes da primeira partida da equipe, mas as substituições só podem ser feitas com jogadores que foram incluídos na pré-lista com 55 jogadores, enviada à Fifa no dia 11. No caso dos goleiros, a substituição pode ser feita a qualquer momento.
A seleção começa os preparativos para o mundial na próxima quarta-feira (27) com dois amistosos agendados, contra o Panamá, dia 31, no Maracanã, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.
SOBRE A COPA
A Copa do Mundo será realizada, pela primeira vez, em três países-sede: Canadá, Estados Unidos e México, com os principais jogos, incluindo a final, sendo nos Estados Unidos. Também pela primeira vez, teremos a presença de 48 seleções, o dobro das últimas edições.
O formato continua o mesmo, fase de grupos (do A até o L com quatro times cada), 16-avos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. As mudanças são sutis: mais classificados, com os oito melhores terceiros colocados também avançando de fase, e uma rodada de mata-mata a mais.
O Brasil está no Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia. A seleção não deve ter muitos problemas na fase inicial, com o maior adversário sendo Marrocos. No mata-mata, pode ser que o Brasil enfrente a Holanda ou o Japão nos 16-avos. Caso passe, tem grandes chances de cruzar a Inglaterra, a Argentina ou Portugal no caminho para a decisão.
A Copa começa oficialmente no dia 11 de junho, com a grande final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York, nos EUA.
Veja a programação da Copa do Mundo de 2026:
- Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho
- 16-avos: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Decisão do terceiro lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho
Veja a programação do Brasil (fase de grupos):
- Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado) às 19h00.
- Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira) às 21h30.
- Brasil x Escócia: 24 de junho (quarta-feira) às 19h00.
Outros jogos interessantes (fase de grupos):
- Holanda x Japão: 14 de junho (domingo) às 17h00.
- Noruega x França: 26 de junho (sexta-feira) às 16h00.
- Uruguai x Espanha: 26 de junho (sexta-feira) às 21h00.
- Colômbia x Portugal: 27 de junho (sábado) às 20h30.
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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea.
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