ESTÁ DECIDIDO! CONFIRA OS CONVOCADOS DE ANCELOTTI PARA A COPA DO MUNDO

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Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira de Futebol, divulgou a lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026. O evento da convocação foi realizado nesta tarde na cidade do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã.

Confira a lista completa dos 26 jogadores:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meio campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr (Real Madrid)

Os destaques são Endrick, Neymar Jr, Raphinha e Vini Jr. Entre os torcedores, alguns nomes chamaram atenção, como Weverton e Rayan, enquanto ausências como Thiago Silva, João Pedro e Pedro também repercutiram.

O PERFIL DA SELEÇÃO

As escolhas de Ancelotti indicam a aposta em um time renovado, com 12 mudanças em relação à 2022. A lista reafirma a opinião de Ancelotti diante do cenário do mundial: “Copa do Mundo ganha quem leva menos gols, não quem faz mais”.

O treinador aposta em um estilo de jogo mais defensivo, prova disso é a quantidade de defensores convocados (nove), em relação aos cinco meio campistas e nove atacantes. O aspecto defensivo diminuiu as opções no meio campo, o que pode ser visto como um ponto fraco em sua escolha.

Do total, são 7 representantes do futebol brasileiro, 14 jogadores da Europa e 5 jogadores distribuídos entre Turquia, Rússia e Arábia Saudita.

Apesar dessa ser a lista final, ainda é possível que existam mudanças em casos de lesões e problemas de saúde, mas apenas se confirmado pelo comitê médico da Fifa. O prazo para essas mudanças é de 24 horas antes da primeira partida da equipe, mas as substituições só podem ser feitas com jogadores que foram incluídos na pré-lista com 55 jogadores, enviada à Fifa no dia 11. No caso dos goleiros, a substituição pode ser feita a qualquer momento.

A seleção começa os preparativos para o mundial na próxima quarta-feira (27) com dois amistosos agendados, contra o Panamá, dia 31, no Maracanã, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

SOBRE A COPA

A Copa do Mundo será realizada, pela primeira vez, em três países-sede: Canadá, Estados Unidos e México, com os principais jogos, incluindo a final, sendo nos Estados Unidos. Também pela primeira vez, teremos a presença de 48 seleções, o dobro das últimas edições.

O formato continua o mesmo, fase de grupos (do A até o L com quatro times cada), 16-avos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. As mudanças são sutis: mais classificados, com os oito melhores terceiros colocados também avançando de fase, e uma rodada de mata-mata a mais.

O Brasil está no Grupo C com Marrocos, Haiti e Escócia. A seleção não deve ter muitos problemas na fase inicial, com o maior adversário sendo Marrocos. No mata-mata, pode ser que o Brasil enfrente a Holanda ou o Japão nos 16-avos. Caso passe, tem grandes chances de cruzar a Inglaterra, a Argentina ou Portugal no caminho para a decisão.

A Copa começa oficialmente no dia 11 de junho, com a grande final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York, nos EUA.

Veja a programação da Copa do Mundo de 2026:

Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho

16-avos: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Decisão do terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho

Veja a programação do Brasil (fase de grupos):

Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado) às 19h00.

Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira) às 21h30.

Brasil x Escócia: 24 de junho (quarta-feira) às 19h00.

Outros jogos interessantes (fase de grupos):

Holanda x Japão: 14 de junho (domingo) às 17h00.

Noruega x França: 26 de junho (sexta-feira) às 16h00.

Uruguai x Espanha: 26 de junho (sexta-feira) às 21h00.

Colômbia x Portugal: 27 de junho (sábado) às 20h30.

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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea.

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