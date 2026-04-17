Brasil sem técnicos na Copa? Pela primeira vez um mundial acontece sem a presença de técnicos brasileiros 

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A chegada da Copa do Mundo 2026 e a definição das 48 seleções classificadas para o torneio, aumentaram as expectativas dos torcedores e, para o Brasil, consolidou um fato inédito. Pela primeira vez, nenhuma seleção será comandada por um técnico brasileiro.

Essa circunstância foi confirmada na repescagem Europeia, com a Albânia derrotada pela Polônia por dois gols a um. Comandada por Sylvinho, ex-técnico do Corinthians, os Albaneses alcançaram a fase de grupos da Eurocopa 2024 pela segunda vez na história.

Quando observamos o nosso futebol, é notável a baixa dos técnicos brasileiros, uma vez que 40% dos comandantes do Brasileirão 2026, são estrangeiros.

Esperança estrangeira

Com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o até então comandante da equipe, Tite, deixou o cargo após seis anos. Ramon Menezes (interino), Fernando Diniz e Dorival Júnior foram testados nas últimas eliminatórias, mas nenhum atingiu os resultados esperados.

Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar de estratégia com a esperança de que o Brasil voltasse ao topo. O nome cotado foi do multicampeão Carlo Ancelotti, que ao longo da carreira, passou por clubes como Real Madrid e Milan.

Agora, como comandante da seleção desde maio de 2025, Ancelotti irá se tornar o primeiro técnico estrangeiro a liderar o Brasil na busca pelo título mundial. Uma marca na história da seleção, já que apenas o uruguaio Ramón Platero, comandou o Brasil em uma competição oficial anteriormente, a Copa América de 1925.

Últimos técnicos em Copas

Os técnicos brasileiros sempre foram constantes nas Copas, pela tradição e história. Então, a seguir, um retrospecto dos últimos treinadores da amarelinha, sendo eles, todos brasileiros.

1994 e 2006 – Carlos Alberto Pereira

Campeão da Copa de 1994 pelo Brasil, o carioca Carlos Alberto Pereira, já treinou também outras quatro seleções em Copas. Superou a rejeição de grande parte dos torcedores que queriam Telê Santana em seu lugar, já que relutou em colocar o atacante Romário para jogar.

Em 2006, o Brasil não foi longe, o que levou o treinador a ser demitido. Ele se despediu após a desclassificação nas quartas de final contra a França, com insatisfação do público pela demora nas substituições dos jogadores.

2002 e 2014 – Luiz Felipe Scolari (Felipão)

Felipão, comandou o Brasil no pentacampeonato em 2002, última Copa da seleção. O título foi o momento de leveza do treinador, uma vez que estava pressionado pela não convocação de Romário. Optou por Ronaldo e Rivaldo, peças fundamentais na conquista da taça.

Voltou à seleção 12 anos depois do título e ficou marcado pelo dia em que, na semifinal da Copa de 2014, perdeu por sete a um da Alemanha, em pleno Mineirão.

2010 – Dunga

Ex-jogador da seleção, Dunga era visto como uma forma de renovação. Falhou, no entanto, em 2010, ano em que a seleção caiu para a Holanda nas quartas de final. Com o resultado negativo, não ficou no cargo.

2018 e 2022 – Tite

Com o Brasil precisando superar o vexame de 2014, Tite veio para aumentar a moral dos jogadores e fazer uma boa campanha na Copa de 2018, na Rússia. Contudo, o Brasil foi eliminado nas quartas de final contra a Bélgica e, mesmo com a derrota, o técnico permaneceu no cargo.



Em 2022, outra frustração: novamente a seleção foi eliminada nas quartas de final. Dessa vez, pela Croácia, comandada por Luka Modríc. Os brasileiros ficaram inconformados, já que o Brasil passou por boas eliminatórias em todos os ciclos, mas perdeu para times considerados inferiores na Europa.

Mesmo antes da eliminação, Tite havia falado que aquela seria sua última competição como técnico da seleção.

O Brasileirão de todos

Existe uma crescente tendência dos clubes brasileiros na busca por técnicos estrangeiros, especialmente os portugueses. Isso acontece, principalmente, pelo que Jorge Jesus fez no Flamengo e Abel Ferreira vem construindo no Palmeiras.

Em 2019, Jesus fez um trabalho espetacular no Flamengo, sendo campeão do Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Brasileirão. Esse momento deixou claro que o futebol brasileiro precisava de mudanças táticas, focando muito nas habilidades individuais dos jogadores e na parte ofensiva.

Já em 2020, Abel Ferreira chegou ao Palmeiras com um estilo único, utilizando do mental e força de cada um de seus atletas.

Enquanto tudo isso acontecia, os técnicos brasileiros permaneciam do mesmo jeito, apostando sempre nas mesmas jogadas. Então hoje, quando algum treinador é demitido, os treinadores estrangeiros são sempre a primeira opção.

No Campeonato Brasileiro de 2026, essa realidade fica evidente. Os comandantes brasileiros estão perdendo muito espaço. Até a data da publicação desta matéria, são 12 os treinadores brasileiros e 8 estrangeiros. Contudo, no passado o número de técnicos brasileiros era definitivamente superior ao de agora.

É notável a vontade dos clubes em ter um estrangeiro comandando os jogadores, pois mesmo alguns técnicos que fizeram bons trabalhos, foram demitidos sem motivo prévio.

Filipe Luís é um exemplo recente disso. O brasileiro renovou com o Flamengo para este ano, tendo conquistado a Libertadores e o Brasileirão em 2025. Após a goleada por oito a zero em cima do Madureira, foi demitido e uma semana depois, o rubro negro estava no comandado de um novo tecnico: o português Leonardo Jardim.

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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea

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