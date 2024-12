É Natal! Confira 9 filmes para entrar no clima de fim de ano

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Falta menos de um mês para o Natal e em meio a correria de final de ano, entre decorações e compras de presentes, nada melhor do que uma pausa pra ver um filminho e entrar no clima natalino. Para você que ama essa época do ano, separamos aqui nove filmes para comemorar os últimos dias do ano!

Clássicos

Sendo fã ou hater do Natal, você precisa ver esses filmes pelo menos uma vez na vida. Comédia, romance e o clássico espírito natalino são alguns dos elementos presentes nestes longas que vão te colocar direto em clima festivo!

1. Esqueceram de mim (1990)

Conhecido pela incrível atuação de MacAulay Culkin, Esqueceram de Mim acompanha Kevin McCallister, um menino de oito anos que é esquecido sozinho em casa enquanto sua família sai de férias. Com certeza você vai dar boas risadas acompanhando a família McCallister e, se quiser mais, ainda tem dois filmes de continuação.

Onde encontrar: Disney+

2. Simplesmente Amor (2003)

Esse é para os apaixonados de plantão! Simplesmente Amor acompanha nove histórias separadas que se interligam por um único ponto: o amor. Com um elenco de primeira, esse filme vai te deixar com o coração quentinho e vendo o amor em todos os lados.

Onde encontrar: Prime Video

3. O Grinch (2000)

Inspirado no livro de Dr. Seuss, Jim Carrey dá a vida ao personagem Grinch, um ser verde que odeia a época natalina e decide terminar com a festa da Cidade dos Quem. Mas o plano dele tem uma reviravolta quando seu caminho se cruza com a pequena Cindy Lou Quem (Taylor Momsen). Além de gerar altas risadas e um show de atuação de Carrey, O Grinch vai te mostrar o verdadeiro espírito natalino.

Onde encontrar: Prime Video e Globoplay

Romances

Além das luzes e enfeites coloridos, o que não pode faltar no Natal é o amor. E esses filmes são indispensáveis pra você que quer passar a temporada de fim de ano com seu parceiro ou só admirar a magia e o romance dessa época!

4. Uma quedinha de Natal (2022)

Depois de sofrer amnésia por conta de um acidente de esqui, uma herdeira acaba encontrando um amor inesperado. Com rostos conhecidos como Lindsay Lohan e Chord Overstreet, Uma Quedinha de Natal é um perfeito clichê que encanta qualquer fã de comédias românticas natalinas.

Onde encontrar: Netflix

5. A princesa e a plebeia (2018)

A Princesa e a Plebeia tem todos os elementos que marcam um ótimo clichê romântico de Natal: sósias, realeza, viagens e, claro, romance. Além de uma atuação dupla de Vanessa Hudgens, o filme ainda conta com mais duas sequências para ter ainda mais entretenimento natalino.

Onde encontrar: Netflix

6. Amor com data marcada (2020)

Tudo bem esse filme não é exclusivamente de natal, mas já pensou ter um date específico apenas para os feriados e datas comemorativas ao longo do ano? Essa é a premissa do clichê Amor com Data Marcada. Com um ótimo elenco e referências engraçadas, vale a pena incluir na sua maratona!

Onde encontrar: Netflix

Para toda a família

Se você quer compartilhar o espírito natalino ou simplesmente alegrar sua criança interior, aqui separamos algumas opções para chamar a família toda pra sala, estourar uma pipoca e aproveitar o clima natalino!

7. Boa sorte, Charlie, é Natal! (2011)

Se você cresceu vendo Disney Channel, esse filme com certeza já está na sua lista. Lançado em 2011, ele segue a mesma história da série, dessa vez acompanhando a família Duncan nas férias de Natal. Com esse clássico, a diversão é garantida para qualquer idade!

Onde encontrar: Disney+

8. Barbie e o Quebra-Nozes (2001)

Tem algo melhor do que um tradicional conto de Natal? Tem sim, quando esse conto se mistura com a boneca mais conhecida do mundo! Baseado no ballet O Quebra-Nozes, o filme acompanha a aventura de Clara e o Quebra-Nozes que ela ganhou de presente. Apesar de ter mais de 20 anos, a animação segue sendo uma ótima escolha para os amantes de ballet, música, Barbie, e claro, Natal.

Onde encontrar: Max

9. O Natal de Cinderela (2019)

O Natal da Cinderela traz uma releitura do conto de fadas que marcou nossa infância com toques modernos e festivos. Com muita música, enfeites natalinos e rostos familiares, como Laura Marano e Gregg Sulkin, essa história deixa qualquer um cativado pelo “felizes para sempre”.

Onde encontrar: Prime Video e Youtube (diponível para compra ou aluguel)

Seja qual for seu gênero favorito, sempre vai ter um filme de Natal para acompanhar e te ajudar a entrar no clima de fim de ano! Agora conta pra gente, qual desses você já adicionou na sua lista para assistir esse ano?

