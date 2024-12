6 receitas natalinas para a melhor época do ano

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com a proximidade do Natal, nada melhor do que uma boa receita, seja doce ou salgada, para garantir uma ceia inesquecível para a época mais mágica do ano. Pensando nisso, a Her Campus Cásper Líbero selecionou 6 receitas natalinas que vão ajudar você a entrar no clima festivo e surpreender a família na cozinha!

Torta de Tender Um dos pratos típicos de toda ceia de natal são as aves, como peru, chester ou até mesmo um tender. Para evitar desperdícios com esses alimentos pesados, que tal uma torta? Com arroz cozido, pedaços de tender (carne suína), ovos e creme de leite na massa, e um recheio especial que combina tender, tomate, queijo e manjericão, em um piscar de olhos a torta está pronta. E para melhorar? A receita não utiliza farinha de trigo na composição da massa, e ainda pode ser feita no liquidificador! Confira abaixo essa receita prática e rápida para inovar sua ceia natalina: Ingredientes: 5 ovos; 1 caixa, ou 200 gramas de creme de leite; 1 e um quarto de xícara de chá, ou 200 gramas de arroz cozido; Um quarto de xícara de chá, ou 35 gramas de tender picado. Recheio: 1 unidade, ou 180 gramas de tomate sem sementes picadinho; Meia xícara de chá, ou 70 gramas de tender picado; Sal a gosto; Pimenta-do-reino a gosto; Manjericão picado a gosto; 1 xícara de chá, ou 100 gramas de muçarela ralada; Meia xícara de chá, ou 50 gramas de parmesão ralado. Modo de preparo: De início, no liquidificador, bata os ovos, o creme de leite, o arroz cozido e adicione os pedaços de tender picados. Bata bem até obter uma mistura homogênea de todos esses ingredientes, mas ainda sim com pedaços de arroz. Em uma tigela separada coloque a muçarela ralada, o parmesão ralado, o tomate sem sementes e o tender picados, sal, pimenta-do-reino e manjericão picado a gosto. Misture todos os ingredientes. Após essa mistura despeje o creme obtido no liquidificador a essa mistura e pronto, temos a massa da torta. Em uma forma untada e enfarinhada de 25 centímetros de diâmetro coloque a massa, leve ao forno a 180 graus Célsius por 25 minutos. Após assada deixe esfriar e sirva sua torta tender! Rabanada Salgada Rabanada é um prato delicioso e clássico nas festas de fim de ano, mas que tal uma versão salgada? Com uma crosta de queijo crocante por fora e maciez por dentro, é impossível não ter água na boca com esse prato que pode servir de entrada para sua ceia de natal. Para esse prato em específico é possível fazê-lo tanto frito quanto no forno, agradando todo mundo. Confira abaixo o passo a passo dessa receita deliciosa! Ingredientes: 4 pães franceses amanhecidos; 3 ovos médios; 1 colher de chá de sal; 5 colheres de sopa de creme de leite; 3 colheres de sopa de farinha de trigo; 150 gramas de mussarela ralada; Salsinha e cebolinha a gosto; Óleo para fritar. Modo de preparo: Para essa receita é importante utilizar pães adormecidos de um dia para o outro, ou até mesmo dois dias, para evitar que eles absorvam tanto líquido. Pães frescos podem deixar a rabanada encharcada. Inicialmente corte os pães em fatias grossas, cerca de 1 dedo de espessura, e reserve. Em um recipiente quebre os ovos, adicione sal e misture com auxílio de um fouet. Nesse mesmo recipiente acrescente a salsinha, a cebolinha, o creme de leite e o queijo ralado e misture bem. Por fim coloque a farinha de trigo e mexa até ficar homogênea, quando a farinha de trigo sumir completamente da mistura . Com a massa cremosa, misture ela aos pães. Por fim aqueça, em um frigideira de bordas altas, o óleo. O ideal é que as rabanadas fiquem submersas até a metade, quando o óleo estiver quente coloque a fatia de pão empanada junto a mistura por 50 segundos. Frite até dourar dos dois lados, retire e deixe escorrer em um papel toalha ou grade. E está pronto! Anote essa dica: Para fazê-las no forno, basta pré-aquecer o forno a 200°C e deixar as rabanadas por 15-20 minutos ou até dourar. O resultado fica igualmente saboroso e crocante. Se você quiser ainda mais crocância basta polvilhar nozes ou castanhas trituradas sobre as rabanadas antes de assar. View this post on Instagram A post shared by curiotecshop (@curiotecshop) Suflê de bacalhau tradicional Para quem gosta de um acompanhamento diferente, repleto de sabor e cremosidade, este prato é ideal. Temperado com sal, pimenta do reino e um toque de noz-moscada ralada, ele tem um sabor único e surpreendente. Quer saber como preparar? Confira a receita abaixo! Ingredientes: 325 gramas de cebola em rodelas; 400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado; Sal a gosto; Pimenta-do-reino a gosto; Noz-moscada ralada a gosto; Salsinha picada a gosto; 50 gramas de manteiga; 25 gramas de farinha de trigo; 250 mililitros de leite; 200 gramas de creme de leite; 3 clara em neve; 40 gramas de queijo parmesão ralado. Modo de preparo: Vamos começar colocando o azeite em uma frigideira grande. Com o fogo aceso, adicione a cebola em rodelas e o bacalhau desfiado e dessalgado, misturando bem os ingredientes. Para complementar tempere com sal, pimenta do reino e noz-moscada ralada a gosto. Finalize com salsinha picada a gosto, desligue o fogo e reserve a mistura. Em uma panela derreta a manteiga e acrescente a farinha de trigo. Mexa os ingredientes com auxílio de um fouet até formar um creme homogêneo. Em seguida, adicione o leite e o creme de leite, siga mexendo e tempere a gosto. Após isso, junte o creme da panela ao bacalhau reservado com cebola, misture os ingredientes e deixe esfriar. Quando estiver frio, adicione as claras batidas em neve aos demais ingredientes, incorporando tudo aos poucos. Transfira o creme de bacalhau para uma travessa untada de azeite e acomode a mistura. Para dar um toque especial, polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Bom apetite! Biscoitos Amanteigados Os famosos biscoitos cortados em formatos festivos, como árvores, sinos, estrelas e até Papai Noel, são uma maneira encantadora para celebrar a melhor época do ano. Além de serem deliciosos, trazem um toque especial de criatividade e beleza a esse espírito natalino. Solte a imaginação na decoração dos biscoitos e venha aprender como é simples fazê-los! Ingredientes: 200 gramas de farinha de trigo; 100 gramas de açúcar de confeiteiro; 100 gramas de margarina culinária; 1 gema; 1 ovo; Essência de limão a gosto; Glacê pronto para a decoração; Corante para a decoração. Modo de preparo: Para começar misture a manteiga com a farinha. Em seguida, acrescente o ovo, a gema e a essência de limão, e misture bem até obter uma massa lisa. Envolva essa massa em um filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Para abrir essa massa, utilize um rolo na espessura de meio centímetro. Com auxílio de um cortador, corte a massa do biscoito com o desenho de sua preferência. Em uma forma (que não precisa untar), coloque os biscoitos já cortados e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos, até os biscoitos dourarem. Após esfriar, utilize o glacê de acordo com as instruções da embalagem e comece a decorar o seu biscoito natalino. Deixe sua imaginação fluir! Após a decoração, deixe secar por 2 horas e estará pronto. View this post on Instagram A post shared by Eduarda Grutckis | Beauty da Duda (@beautydaduda) Pavê de leite ninho O famoso pavê não pode faltar na sobremesa da ceia, e que tal dar um toque especial nele? Um pavê, feito também para comer, de leite ninho, vai adoçar ainda mais a noite natalina que se aproxima. Venha conferir essa deliciosa receita! Ingredientes: 300 ml de creme de leite fresco batido; 450 ml de leite; 400 g de chocolate branco; 1 xícara de leite em pó; 1 pacote de Bolachas de maisena. Modo de preparo: Comece misturando o chocolate branco com o creme de leite e leve ao microondas, de 30 em 30 segundos, até obter uma ganache. Em seguida, incorpore à ganache o leite em pó. Após isso, adicione o creme de leite fresco batido e misture bem. Após formar esse creme, comece a montagem da sobremesa: em um travessa, intercale o creme com as bolachas de maisena. Para dar um toque especial, polvilhe o leite em pó por cima. Deixe gelar por 40 minutos e aproveite! @danichoma PAVÊ DE LEITE NINHO Creme: 400g de chocolate branco 1 caixinha e meia de creme de leite 1 xícara de leite em pó 300g de chantilly ou creme de leite fresco batido ♬ som original – Daniela Choma Pudim de sorvete É comum de se ver pudim nas sobremesas natalinas, mas um toque de sorvete nele pode adocicar ainda mais sua ceia. A calda de chocolate é o verdadeiro diferencial, com sabor de infância e ideal para refrescar nesta época do ano. Confira essa receita simples e deliciosa: Ingredientes para o pudim: 1 caixa de leite condensado; 3 ovos (claras e gemas separadas); 1 xícara de chá de leite; 3 colheres de sopa e açúcar; 1 lata de creme de leite sem soro. Ingredientes para a calda: ½ xícara de água; 6 colheres de sopa de açúcar; 6 colheres de sopa de achocolatado em pó. Modo de preparo (Calda): Em uma panela misture a água, o açúcar e o achocolatado em pó e leve ao fogo médio até engrossar. Espere esfriar e despeje sobre uma forma de pudim e reserve. Modo de preparo (Pudim): Em uma panela coloque leite condensado, as gemas peneiradas e o leite. Leve ao fogo médio e mexa até chegar ao ponto de mingau. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe esfriar. Reserve. Enquanto isso, com o auxílio de uma batedeira, bata as claras e o açúcar até formar um creme consistente. Adicione o creme de leite, as claras e o açúcar e misture com uma colher. Junte o creme da panela com o da batedeira e misture até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma forma de pudim, cubra com um plástico filme e leve à geladeira por no mínimo 5 horas. Desenforme e delicie-se!

Com essas receitas, sua ceia será um sucesso garantido! Compartilhe essa época mágica com a família e os amigos, e nos conte: qual é o seu prato preferido de final de ano?

