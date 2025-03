Dia das Mulheres: 4 mulheres negras que marcam a mídia e o entretenimento

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O dia oito de março é marcado pelo Dia Internacional das Mulheres, data que teve origem no movimento operário e, posteriormente, foi reconhecida como um evento anual pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A ideia de tornar a data internacional veio através de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. A data foi escolhida após uma greve de trabalhadoras russas em 1917, que exigiam “Pão e Paz”. O protesto começou em 23 de fevereiro, pelo calendário Juliano, utilizado pela Rússia na época, que corresponde a 8 de março no calendário gregoriano.

Mais do que uma data para celebrar as conquistas, o Dia Internacional das Mulheres também é um momento de reflexão e discussões com o intuito de promover a equidade de gênero e o combate à discriminação. É um dia de empoderamento feminino, é relembrar que espaço ocupado, é espaço ampliado.

Nesse sentido, como forma de homenagear mulheres que inspiram diariamente outras mulheres pelas suas profissões e seus ativismos, a Her Campus Cásper Líbero selecionou 4 mulheres para você conhecer. Mulheres potentes que usam os seus espaços para se posicionarem como mulheres negras em busca de reconhecimento, igualdade e respeito.

1. Day Natale

Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero, Day Natale já trabalhou na TV Globo, Band, SBT e CONMEBOL. Atualmente, é repórter e apresentadora na CazéTV. Já fez coberturas das principais competições, como: Libertadores, Eurocopa, Paulistão (feminino e masculino) e Jogos Olímpicos.

2. Evinha

Evinha nasceu em uma família de músicos e começou sua carreira no Trio Esperança com seus irmãos Mário e Regina, em 1961. O trio tem hits atemporais entre eles, “Filme triste”, “O passo do elefantinho” e a “A festa do Bolinha”.

Atualmente, Evinha mora na França com seu marido, o maestro Gérard Gambus. Além disso, teve suas músicas sampleadas no novo álbum do cantor BK, Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer. Suas obras ganharam nova roupagem pelos produtores Deekapz e JXNV$, responsáveis por “Só Quero Ver” e “Cacos de Vidros” (faixas do álbum de BK que sampleiam “Só quero” e o hit “Esperar Pra Ver”)

3. Jéssica Ellen

Formada em Teatro pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro (UniverCidade), Jéssica Ellen é atriz, cantora, compositora e dançarina. Ela fez sua estreia na televisão em 2012, com Malhação e fez as novelas Geração Brasil (2014), Totalmente Demais (2015) e Amor de Mãe (2019).

Atualmente, protagonista da novela Volta por Cima, Jéssica interpreta Madalena (Madá) uma jovem batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. A atriz é casada com o ator Dan Ferreira e tem um filho, Máli Dayo, que nasceu em 2022, além de ser uma das principais expoentes da cultura afro-brasileira.

4. Liniker

Cantora, compositora e atriz, fez parte da banda Liniker e os Caramelows entre 2015 e 2020, responsáveis por grandes sucessos com as músicas “Calmô”, “Zero” e “Intimidade”. Liniker começou sua carreira solo em 2021 e, em 2022, a cantora foi a primeira artista trans a ganhar um Grammy Latino.

Em 2023, Liniker foi eleita imortal da Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira de número 51. Mais recentemente, em 2024, a cantora e compositora lançou seu álbum Caju que ultrapassou 200 milhões de reproduções nas plataformas de streaming, ganhando o Prêmio Multishow de Artista do Ano, Álbum do Ano, MPB do Ano e Capa do Ano.

