Correr virou moda? Cuidados necessários para começar a praticar

Existe uma onda de produtores de conteúdo digital e com ela, a grande influência que vem se construindo, seja por “trends”, estilo de vida ou até publicidades. Com o crescimento das plataformas, foi se abrindo espaço para um grupo de “digital influencers” que mostram seu estilo de vida saudável, postando vídeos de academia e sobre alimentação.

Sendo assim, esses influenciadores abriram um grande espaço na internet para aqueles que desejam mudar de vida e procuram alguém para se inspirar em seus exercícios e hábitos alimentares. No entanto, alguns produtores de conteúdo começaram a destacar os benefícios da corrida, demonstrando como este exercício simples poderia transformar a vida de quem o pratica.

@manuelacit Algumas diquinhas que foram fundamentais pra começar a correr ♬ SpectrumMarcoGeneraniremix – marcogenerani(IT) Manuela Cit, influenciadora digital que compartilha a sua rotina saudável nas redes sociais.

Como começar?

Conversando com a educadora física Sandra Montagnoli, descobrimos que não é tão simples começar a correr sem que tenha alguns cuidados: “Em primeiro lugar, é recomendável realizar uma consulta com um cardiologista para garantir que sua condição cardíaca seja adequada para a atividade física. Além disso, é importante focar no fortalecimento dos membros inferiores, pois isso ajuda a prevenir lesões musculares e articulares.”

Além disso, Sandra destaca algumas diferenças entre corredores iniciantes e corredores mais experientes que devem ser destacadas, pois nem tudo que é apresentado pelos influenciadores é tão fácil de reproduzir sem um preparo físico adequado: “Enquanto os iniciantes podem focar em estabelecer uma base sólida de condicionamento físico e desenvolver técnicas de corrida adequadas, os corredores experientes tendem a ter objetivos mais específicos, como melhorar o desempenho ou aumentar a resistência.”

Sandra salienta a importância de começar gradativamente, incorporando caminhadas e pequenos trotes antes de avançar para corridas de curta distância. “Respeitar os limites físicos individuais é fundamental para evitar lesões graves”, diz a educadora física.

Comece a praticar!

É importante lembrar alguns mitos para quem pratica este esporte, como por exemplo: “correr é apenas para quem tem boa forma física”. Na verdade, não existe idade nem forma ideal para correr, é uma questão de entender os limites do seu corpo e acreditar no seu processo. Outro mito é “quanto mais rápido, melhor”. Como a educadora física menciona na entrevista, é preciso respeitar seus limites e não forçar o corpo para evitar graves lesões. É preciso começar para progredir.

A internet nos bombardeia com informações o tempo todo, mas é importante ressaltar que não se deve seguir tudo cegamente. Se realmente deseja mudar de vida e adotar uma prática esportiva, é crucial procurar a orientação de um médico para um acompanhamento correto e monitorado. Todos podem praticar esportes, mas é fundamental ter respeito pelo próprio corpo e seguir sempre os cuidados recomendados para garantir um progresso saudável e benéfico para a saúde.

Aqui vão algumas dicas de corridas organizadas:

