Contagem Regressiva! Tudo o que você precisa saber sobre os preparativos para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Estreada na China no ano de 1991, a Copa do Mundo Feminina da FIFA acontece a cada quatro anos e chega à sua décima edição em 2027. Pela primeira vez, um país sul-americano será sede do maior torneio internacional do futebol feminino, com data marcada para 24 de junho a 25 de julho do ano que vem.

Conheça os estádios que vão sediar os jogos

A escolha do Brasil como país sede da próxima Copa do Mundo Feminina foi feita em maio de 2024, durante o 74º Congresso da FIFA, na Tailândia.

Além de ser a primeira vez que a competição terá como sede um país da América do Sul, essa também foi a primeira edição em que a escolha do país sede foi feita através de uma votação aberta entre todas as federações que integram a FIFA.

As partidas irão ocorrer em estádios espalhados por oito cidades brasileiras. Todos os escolhidos atendem ao padrão FIFA, já que também sediaram os jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2014:

Estádio Mineirão – Belo Horizonte, MG.

Estádio Nacional – Brasília, DF.

Arena Castelão – Fortaleza, CE.

Estádio Beira-Rio – Porto Alegre, RS.

Arena de Pernambuco – Recife, PE.

Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro, RJ.

Arena Fonte Nova – Salvador, BA.

Arena Itaquera- São Paulo, SP.

A FIFA divulgou o calendário com os estádios de cada partida do campeonato. A seleção brasileira terá sua estreia com o jogo de abertura no dia 24 de junho, no Estádio do Maracanã. Os outros jogos do Brasil na fase de grupos estão previstos para os dias 29 de junho, na Arena Itaquera, e 4 de julho, no Estádio Nacional.

Fase de Grupos (24/06 a 8/07): Jogos distribuídos pelos 8 estádios.

Jogos distribuídos pelos 8 estádios. Oitavas de final (10/07 a 13/07) : Estádio Mineirão, Estádio Nacional,Arena Castelão, Estádio Beira-Rio,Arena de Pernambuco, Arena Fonte Nova e Arena Itaquera.

: Estádio Mineirão, Estádio Nacional,Arena Castelão, Estádio Beira-Rio,Arena de Pernambuco, Arena Fonte Nova e Arena Itaquera. Quartas de final (16/07 e 17/07) : Estádio Mineirão, Arena Castelão, Estádio do Maracanã e Arena Itaquera.

: Estádio Mineirão, Arena Castelão, Estádio do Maracanã e Arena Itaquera. Semifinais (20/07 e 21/07) : Estádio do Maracanã e Arena Itaquera.

: Estádio do Maracanã e Arena Itaquera. Disputa pelo terceiro lugar (24/07) : Arena Itaquera.

: Arena Itaquera. Final (25/07): Estádio do Maracanã.

Seleções que já garantiram a vaga no campeonato

Para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a FIFA decretou a participação de 32 times, com número de vagas limitadas para cada continente.

O processo de seleção dos times que irão disputar a tão sonhada taça é realizado de maneira única em cada uma das seis confederações continentais. Enquanto algumas já tiveram seus campeonatos classificatórios iniciados em 2025, outras ainda não começaram o processo.

Confederações como AFC (Ásia), OFC (Oceania), CONMEBOL (América do Sul) e CAF (Africana) já finalizaram os torneios classificatórios e apresentam como representantes as seguintes seleções: Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Japão, Nova Zelândia, Colômbia, Brasil, Argentina, Marrocos, Malawi, Camarões e Argélia.

Por outro lado, a UEFA (Europa) e a CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe) ainda caminham para a reta final de suas eliminatórias. Até o momento, quatro das onze vagas do continente europeu foram conquistadas pela Alemanha, França, Dinamarca e Espanha. Já a América do Norte, Central e Caribe irão definir os seus representantes apenas no final deste ano.

Torneio classificatório da FIFA

Para os times que ainda não garantiram as vagas diretas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, ainda há uma chance. Dez seleções terão o direito de participar do Torneio Classificatório da FIFA, uma repescagem que começa em novembro deste ano e termina em fevereiro de 2027.

O torneio será realizado em duas fases. A primeira delas será a fase preliminar, disputada ainda no final deste ano. Com base nas partidas eliminatórias de cada Confederação, os países confirmados na fase preliminar são: Uzbequistão e Taiwan (AFC), Papua-Nova Guiné (OFC), Equador (CONMEBOL) e Gana e África do Sul (CAF).

O sorteio que definiu os confrontos dessa fase aconteceu no dia 20 de agosto, na Suíça, transmitido internacionalmente. Nesta fase cada equipe jogará três partidas com adversários distintos, e as duas melhores irão se classificar para a próxima fase.

A segunda fase será a final, marcada para fevereiro de 2027. Neste momento, os dois melhores times da primeira etapa se juntarão a dois times da CONCACAF, a um time da UEFA e ao time da Venezuela. Divididas em três grupos, as seis seleções disputarão as três vagas para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Quem está por trás da nossa seleção?

Eleito o segundo melhor técnico de futebol feminino em 2025, Arthur Elias é quem prepara a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O paulistano acompanha a seleção desde setembro de 2023 e, mesmo em tão pouco tempo, já obteve resultados de destaques pelo time, sendo a Copa América Feminina de 2025 um deles.

No ano passado, Arthur viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Foi em 2025 que a seleção brasileira feminina disputou no decorrer do ano o total de 15 partidas, sendo 10 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, somando 39 gols marcados.

Para essa próxima Copa, boatos apontam que o técnico irá apostar em uma seleção que mescla experiência e jovialidade. Embora a lista oficial das 23 jogadoras convocadas ainda não tenha sido divulgada, alguns nomes aparecem como fortes promessas para o time. A Rainha Marta, com mais de cinco Copas disputadas, e a atacante Amanda Gutierres são algumas das jogadoras mais aguardadas na disputa do Mundial.

Manifeste o interesse pelo seu ingresso!

A FIFA ainda não anunciou a data oficial da abertura das vendas dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027. As informações sobre preços e categorias de cada ingresso também não foram divulgadas.

Até o momento, os interessados em comprar os ingressos devem manifestar o interesse pelo site oficial da FIFA. Os torcedores que fizerem o cadastro receberão em primeira mão todas as informações relacionadas à compra dos ingressos. É importante lembrar que esse registro no site não garante reservas e nem prioridade na compra.

Entenda onde serão feitas as transmissões dos jogos

Ao contrário da Copa do Mundo de 2026, as transmissões para a Copa do Mundo Feminina de 2027 irão se dividir apenas entre a Globo e a Cazé TV.

Em 2027, a Globo terá 56 partidas transmitidas ao vivo pela TV aberta, deixando de fora alguns confrontos. Já pelo SporTV, canal de assinatura do Grupo Globo, a transmissão feita será de todos os 64 jogos.

A Cazé TV, por sua vez, irá transmitir exclusivamente todas as partidas ao vivo em seu canal do YouTube, sem concorrência. Além disso, antes e depois de cada partida, o canal também irá promover ao público conteúdos gratuitos com notícias e atualizações do evento.

Um momento histórico para o futebol feminino brasileiro

Em um cenário de tantos marcos e promessas, a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 tem tudo para se tornar um momento histórico, tanto para a seleção brasileira como para todo o Brasil.

Em um país no qual o reconhecimento das mulheres no esporte já foi tardio, sediar este torneio será uma oportunidade única de transformar a visibilidade e a valorização do futebol feminino em nossa cultura.

Neste momento, é essencial o apoio da torcida com a nossa seleção, em busca de seu primeiro título na competição!

O artigo acima foi editado por Maria Eduarda Goulart.

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