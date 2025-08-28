Futebol feminino: entre conquistas e desafios, as mulheres têm ganhado seu espaço

Em 14 de abril de 1941, um decreto assinado por Getúlio Vargas proibiu as mulheres de praticar futebol de forma profissional. 84 anos depois do Decreto-Lei 3.199, o futebol feminino vive uma outra realidade: o aumento do consumo entre os brasileiros.
Uma pesquisa realizada em maio de 2024, pela parceria entre Quaest, CNN e Itatiaia, apontou o crescimento no percentual de torcedores que consomem a modalidade. Para Maria Beatriz de Teves, repórter e subeditora do Meu Timão, esse aumento de telespectadores se deve por uma soma de fatores.
Mudança de mentalidade entre os clubes
“As equipes passaram a investir mais, o que elevou o nível da disputa e deixou os campeonatos mais interessantes de acompanhar. Um bom exemplo é o Corinthians: a torcida comprou a ideia desde o começo, lotando estádios, fazendo festa e acompanhando de perto as conquistas do time. Isso acabou puxando os rivais também. O Palmeiras, por exemplo, começou a investir pesado e hoje faz frente ao Corinthians em várias competições. Esse movimento em cadeia ajudou a dar mais visibilidade e valor ao futebol feminino”, comentou a jornalista.
Maria Beatriz também afirmou que as redes sociais possuem um papel fundamental no que diz respeito à popularização da modalidade. É através da internet que são compartilhados calendários, venda de ingressos e, principalmente, é onde é criado um canal direto com a torcida. “Um exemplo legal, é o do Corinthians: o movimento ‘Invasão por Elas’ começou com um grupo de torcedores que criou uma página e começou a mobilizar a galera para os jogos. Isso fez uma diferença enorme, tanto que vários jogos passaram a encher”, ressaltou a repórter do Meu Timão.
Tayna Fiori, jornalista do ge.globo, também comentou sobre o Corinthians no futebol feminino e a importância da sua linguagem com o torcedor. “O Corinthians, que é um clube que tem muito engajamento, que tem perfil de futebol feminino há algum tempo já que tem uma linguagem com seu torcedor. Criou um produto que são as brabas e isso realmente faz com que o torcedor esteja mais presente no estádio.”
A luta continua
Mesmo a pesquisa realizada pela Quaest ter apontado o aumento no consumo do futebol feminino, ainda há desafios que precisam ser superados. Atletas da modalidade ainda relatam a falta de investimento e o descaso por parte de alguns clubes.
A luta por melhores condições ainda é uma realidade, por isso, para Maria Beatriz, quanto mais investimento, mais visibilidade para a modalidade. “No fim, é um ciclo: quanto mais investimento e visibilidade, mais o futebol feminino se fortalece, atrai novos talentos e se torna mais atrativo para o público. Todo mundo ganha com isso”, afirmou Maria Beatriz.
A repórter do Meu Timão também comentou que é importante os clubes enxergarem o futebol feminino como prioridade e não como obrigação. Quando os clubes compreenderem que o investimento precisa ser a longo prazo e em todas as áreas, não apenas no futebol profissional masculino, a mentalidade será outra.
Para a jornalista do ge, apesar de constantes, essa é uma luta que já vem tendo resultados. “São mulheres jogando bola, são mulheres, tentando ingressar numa coisa que culturalmente elas sempre foram proibidas e afastadas, né? Mas acho que é importante a gente ressaltar como ela tem melhorado também.”
O impacto de grandes eventos esportivos no consumo do futebol feminino
Grandes eventos esportivos, como Olimpíadas e Copa do Mundo Feminina, ajudam a impulsionar a modalidade. É por meio desses eventos que o público passa a ter um maior interesse pelo futebol feminino, já que os jogos são transmitidos em horários melhores e em canais abertos.
“Quando as competições são bem divulgadas e transmitidas em horários acessíveis, como foi o caso da Globo em algumas edições da Copa do Mundo, o público responde. As audiências batem recordes, não só na TV aberta, mas também em canais como a CazéTV. O brasileiro gosta, se interessa, e quando vê as jogadoras em destaque, como aconteceu com a Marta na última Copa América, isso gera repercussão no mundo todo. Esses momentos ajudam a quebrar barreiras e a mostrar o valor da modalidade para muito mais gente”, ressaltou Maria Beatriz.
Tayna também comentou que esses eventos esportivos fazem grande diferença. Para ela, é nessas competições que há uma união nacional, o que faz com que o público abrace outras modalidades. E todas as vezes que o Brasil tem uma seleção sendo representada, principalmente na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, a conexão entre os brasileiros cresce.
“Você pode gostar ou não de futebol feminino, mas acho que a Seleção Brasileira ela te dá esse espaço para você torcer e estar ali presente”, completou Tayna.
A próxima Copa do Mundo feminina ser no Brasil é uma das grandes conquistas para o futebol feminino brasileiro. Já que a torcida sempre se mobiliza e torna esses grandes eventos ainda mais marcantes.
Conquistas e desafios
A caminhada para que o futebol feminino tenha mais audiência ainda é longa, mas muitas vitórias já foram conquistadas ao longo dos anos. O apoio e investimentos são fundamentais para que a modalidade se desenvolva. Para Maria Beatriz, a conscientização é fundamental. “Quanto mais a presença das mulheres em campo for normalizada, menos espaço sobra para o preconceito”, afirmou a repórter do Meu Timão.
O artigo acima foi editado por Marcele Dias.
