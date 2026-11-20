This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Todo ano é igual: quando o calendário vira para novembro, o Dia da Consciência Negra aparece como um emblema, e a palavra “representatividade” domina as redes sociais, principalmente, as das marcas. Mas, quando dezembro chega, será que o assunto continua tendo a mesma importância e visibilidade? Como a conscientização sobre a história negra acontece na prática? O racismo não tem data para começar nem para acabar, e a luta contra ele também não deveria ter.

Como tudo começou

A história de como surgiu o Dia da Consciência Negra começa em 1695, com a morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes do maior quilombo da história do Brasil. Sua morte marcou a resistência da população negra escravizada contra a escravidão e a luta pela liberdade. Em 1971, o grupo Palmares propôs que o dia 20 de novembro fosse lembrado no lugar do 13 de maio, a fim de enaltecer a resistência negra e sua trajetória, em vez de reforçar a ideia da abolição “concedida” pela Princesa Isabel.

Com o passar dos anos, principalmente a partir do Movimento Negro Unificado, a conscientização sobre a cultura negra e sua história se espalhou por escolas, coletivos e universidades. Foram mais de cinquenta anos de mobilização até que o país reconhecesse oficialmente uma data que a população negra já celebrava e utilizava para reivindicar seus direitos.

A data na mídia

Com a instituição do feriado nacional, a visibilidade da data só cresceu. Tornam-se cada vez mais comuns campanhas de empresas e publicações nas redes sociais que abordam a história negra no Brasil. Frases de escritoras como Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo, passam a ser utilizadas em campanhas publicitárias e estratégias de marketing que buscam transmitir representatividade. Mas até que ponto as empresas sustentam essa imagem?

“Para falar sobre esse tema, é necessário ter conhecimento histórico sólido. É preciso estudar a fundo a história da África, o tráfico negreiro e a presença do negro no Brasil desde os primórdios.”, afirma Maristela Pinho da Silva, especialista em História da África e do Negro no Brasil e professora. Ela defende a importância de conhecer as vivências que a população negra enfrentou ao longo de quase quatrocentos anos no território brasileiro.

Filmes nacionais como Feito Pipa, de Allan Deberton, e Marighella, de Wagner Moura, são exemplos cinematográficos de produções que abordam questões relacionadas à população negra, como o racismo estrutural. Por meio de diferentes perspectivas, as obras contribuem para ampliar a visibilidade desses temas e estimular uma reflexão crítica sobre o assunto.

O impacto na prática

Ao longo dos anos, por meio de mobilizações e da pressão social da população negra, conquistas como a Lei de Cotas e a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas ganharam cada vez mais espaço na sociedade. Mesmo assim, a luta para manter as conquistas continua sendo grande, diante da falta de prioridade que muitas instituições ainda atribuem à pauta racial.

Existem escolas que abordam o tema somente em novembro, empresas que contratam pessoas negras apenas para aparecer em campanhas publicitárias e universidades em que estudantes cotistas ainda enfrentam dificuldades de permanência. O que deveria contribuir para que essas pessoas fossem reconhecidas e tivessem voz acaba, muitas vezes, reforçando sua invisibilidade diante da falta de comprometimento com a pauta ao longo do ano.

Maristela Pinho relata que, em seus anos como professora na educação infantil, percebeu a necessidade de fortalecer a autoestima das crianças afro-brasileiras, além das dificuldades de aprendizagem que muitas delas apresentavam.

“Quando me perguntam sobre Novembro Negro, sinto que é bonito, mas também preocupante: o tema não deveria ficar restrito a um mês. Deveria ser trabalhado o ano inteiro. Novembro dá visibilidade, sim, mas é apenas uma data entre tantas outras no calendário brasileiro. Zumbi dos Palmares é um líder que deveria inspirar as crianças afro-brasileiras todos os dias, e não só por um mês. Há tantas histórias maravilhosas para serem contadas!”, relata.

E agora?

A consciência negra não cabe em um mês, e quem entende isso sabe que, de dezembro em diante, os dias de luta continuam. Por isso, é importante conhecer a história daqueles que vieram antes de nós e compreender as motivações por trás da resistência negra.

“A todos que leem a matéria: o que eu espero é que essa história seja contada de forma verdadeira, consistente e consciente, para que professores e toda a população possam refletir sobre o que realmente aconteceu.”, afirma Maristela Pinho, ao defender um olhar mais consciente a aprofundado sobre a história da população negra no Brasil.

É preciso garantir que a resistência negra e sua trajetória no Brasil não sejam restringidas a um único mês do ano. A história não se transforma de uma hora para outra, mas o futuro pode ser impactado pelo conhecimento e pela compreensão da história da África, do tráfico negreiro e da presença da população negra no Brasil desde os primórdios

O artigo acima foi editado por Júlia Sofia Barreira.

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