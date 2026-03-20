Conheça Zara Larsson: a cantora sueca que está dominando o pop

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A cantora e compositora sueca Zara Larsson, de 28 anos, voltou a ganhar destaque no cenário pop em 2025 após o lançamento do álbum Midnight sun. O projeto apresenta uma estética divertida e colorida, e músicas que também exaltam a sexualidade e o empoderamento feminino.

Larsson está há 13 anos no ramo do pop e possui diversos singles virais em sua discografia, como “Ain’t My Fault” e “Symphony”. Porém, segundo ouvintes, nunca teve o devido reconhecimento que merecia, um cenário que começou a mudar em 2025.

Onde tudo começou

Nascida e criada em Estocolmo, na Suécia, Zara sempre esteve ligada ao universo artístico, e com o apoio principalmente de sua mãe, Agnetha Larsson, passou a se apresentar em concursos de talentos, até que em 2008 ganhou seu primeiro prêmio na segunda temporada do programa “Talang”. Após ganhar destaque, aos 15 anos, Larsson assinou com a gravadora sueca TEN Music Group, na qual lançou seu primeiro EP Uncover.

A partir de 2015, a cantora passou a ganhar reconhecimento. Músicas como “Never Forget You” e “Lush Life”, do álbum So Good, ganharam destaque na Billboard Hot 100 em 2016, ano em que Zara também se apresentou ao lado do DJ David Guetta na final do Campeonato Europeu de Futebol da UEFA com o single “This One’s For You”.

Apesar de ser indicada a diversos prêmios, como o MTV Europe Music Award e o VMA, e ser uma dos artistas mais escutadas na Suécia, nos próximos anos, a cantora não consolidou uma base de fãs, e consequentemente, não ocupou uma posição relevante mundialmente nos rankings de ouvintes mensais.

Entre altos e baixos

Em 2021, ela lançou seu terceiro álbum Poster Girl. O projeto teve baixo desempenho comercial e pouca repercussão entre o público, e assim Zara acabou perdendo espaço no cenário do pop.

Tudo mudou em 2024, quando surgiu um meme no TikTok com sua música “Symphony”, em que a identidade visual era marcada por golfinhos em um cenário colorido durante o verão. No mesmo ano a cantora sueca se apresentou no Rock in Rio adotando a trend em uma de suas performances, e comentou em suas redes sociais, “Amei, mas minha maior pegada digital será um golfinho? Depois de tudo que trabalhei?”

A volta à ascensão e ao reconhecimento

A partir das novas interações na internet, Zara aos poucos voltou a ser comentada. Em 2025 a cantora foi convidada para abrir a turnê Miss Possessive Tour de Tate McRae, e admitiu ao The Good Vibrations Podcast que não esperava a ótima reação do público diante de suas performances. A partir disso surgiu uma nova discussão online, o questionamento de porque Zara Larsson estaria abrindo o show de uma cantora que acabou de começar sua carreira.

Zara Larsson servindo vocais enquanto abre a turnê da… Tate McRae. pic.twitter.com/kHbmffPwSu — POPTime (@poptime) August 6, 2025

A reação nas redes sociais reacendeu o debate sobre a pouca visibilidade na carreira da cantora. Um dos principais motivos apontados era a falta de identidade visual marcante da artista. A partir da visibilidade do assunto Larsson lançou o álbum Midnight sun, que rapidamente ganhou destaque nas plataformas digitais, e o principal motivo vai além da alta capacidade vocal da cantora, mas também a nova estética adotada.

E após tantas oscilações durante sua carreira a cantora segue lançando tendências. Outro destaque recente foi sua participação na música “Stateside”, de PinkPantheress, que entrou no top 10 na Hot 100 da Billboard. E além disso estreou seu primeiro documentário “Up Close” na Prime Vídeo, em que relata toda sua trajetória até o sucesso.

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O artigo acima foi editado por Lívia Nomoto.

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