Conheça “O Macaco”, adaptação de Stephen King estrelada por Theo James

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Filme de terror mais aguardado de 2025, O Macaco chega aos cinemas brasileiros após longa espera dos cinéfilos de plantão. O longa, que é uma adaptação do livro homônimo de Stephen King, teve sua data de estreia adiada para o dia seis de março aqui no Brasil, mas já reúne ansiosos para prestigiá-lo. Osgood Perkins, popular no ramo do terror, é diretor e roteirista da obra, sendo o responsável por escrever e tornar a adaptação uma realidade.

Trabalho difícil, já que Stephen King conquistou uma legião de fãs que irão ver o filme na esperança de fazer jus ao livro. Para garantir isso, King assina o roteiro ao lado de Perkins, afirmando que o longa captura a essência arrepiante de sua obra original. Para completar esse time, o filme carrega James Wan como produtor.

Livro x Filme

No livro, os irmãos gêmeos Hal e Bill, quando crianças, acham um macaco de brinquedo com pratos no sótão do pai, mas nunca poderiam imaginar que cada vez que o macaco batia os pratos algo ruim aconteceria. Quando uma série de mortes passa a ocorrer, os meninos decidem se livrar do brinquedo amaldiçoado para seguir a vida, mas é necessário muitas tentativas para que isso aconteça.

Anos depois, quando Hal já tem filhos e está arrumando algumas caixas com eles, ele fica horrorizado quando um de seus filhos mais novos encontra o macaco. Enquanto os meninos discutem para ver quem vai ficar com o brinquedo novo, Hal está sem reação, apenas pensando na maldição mortal que voltou para sua vida.

Expectativa do público

A adaptação já carrega grandes expectativas por conta de sua bagagem, como a história aterrorizante, o autor original, o diretor e o produtor, mas deixou os fãs ainda mais animados quando a Paris Filmes soltou o trailer oficial do filme, um mês antes da data inicial de lançamento, dia 21 de janeiro, onde aparenta ser um filme bem horripilante, com uma série de mortes e cenas arrepiantes, realmente mantendo a essência que King queria e que provavelmente vai agradar muito os fanáticos por filmes de terror.

No trailer, além das cenas sangrentas, também podemos ver a estreia de Theo James no terror. Surpreendendo a todos, Theo, que é um grande ator de ação e drama, conhecido pelo filme Divergente e por ser crush de muitas meninas que assistem seus filmes, irá inaugurar seu trabalho nesse gênero com o pé direito e o dobro de sofrimento, atuando não apenas como um, mas dois dos personagens principais do filme, os irmãos gêmeos Hal e Bill.

Cenas aterrorizantes, muito sangue e a participação de Theo James estão fazendo com que o conto de Stephen King seja muito comentado nos Estados Unidos. Mesmo sem ter sido lançado, o filme virou alvo de críticas. Entre tantos comentários nas redes sociais, como Instagram e TikTok, as pessoas alegam ser um filme assustador porém engraçado, com cenas cômicas que misturam a comédia com terror. Descrito como hilariante e sangrento, O Macaco promete ser um filme memorável e uma das grandes apostas para 2025.

__________

The article above was edited by Duda Kabzas.

Liked this type of content? Check Her Campus Cásper Líbero home page for more!