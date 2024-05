Celebridades casando cedo: lindo na internet, mas é realmente uma boa ideia?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Amiga, já senta que lá vem papo sério! Vamos falar sobre essa parada das celebridades casando cedo, porque sério, isso tá super em alta na internet, mas será que é realmente tudo isso que parece ou é só para causar aquele impacto no feed?

CASAMENTO EMOCIONADO

Um bom exemplo sobre esse tipo de casamento é o relacionamento de Ariana Grande com Dalton Gomez. Todo mundo ficou tipo “ownnn”. Foi tipo um casamento de fogos de artifício, bem rápido e intenso, com seu começo em janeiro de 2020 e término já em maio de 2021. A rápida união e subsequente separação de Ariana Grande, por exemplo, provocou uma onda de especulação e reflexão sobre a maturidade emocional necessária para sustentar um compromisso tão significativo.

De maneira semelhante, o casamento precoce de Larissa Manoela gerou debates sobre a prudência e preparo dos envolvidos para assumir tal compromisso, visto que a atriz apareceu “do nada” noiva.

o AMOR VERDADEIRO

Um outro exemplo bem presente na vida de quem está sempre online é a Luana Benfica e o Kim. Eles estão juntos desde o Ensino Fundamental quando tinham 15 anos e ainda por cima criam a filhinha de 2 anos de idade, a Flora. Os dois vivem praticamente uma vida de casados! É tipo a história de amor que a gente vê nos filmes, só que na vida real. Às vezes, a gente pensa que só os casamentos relâmpagos chamam atenção, mas olha a Luana e o Kim, provando que o amor de verdade é construído com tempo e parceria.

Agora indo para um casal um pouco mais conhecido é o caso do Luciano Huck e Angélica são aquele tipo de casal que parece que nasceu um para o outro. Eles se encontraram nos bastidores da televisão lá nos anos 90, quando Angélica reinava absoluta nos programas infantis e Luciano estava começando sua carreira como apresentador. O amor deles floresceu como um reality show emocionante e em 2004, eles disseram “sim” em uma cerimônia cheia de brilho e glamour. E desde então, continuam inspirando a gente com essa parceria cheia de energia positiva!

CASAR NÃO É BRINCADEIRA

Na real, é importante levar em conta não só as fotos bonitinhas que a gente vê na internet, mas também as tretas e desafios que vêm com a vida a dois. Casar é como um jogo cheio de desafios. Primeiro, é preciso aprender a jogar em equipe, depois administrar as finanças e, é claro, manter uma comunicação aberta. Com amor, paciência e bom humor, é possível superar todos os obstáculos alcançando a felicidade máxima juntos!

Decidir casar não é só jogar confete, é dar uma olhada séria nas próprias motivações, expectativas e se está pronto pra encarar os perrengues que vêm junto com um relacionamento sério.

Então, quando a gente analisa esses casos de famosos casando rapidamente, é importante saber que não dá pra ficar só na superfície, sabe? Tem que entender de verdade as dinâmicas e os desafios que envolvem um compromisso duradouro. É tipo deixar o conto de fadas de lado e encarar a realidade com maturidade.

É isso aí, amiga! Antes de dar o passo rumo ao altar, dá uma pausa e pensa bem: será que é isso mesmo que você está afim? Porque, ó, nem tudo que brilha na internet é ouro, e nem todo “felizes para sempre” acontece num piscar de olhos como uma postagem no Instagram. Visto que muitos jovens se inspiram em celebridades presentes no meio digital e que essa vida online nem sempre reflete a realidade.

