Como foi a volta da PIET nas passarelas da SPFW? 

Após 5 anos longe das passarelas da SPFW, a marca de Pedro Andrade – designer e estilista brasileiro -, PIET, retorna de forma única ao evento e fez seu encerramento com chave de ouro no último dia 11.

A coleção “Farmers League Collection” teve como passarela o estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, localizado na zona central da grande São Paulo, e chocou amantes da marca ao disponibilizar ingressos online para 4 mil pessoas.

A intenção do local, segundo o estilista, é trazer a mesma sensação de ir assistir a um jogo de futebol, já que a própria coleção tem como tema a influência do esporte na moda e nos comportamentos do brasileiro. Com a participação do rapper Marcelo D2, os modelos iniciam o desfile pelas extremidades do campo e seguem ao seu centro, ao som de músicas do artista.

Possuindo designs inspirados em roupas utilizadas no futebol e parcerias com marcas como a Puma e a Oakley, Pedro traz uma memória afetiva de tudo aquilo que o brasileiro mais ama, a união que esse esporte proporciona!

Com presenças ilustres como o cantor Cabelinho, ele apresenta peças estruturadas, como casacos puffer e jaquetas oversized em estampas que remetem a camisas de time.

Por dentro da coleção

Em entrevista para a Vogue Brasil, o criador da marca comenta: “A PIET começou como uma marca de camiseta, de menswear, mas eu vi a necessidade de torná-la também para as mulheres. Essa coleção é pra falar sobre essa paixão quase que exagerada que o brasileiro tem por esse esporte.”

Além de casacos, para representar o fanatismo e amor que Pedro tanto fala, criações como camisas e shorts com desenhos remetendo a imagens de jogadores e estádios estão presentes nesta coleção.

Em destaque, diversos materiais diferentes foram utilizados, porém o que mais chamou a atenção do público foi o look final desfilado, em que o modelo segurava nada mais nada menos que uma rede de futebol!

Para trazer outras formas de identificação com o público que consome o esporte, foram utilizadas muitas bandeiras para compor as roupas, como por exemplo, uma que leva o escrito “Boyzão”, e pinturas faciais de torcidas organizadas, trazendo a representação desse item e desta arte muito presente em diversos jogos e utilizada por muitos torcedores.

A marca também é conhecida por seus acessórios, principalmente seus bonés, chapéus e boinas de crochê, essenciais para compor um look “all PIET” e que não poderiam ficar de fora do desfile. Além disso, a PIET também trouxe para a passarela peças em colaboração com outras marcas, como Levis e Oakley.

Para prestigiar o desfile, último da edição n59 da SPFW, foram convidados alguns famosos como Hugo Souza, jogador do Corinthians, Stênio Girardelli (Láctea), influenciador digital, Letícia Colin, atriz e o trapper Tz da Coronel, que também desfilou ao lado de grandes modelos e presenciou o evento em companhia de outros nomes de sucesso.

Afinal, qual a fórmula de sucesso da piet?

Que a grife PIET tem um grande nome e influência no mundo da moda já é óbvio, mas entender um pouco mais sobre o motivo para isso é o que torna tudo muito interessante. Pedro Andrade possui muita criatividade em seus designs e traz em suas coleções representatividade, tanto masculina quanto feminina, o que torna os seus looks streetwear confortáveis e que geram presença ao serem usados.

Trazer a arte do futebol para a arte da moda não é fácil, pois por muito tempo ambos foram vistos quase que como incompatíveis. Porém, em seu desfile de retorno para a edição da SPFW, o estilista deixa claro que essa junção é mais que possível e faz com que seus designs únicos sejam cada vez mais desejados e mostram o quão grande a moda nacional é.

