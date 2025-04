Brasileirão até o Natal? Veja como serão os campeonatos no Brasil em 2025

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Férias? Essa é uma palavra que os jogadores de futebol que atuam no Brasil quase não vão mais escutar. Até o ano passado, grande parte dos clubes tinham pouco mais de um mês de férias – entre dezembro e janeiro – mas a partir de 2025, a tendência é que as coisas mudem.

Este ano, os campeonatos no Brasil começaram em 11 de janeiro, com os estaduais, e a última rodada do Brasileirão está prevista para 21 de dezembro – apenas quatro dias antes do Natal. Isso vai acontecer porque, pela primeira vez, o futebol brasileiro ficará paralisado por quase um mês por conta do Super Mundial de Clubes da FIFA, que ocorrerá de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. Com a presença de quatro clubes brasileiros na competição (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo), a CBF optou pela paralisação do campeonato brasileiro e, consequentemente, o remanejamento de todas as datas de jogos durante o ano.

Campeonatos estaduais

Devido ao Super Mundial, os campeonatos estaduais tiveram que ser antecipados e encurtados. Eles iniciaram na segunda semana de janeiro e o último jogo de um estadual que contempla times da Série A aconteceu em 27 de março, apenas dois dias antes do começo do Brasileiro, com a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Em alguns estados, o fim das competições está previsto para abril.

Com a antecipação, vieram alguns problemas. As fortes chuvas que atingem o país no início de cada ano transformaram muitos campos em grandes lamaçais, atrasando e paralisaram diversos jogos. Além disso, o adiantamento afetou a pré temporada dos clubes. O São Paulo, por exemplo, precisou usar o time de base nos primeiros jogos do Paulistão, já que o time principal estava em pré temporada na Flórida (Estados Unidos).

Campeonato Brasileiro

Tradicionalmente iniciado no fim de abril, o Brasileirão de 2025 teve sua estreia em 29 de março, e está previsto para acabar em 21 de dezembro. Devido ao Super Mundial de Clubes, será paralisado na 12° rodada e deve voltar cerca de um mês depois.

Apesar dos times brasileiros terem concordado com a paralisação da competição, a nova logística do campeonato afetará os clubes que disputam também a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana. Caso algum brasileiro conquiste a Libertadores da América, terá um grande problema, já que a Copa Intercontinental, que reúne os campeões de cada continente, será disputada nas mesmas datas das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, os clubes terão que optar por focar em apenas uma competição.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil começou sua primeira fase em 20 de fevereiro e está prevista para ter a grande final no dia nove de novembro.

Uma mudança na competição deste ano também aumentará o número de jogos. De agora em diante, a terceira fase – onde normalmente entram os grandes times – será jogada em partidas de ida e volta, diferente do que acontecia até 2024, onde essa etapa era realizada em jogo único e, apenas a partir das oitavas de final, eram disputados dois confrontos.

Copa Libertadores da América

A Copa Libertadores da América começou no dia cinco de fevereiro, com a pré-libertadores, e atualmente está na fase de grupos, que vai até o fim de maio. O mata-mata está previsto para começar em agosto e a final está marcada para 29 de novembro.

Sete clubes brasileiros disputam a competição: Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Bahia e São Paulo. Depois de seis conquistas consecutivas, os times brasileiros podem finalmente igualar o número de títulos das equipes argentinas em 2025. Hoje, são 25 taças contra 24 dos clubes do Brasil.

Copa Sul-Americana

A competição começou no dia primeiro de abril e tem final marcada para 22 de novembro, na Bolívia. Assim como na Libertadores, atualmente acontece a fase de grupos, prevista para ir até o fim de maio, com as eliminatórias começando em agosto.

Outros sete clubes disputam a competição: Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória. Aqui o Brasil não tem costume de ir tão bem, conquistando apenas um título nos últimos seis anos, com o Athletico Paranaense em 2021.

De uma coisa não podemos reclamar: jogo é o que não vai faltar em 2025!

