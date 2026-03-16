Ancelotti define convocados para últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes chamados estão:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Rayan (Bournemouth).

Os jogadores entrarão em campo já nos próximos dias, em amistosos que serão os últimos compromissos da equipe antes da convocação final para a Copa. Para o treinador, os jogos fazem parte de um momento importante de avaliação e preparação.

“Um grande rival e um bom teste para continuar avançando. Vamos lá!”, escreveu Ancelotti na última semana, em publicação no Instagram, referindo-se à França.

PREPARAÇÃO PARA A COPA

Há cerca de quatro meses, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia preparado a programação da Seleção até a estreia na Copa, desde os amistosos até o momento de embarcar para os Estados Unidos rumo ao hexa.

Ainda em março, a Seleção fará seus primeiros amistosos: enfrenta a França no dia 26, em Boston, e a Croácia no dia 31, em Orlando. Como despedida do Brasil, encara o Panamá no dia 31 de maio.

No dia 1° de junho, após embarcar oficialmente para os Estados Unidos, a equipe também deve enfrentar o Egito, no dia 6. Esse será o último teste antes da Copa, que começa uma semana antes da estreia da Seleção.

GRANDES NOMES FICAM DE FORA

“A opção dessa lista dependeu muito de lesões. É uma lista criada com jogadores que estão em boas condições físicas. Tivemos lesões importantes, como as de Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo…”, comentou Ancelotti sobre jogadores que eram presença quase certa na lista final.

Outro nome que chamou atenção por não aparecer entre os convocados foi o de Neymar. O jogador ainda é dúvida.

Em entrevista, Ancelotti afirmou que está aberto ao retorno do jogador à Seleção e reiterou sobre a ausência: “É uma avaliação física, não técnica. Porque com bola está muito bem”

A possível convocação do camisa 10 divide opiniões entre torcedores e comentaristas. O ex-jogador e apresentador Craque Neto afirmou que Neymar, mesmo sem estar em sua melhor forma, ainda teria nível técnico superior a outros atacantes e crava que ele estará na Copa. Já o comentarista Walter Casagrande defende que não há espaço para o jogador no atual momento da Seleção.

A comissão técnica segue acompanhando a evolução do atacante, e a decisão final fica para maio.

“Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e melhorar suas condições físicas” afirmou o treinador durante a convocação.

QUEM REALMENTE VAI PARA A COPA?

A lista de convocados para a Copa do Mundo 2026 ainda não é definitiva. Por enquanto, os nomes já convocados terão a oportunidade de garantir espaço no elenco final durante os amistosos, caso não haja lesões ou mudanças de desempenho dos jogadores.

“Não há posição fechada. É uma evolução contínua, a cada jogo para cada jogador”, disse Ancelotti.

A expectativa é de que os 26 nomes oficiais sejam conhecidos no dia 19 de maio, em evento na sede da CBF.

HISTÓRICO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

Pelé, Garrincha, Ronaldo e Romário são apenas alguns nomes que vestiram a camisa e fizeram história pela Seleção Brasileira de Futebol, a mais vitoriosa da história das Copas do Mundo.

O Brasil é o único país pentacampeão mundial, com títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Na última edição, a Copa do Mundo FIFA de 2022, o Brasil foi eliminado nas quartas de final após derrota para a Croácia.

A Seleção chegará na competição deste ano com adaptação ao comando e seguindo com um ritmo diferente: “Ganhar a Copa com o Brasil é motivação, não obrigação” destacou o treinador.

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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea

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