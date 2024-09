Bienal Do Livro De SP Terá Mais De 700 Autores; O Que Esperar Da 27ª Edição Do Evento?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Existem dois momentos marcantes na vida de um leitor: folhear um livro pela primeira vez, enquanto sente o cheiro sem igual que aquelas páginas carregam, e quando a história termina, e o universo que acabou de se revelar fica marcado em você. Para quem gosta de viver essas experiências e até conhecer os autores dessas narrativas, a Bienal do Livro de São Paulo pode ser um dos eventos mais aguardados do ano. Em 2024, ela vai acontecer entre os dias 6 e 15 de setembro no Distrito Anhembi.

A Bienal reúne editoras, escritores best-seller e até influencers do “mundinho literário”. A 27ª edição do evento contará com mais de 700 autores — o dobro do total da edição anterior, em 2022 — e promete ser a maior até então.

Entre as presenças confirmadas, estão Jeff Kinney, autor de Diário de um Banana — sim, o escritor da nossa infância —, Raphael Montes (Jantar Secreto), a cantora e autora Hayley Kiyoko (Girls Like Girls), Itamar Vieira Jr. (Torto Arado), Hwang Bo-reum (Bem-vindos à livraria Hyunam-dong) e muitos outros. Você pode conferir o Instagram do evento para ver todos os escritores que estarão por lá.

A programação cultural é dividida em oito sessões: Arena Cultural, BiblioSesc, Cozinhando com Palavras, Espaço Educação, Espaço Cordel e Repente, Salão de Ideias, Papo de Mercado e Espaço Infâncias. Cada uma delas conta com uma programação própria com bate-papos, palestras e até contação de histórias. Na Arena Cultural, no dia 7 de setembro, por exemplo, é possível encontrar tanto a autora de Olhos D’água, Conceição Evaristo, quanto Lynn Painter, escritora de Melhor do que nos Filmes.

Você também pode conhecer alguns autores pessoalmente em sessões de autógrafos. Inclusive, a Bienal se envolveu recentemente em uma pequena polêmica em relação a esses encontros. Para ver o seu escritor favorito de pertinho, é preciso retirar uma senha, que inicialmente seria disponibilizada no dia 9 de agosto. O fluxo de pessoas no site foi tão grande, que o evento precisou remarcar a retirada das senhas para o dia 22 de agosto, mas não sem antes os internautas comentarem sobre a má gestão na distribuição.

Para quem está querendo abrir o bolso e aumentar a biblioteca, não se preocupe! Entre os 227 expositores confirmados, estão as editoras Intrínseca, Companhia das Letras, Harper Collins, Planeta, Grupo Record, Panini, Sextante e outras.

O país convidado de honra desta edição será a Colômbia, que irá trazer uma comitiva de 17 autores e ocupará um estande de 300m², onde acontecerão atividades culturais. A escolha pretende celebrar a diversidade cultural e literária da América Latina. Sevani de Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (instituição que organiza a Bienal), está ansioso para que “todos experimentem o que a Colômbia tem a oferecer e para que as relações entre nossos países se tornem ainda mais fortes através desse intercâmbio.”

Em 2022, o país homenageado foi Portugal, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. O presidente do país europeu, Marcelo Rebelo de Sousa, até fez uma aparição no evento.

A entrada é paga e os ingressos estão à venda no site Fever. Os preços variam de R$ 35 (inteira) a R$ 17,50 (meia-entrada). O evento também está disponibilizando cashback para as compras feitas antes do dia 5 de setembro: quem paga inteira recebe R$ 15,00 de cashback e, para a meia-entrada, o valor é de R$ 10,00. Dá até para comprar um lanche, quando bater aquela fome durante o evento.

Para chegar no Distrito Anhembi, onde será a Bienal do Livro, você pode pegar um transporte gratuito na saída das estações Portuguesa-Tietê do metrô (Linha Azul). Os circulares são oferecidos pelo evento e estarão disponíveis com ida e volta para o Pavilhão entre as 9h e 23h. Além disso, o espaço dispõe de estacionamento e também é possível chegar de táxi (ou Uber).

Serviço

Endereço: Distrito Anhembi, Avenida Olavo Fontoura, 1209, zona norte de São Paulo

Data: 6 a 15 de setembro

Horário:

Segunda-feira à sexta-feira das 9h às 22h (acesso ao evento até às 21h)

Sábado e domingo das 10h às 22h (acesso ao evento até às 21h)

Último dia, 15 de setembro, das 10h às 21h (acesso ao evento até 19h)

