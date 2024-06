27ª Bienal Do Livro De SP: 7 Dicas Para Aproveitar Melhor O Evento

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo volta em 2024, depois da sua última edição há dois anos. O evento, que ocorrerá entre os dias 6 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi, conta com um amplo cronograma das 9h às 22h – cada dia com seus horários pré-determinados.

Com ingressos que variam entre R$ 17,50 (meia-entrada) e R$ 5,00 (inteira), é necessário escolher bem qual, ou quais, dias participar do evento. Por esse motivo, a Her Campus te ajuda! Aqui vão sete dicas para um passeio (e compras) bem produtivo.

1- ingressos

Compre os seus ingressos antecipadamente. Não deixe para comprar no dia ou na semana do evento! Ainda que aconteça em um grande espaço, adequado para receber milhares de visitantes, a área tem limite de lotação e os ingressos não são infinitos, mesmo que tenham muitos.

2- transporte

A Bienal disponibiliza ônibus de graça (saindo do metrô Portuguesa-Tietê) que começa a circular uma hora antes do início até uma hora após o término do evento.

3- cronograma

Fique de olho nos expositores, editoras e autores confirmados. Além disso, acompanhe quais dias haverá palestras, sessões de autógrafos e rodas de conversa daquilo que mais te atrai. Nos dez dias de evento MUITA coisa boa acontece. Por isso, faça o seu próprio cronograma!

Crie uma lista dos estandes que quer visitar, palestras ou lives que deseja acompanhar e sessões de autógrafo que gostaria de participar. Estabelecer metas pode evitar futuras frustrações e arrependimentos, afinal, é muito difícil aproveitar e conhecer todo o pavilhão em um único dia. Então, estabeleça prioridades.

4- mapa do evento

Na edição anterior, em 2022, foram disponibilizados mapas que auxiliavam o público na localização dos estandes de cada editora, além das áreas de sanitários e praça de alimentação. Então quando chegar no evento, peça ou pergunte se podem te oferecer um guia. Ele é ideal para evitar ficar perdido, desperdiçar tempo ou se distrair com lugares que não estavam nos seus planos iniciais.

5- preços

Cuidado! Nem tudo na Bienal está na promoção ou com um preço acessível. Antes de ir ao evento, separe uma lista com as editoras que deseja buscar e os preços dos livros em sites na internet, a fim de ter uma base comparativa.

Também se mantenha informado por sites, páginas literárias no Twitter ou contas no Instagram. Na época deste evento, muitos influenciadores compartilham novidades de cada dia, promoções dos estandes ou brindes para os leitores. Pesquisar palavras-chave como “Brindes Bienal”, “Promoções Bienal” ou “OFF Bienal” ajuda a encontrar dicas da cobertura da convenção.

6- brindes!

Como mencionado anteriormente, alguns estandes da Bienal disponibilizam brindes gratuitos. Geralmente para ganhá-los basta se inscrever em algum formulário, compartilhar stories marcando a editora ou segui-los nas redes sociais; outros já requerem compras. Os brindes costumam ser pôsteres, marca-páginas, bótons, pins, ecobags e adesivos.

7- lanches e conforto

É permitido levar mochilas, garrafas de água e lanches de casa, então use e abuse desse direito! Levar bolsas, mochilas ou malas para armazenar seus livros sem precisar carregar sacolas na mão o tempo inteiro evita muito estresse.

Caso se interesse por marca-páginas, pôsteres e brindes, é recomendado carregar uma pasta para evitar estragos e amassos. Apesar de ter praça de alimentação com restaurantes e lanchonetes no evento, se preferir, opte por levar o seu próprio lanche de casa, bem como uma garrafinha de água.

Bônus

Não esqueça de se divertir! A Bienal é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas com os mesmos interesses que os seus, além de ter contato com os seus autores preferidos – e até conseguir autógrafo! Visite os estandes interativos, tire fotos com os seus influenciadores prediletos e não se esqueça de usar um calçado confortável, afinal, você vai andar bastante.

