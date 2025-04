BBB 25 ‘flopou’? 5 fatores que podem ter ‘enterrado’ sucesso da edição do reality

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A atual edição do Big Brother Brasil comemora 25 anos do reality show no ar. Mesmo com a data especial e muito marketing da equipe da TV Globo, o BBB 25 parece não ter caído nas graças no público e foi considerada por uma grande parte dos internautas uma temporada imemorável e sem polêmicas.

Alguns fatores atrapalharam o possível sucesso dessa edição do programa, que termina no dia 22 de abril, e a HC enumera alguns deles.

Entrada em duplas

Rodrigo Dourado, conhecido como ‘Golden’, entrou no lugar de Boninho como diretor do programa em 2025 e já trouxe algumas mudanças. Neste ano, ele apostou na entrada em duplas, onde os participantes – sejam eles pipoca ou camarote – entravam em confinamento junto com um companheiro, familiar ou amigo.

Essa dinâmica pode não ter funcionado bem, uma vez que uma das partes cruciais de um reality show é que os participantes não se conheçam. Como eles já tinham o apoio de um conhecido na casa, isso pode ter deixado a pressão do jogo mais leve, e que os participantes contivessem e acalmassem suas duplas, antes mesmo de alguma tensão começar.

Medo do cancelamento

Desde o BBB 21, que teve Juliette como campeã, os participantes têm medo de se envolverem em brigas e de se comprometerem, então acabam ficando muito contidos, com medo do julgamento do público. E apesar da cultura do cancelamento estar diminuindo, ela ainda existe e, para um participante do BBB, ser cancelado – como foi a participante Karol Conká – é a pior coisa.

Grande número de premiações

Nesta edição do reality, uma dinâmica chamada “Pegar ou Guardar”, que acontece a cada 15 dias, oferece uma quantia de dinheiro a pessoa escolhida pelo eliminado da semana em troca de uma consequência para a casa.

É um jeito fácil de se ganhar dinheiro sem esforço nenhum. Junto a isso, há um grande número de premiações oferecidas em ações comerciais aos brothers ao longo do reality. Isso faz com que os participantes não se esforcem em busca do prêmio final, que hoje está a R$2,6 milhões.

Camarotes ditam o BBB

Em edições onde há presença de pessoas famosas, as figuras mais conhecidas podem ser quem ditam o andamento do programa em seu estágio inicial. Em 2024, um dos participantes mais famosos era o Rodriguinho, que em todos os momentos reclamava, xingava e falava palavrão, e os participantes, seguiam os modos dele.

Esse ano, Gracyanne Barbosa foi uma das participante mais conhecidas pelos brothers e, por isso, foi uma das mais respeitadas pela casa, não somente ela, mas suas opiniões também. Como Gracyanne não gritava, não xingava e sempre ia para o lado do perdão, os participantes se espelharam nela.

Votação única e votação da torcida

Depois que Amanda Meirelles venceu o BBB em 2024, a produção da atração criou dois tipos de votação: o voto único, onde é possível votar apenas uma vez por CPF, e o voto da torcida, em que a votação é livre. Para se obter o resultado final, é feito uma média desses dois tipos de votos.

Aline, vista como a protagonista do jogo, teve menos votos únicos que seus competidores, mas perdeu no voto da torcida, sendo eliminada do programa no dia 26 de março. A saída de Aline gerou grande revolta aos telespectadores, que pediram o fim desse método de votação.

A produção, gerenciada por Dourado, tentou diversos jeitos de manter esse BBB interessante, como um quarto secreto, monstros desafiadores, barrado no baile, Vitrine do Seu Fifi, sincerão com VAR, pipocômetro com ex-bbbs, almoço com transmissão à casa… mas infelizmente o elenco não se animou junto. Por fim, o que deveria ter sido uma edição especial, acabou com poucas brigas, muitas “plantas” e pouca audiência – em outras palavras, virou uma edição flopada.

