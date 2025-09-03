As canções que contam a história de “O Verão que Mudou a Minha Vida”

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Quem nunca viveu, ou sonhou, com aquele romance de férias, que faz a gente criar mil cenários na cabeça com a pessoa que roubou nosso coração? Essa é a sensação que O Verão que Mudou a Minha Vida entrega: dias de praia, segredos, paixões intensas e uma trilha sonora que parece traduzir cada sentimento melhor do que qualquer fala, antes mesmo de os personagens entenderem o que estão sentindo.

As músicas que se conectam com a série são intensas, suaves, tristes ou animadas, e se tornam o fundo perfeito para as escolhas (e confusões) de Belly, Conrad, Jeremiah e de todo o grupo.

Algumas combinam tanto que é impossível ouvir “Cruel Summer”, da Taylor Swift, sem se lembrar da história, ou “August” ecoando em momentos de despedida. Mais do que acompanhar a série, as canções contam a história junto com os personagens. E é sobre essa mistura de música e emoção que vamos falar!

Quando o coração bate no ritmo do mar

A cada temporada, é como se estivéssemos montando uma playlist diretamente do coração. A primeira tem a energia do nascer do sol, tudo é novo: descobertas, primeiros amores e aquele frio na barriga que só férias de verão podem trazer. A segunda soa mais intensa, com letras sobre dúvidas e amadurecimento. Já a terceira é como a última música de um show, carregando emoções, memórias e a mistura de despedida e recomeço.

No fim, cada temporada é como uma playlist eclética, mas todas juntas formam um álbum perfeito sobre crescer, amar e se perder um pouquinho, para depois se reencontrar.

Assim, a trilha compõe um álbum sobre sobre crescer, amar e se perder um pouquinho, para depois se reencontrar. Nela está: “Ribs”, da Lorde, que traduz perfeitamente o medo de crescer. “Lean on Me”, do Major Lazer com MØ e DJ Snake, traz a tranquilidade e a nostalgia de ver velhos amigos, é música que toca quando todos vão para a praia, ficam conversando até tarde e percebem que alguns momentos são únicos.

Já “End of Beginning”, do Djo, carrega a maresia da saudade, perfeita para falar dos verões em Cousins e das memórias de Belly, Steven, Conrad e Jeremiah. Em seguida, “August”, da Taylor Swift, representa o romance rápido e intenso, que deixa cicatrizes profundas entre encontros e desencontros. E, por fim, “Style”, também de Taylor, encerra com nostalgia, risadas e flertes que fazem cada verão parecer inesquecível.

A trilha de cada personagem

Jeremiah é o garoto extrovertido, que transforma qualquer lugar em uma festa. Sua playlist começa com “Summer Love”, de Justin Timberlake, que fala sobre um amor rápido e intenso, e segue com “So Pretty”, da Reyanna Maria, que mostra seu lado alegre e que quer ser o centro da atenção. Mas, como nem tudo é simples, a música “Lacy”, de Olivia Rodrigo, revela o constante sentimento de comparação com seu irmão, Conrad. Por fim, “Manchild”, da Sabrina Carpenter, expõe o lado imaturo e irresponsável de Jer, enquanto “Traitor”, também da Olivia Rodrigo, descreve a dor de ter traído a Belly sem pensar duas vezes antes de machucá-la.

Belly é doce e sonhadora, vivendo intensamente cada verão como se fosse único e sempre dividida entre a amizade e os sinais de paixão. Ao longo das temporadas, diferentes músicas revelam quem é a personagem. De “Can’t Do Better”, da Kim Petras, que traz a sensação de amizade e leveza, passa por “Cruel Summer”, da Taylor Swift, que fala sobre amores intensos, e “We Can’t Be Friends”, da Ariana Grande, que esteve presente na última temporada, e reflete os desencontros entre ela, seus sentimentos e o dois irmãos. “1 Step Forward, 3 Steps Back”, da Olivia Rodrigo, mostra sua vulnerabilidade, até chegar em “Snow on the Beach”, a parceria entre Taylor Swift e Lana Del Rey, que fala daquele amor único e improvável, como a neve na praia.

Conrad é o amor complicado, profundo e quase impossível de colocar em palavras. E talvez por isso ele mesmo se perde tanto nos próprios sentimentos. “Halley’s Comet”, da Billie Eilish, representa sua dificuldade em se entregar. “Breakin’ Dishes”, da Rihanna, mostra sua intensidade. Já “Red” e “Cardigan”, da Taylor, expõem o amor inesquecível por Belly. E claro, não dá para esquecer das músicas brasileiras nessa história: “O Grande Amor da Minha Vida”, de Gian & Giovani, é uma tradução da dor de Conrad vendo Jeremiah ao lado de Belly, engolindo o ciúme e o sofrimento calado, mesmo sabendo que, no fundo, o amor verdadeiro dela sempre foi por ele. Para encerrar com chave de ouro, “Pense em Mim”, de Leandro & Leonardo, fecha essa playlist como um pedido desesperado de ser lembrado.

Steve e Taylor são puro enemies to lovers, brigam, fazem ciúme um no outro, mas no fundo, não conseguem ficar separados. É impossível lembrar dos dois sem pensar em “Party in the USA”, da Miley Cyrus, não pelo significado da letra, mas pelo momento maravilhoso em que eles dançam juntos lá na segunda temporada. Mas, para falar sobre o turbilhão de emoções entre eles, “Love Me Not”, de Rex Orange County, e “Sagrado Amor Profano”, de Luísa Sonza e KayBlack, traduzem perfeitamente o ship “Staylor”. “Sign of the Times”, de Harry Styles, mostra que eles precisam muito amadurecer antes que seja tarde demais, pois que não aguentam ficar longe um do outro. E, por fim, “Back to Friends”, do Sombr, fecha essa playlist, questionando se eles algum dia poderiam ser apenas amigos.

A amizade de Susannah e Lauren é o coração da série, mostrando como amigos se tornam família. “When We Were Young”, de Adele e“Indigo”, de Sam Barber e Avery Anna, falam sobre saudade, memórias compartilhadas e perdas. Em “Matilda”, de Harry Styles, vemos como elas se apoiam uma na outra para superar as dores da vida. E a trilha sonora das duas finaliza em “Summertime Sadness”, de Lana Del Rey, falando sobre a despedida inevitável.

Mais que trilha sonora

No fim, algumas músicas passam. Outras ficam. E certos verões, duram para sempre. Cada uma parece carregar um pedaço da história, transformando cenas em lembranças que ficam na cabeça, no coração e na nossa playlist. Cada música é mais que trilha sonora: é narrativa. Elas dizem o que os personagens não conseguem, sobre amor, amizade, perdas e reencontros. Tudo fica mais certo com a música certa. E é por isso que, mesmo quando a série acaba, elas continuam tocando como se o verão nunca tivesse fim. Nós vamos nos despedir da série, dos personagens, mas as músicas vão continuar tocando, como se o verão nunca tivesse fim.

——————————

O artigo acima foi editado por Beatriz Martins. Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!