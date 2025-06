Além de F1, conheça 5 filmes que retratam o universo das corridas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Em junho, os fãs de automobilismo aguardam ansiosamente a estreia de F1, novo filme estrelado por Brad Pitt, que promete trazer ação de tirar o fôlego e muito realismo das pistas. Enquanto o lançamento não chega, que tal entrar no clima e conferir outras produções que capturam a emoção, os bastidores e os desafios dessa categoria? A seguir, selecionamos cinco filmes imperdíveis que mostram diferentes perspectivas do automobilismo, dentro e fora das pistas.

1. Rush – No Limite da Emoção

Para aqueles que querem entender melhor o passado da Fórmula 1 e as rivalidades que marcaram época no esporte, Rush – No Limite da Emoção é uma excelente opção. Lançado em 2013 e dirigido por Ron Howard, o filme retrata a década de 1970 na F1 e uma das maiores rivalidades da história da categoria: Niki Lauda, piloto austríaco extremamente técnico e disciplinado, e James Hunt, britânico impulsivo e carismático.

A produção vai muito além das pistas, explorando o contraste de personalidades entre os dois pilotos e como essa oposição os impulsionava a superarem os próprios limites. Com atuações marcantes de Daniel Brühl (Lauda) e Chris Hemsworth (Hunt), Rush é ideal para quem quer entender como a Fórmula 1 foi moldada por histórias intensas e rivalidades reais.

2. Ford vs. Ferrari

Em Ford vs. Ferrari acompanhamos uma das maiores rivalidades do automobilismo, mas, dessa vez, não entre pilotos e sim entre duas gigantes da indústria automotiva. A trama não se passa em uma temporada da F1, mas nas 24 Horas de Le Mans, uma das corridas mais lendárias e prestigiadas do mundo.

Lançado em 2019, o filme é baseado em fatos reais e mostra o projeto da Ford que desafiou o domínio absoluto da Ferrari em Le Mans durante os anos 60. Para isso, a montadora americana contrata o visionário projetista Carroll Shelby (Matt Damon) e o piloto britânico Ken Miles (Christian Bale), que juntos enfrentam não só a Ferrari, mas também a burocracia interna da própria Ford.

3. Ferrari

Diferente dos outros dois filmes citados anteriormente, Ferrari é um filme que não tem como foco principal as corridas, mas sim a vida pessoal e conflituosa de Enzo Ferrari, fundador da famosa escuderia. Lançado em 2023 e dirigido por Michael Mann, o longa mergulha em um momento decisivo da vida de Ferrari: o ano de 1957, quando a empresa enfrenta uma crise financeira e seu casamento está em ruínas, ao mesmo tempo em que lida com o luto pela perda do primogênito, Dino Ferrari.

Interpretado por Adam Driver, Enzo Ferrari é retratado de forma intensa e melancólica, como um homem dividido entre a paixão pelo automobilismo e os fantasmas do passado. O filme mostra a pressão de manter a escuderia viva, ao mesmo tempo em que aposta tudo na perigosa corrida Mille Miglia, uma das mais famosas da época.

Ferrari é mais introspectivo do que os outros títulos da lista, oferecendo um olhar mais humano e emocional sobre o homem por trás da marca icônica.

4. Gran Turismo: De Jogador a Corredor

Em Gran Turismo: De Jogador a Corredor acompanhamos a história de Jann Mardenborough (Archie Madekwe), jovem apaixonado por videogames que ganha uma chance única na vida: tornar-se um piloto profissional após vencer uma competição promovida por uma equipe de corrida real. Baseado em fatos reais, o filme mostra como o talento de Jann nos simuladores de corrida do famoso jogo Gran Turismo chamou a atenção da Nissan e da GT Academy, projeto que buscava transformar gamers em pilotos de verdade.

Ao longo do filme vemos a trajetória de Jann enfrentando desafios intensos, tanto físicos quanto emocionais, para provar que sua habilidade no videogame pode se traduzir em talento nas pistas. O longa mistura emoção, adrenalina e superação, mostrando o quanto a paixão e a dedicação podem romper barreiras entre o virtual e o real.

Gran Turismo é uma ótima escolha para quem deseja entender melhor a pressão que os pilotos enfrentam, especialmente os mais jovens, que ainda precisam se provar em um ambiente competitivo e repleto de pilotos experientes.

5. Meu Amigo Enzo

Meu Amigo Enzo tem uma abordagem um pouco diferente dos outros filmes citados nesta lista. Em vez de focar exclusivamente nas corridas ou nos bastidores do automobilismo, o longa se destaca por contar a história do piloto Denny a partir do ponto de vista de seu cachorro, Enzo. Narrado pelo próprio Enzo, um golden retriever inteligente, sensível e observador, o filme mostra como a vida de um piloto vai muito além das pistas.

Por meio dos olhos e pensamentos do golden, acompanhamos os altos e baixos da carreira de Denny (Milo Ventimiglia), um piloto talentoso que enfrenta os desafios de correr por fora das grandes categorias. A narrativa revela o quanto a profissão pode ser estressante, instável e repleta de sacrifícios, especialmente na vida pessoal. Enquanto Enzo observa tudo com uma sabedoria quase humana, o espectador é levado a refletir sobre amor, perda, persistência e até mesmo o significado da vida. Meu Amigo Enzo é, acima de tudo, um filme comovente sobre laços inquebráveis e a coragem de seguir em frente e lutar por um sonho.

Do drama intenso entre Lauda e Hunt ao olhar sensível de um cachorro sobre o mundo das corridas, esses filmes provam que o automobilismo vai muito além da velocidade. Ele envolve emoção, sacrifício, superação e, principalmente, histórias humanas que conectam o público com os bastidores dessa categoria apaixonante. Seja você um fã de longa data ou alguém que está apenas descobrindo esse universo recentemente, essas obras são uma ótima escolha para aquecer os motores até a chegada do novo filme sobre Fórmula 1 e, quem sabe, despertar ainda mais o amor pelas corridas.

