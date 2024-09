Agosto Dourado: Entenda A Importância Da Data Para O Incentivo À Amamentação

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O mês de agosto é dedicado ao “Agosto Dourado”, uma campanha instituída por lei no Brasil em 2017, que promove diversas ações em todo o país para conscientizar a população sobre a importância vital do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento das crianças e das mães. A cor dourada foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para simbolizar o leite materno como um “alimento de ouro”, destacando seu valor incomparável na nutrição infantil durante os primeiros anos de vida.

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas três décadas, a prevalência da amamentação exclusiva (somente com leite materno) entre crianças menores de 6 meses aumentou de 3% para 45,8%. Embora esse progresso seja significativo, a taxa ainda está abaixo do recomendado. A OMS estabeleceu a meta de que, até 2030, essa taxa alcance 70%.

POR QUE O ALEITAMENTO MATERNO É TÃO IMPORTANTE?

O leite materno é um alimento completo, contendo todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento saudável do recém-nascido, incluindo gorduras, proteínas, vitaminas e minerais. Por isso, até os seis meses de vida, a amamentação é fundamental e pode ser a única fonte de alimento necessária para os bebês.

Além de nutrir, o leite materno pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Isso se deve ao fato de que ele age como uma “vacina natural”, fornecendo anticorpos que fortalecem o sistema imunológico do bebê e o protegem contra uma variedade de doenças, como diabetes, leucemia, diarreia e infecções.

Para as mães, a amamentação também oferece proteção significativa e traz inúmeros benefícios à saúde. Ela ajuda a reduzir o risco de desenvolver câncer de mama, ovário e endométrio, por exemplo. Amamentar nas primeiras horas após o parto é especialmente importante, pois auxilia nas contrações uterinas, ajudando a prevenir hemorragias pós-parto, segundo informações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Nesse período inicial, o corpo da mãe produz o colostro, um leite espesso e amarelado, que é o alimento ideal para o recém-nascido, fornecendo uma alta concentração de anticorpos que ajudam a evitar os riscos de infecções.

Além dos benefícios físicos, a amamentação promove um forte vínculo emocional entre mãe e filho, fortalecendo o laço afetivo e proporcionando segurança e conforto ao bebê.

DESAFIOS DA AMAMENTAÇÃO

Apesar dos inúmeros benefícios da amamentação, as lactantes enfrentam muitos desafios, tanto físicos quanto sociais. Em um país marcado por desigualdades, a falta de informação, a ausência de uma rede de apoio e o retorno precoce ao trabalho são algumas das barreiras que as mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, precisam superar. O preconceito contra a amamentação em público também é um obstáculo relevante: muitas mães são submetidas a olhares críticos ou até reprimidas, o que desestimula a prática.

Reconhecendo esses desafios, o tema da campanha “Agosto Dourado” deste ano é “Amamentação, apoie em todas as situações”, com foco na redução das desigualdades relacionadas ao incentivo à amamentação. A campanha enfatiza a importância e o direito das mulheres de receber suporte adequado, independentemente de suas condições socioeconômicas, para que possam amamentar com segurança e dignidade.

Além disso, o incentivo à amamentação é mais do que uma questão individual: trata-se de uma temática de saúde pública que impacta toda a sociedade. Promover e apoiar a amamentação pode trazer benefícios econômicos significativos, reduzindo os custos com tratamentos de saúde devido à menor incidência de doenças, além de contribuir para a redução das taxas de mortalidade infantil.

