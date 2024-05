5 Produções Literárias Que Mostram A Relação Entre Mães E Filhas De Maneira Real

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Toda relação entre mães e filhas é composta de amor, carinho, risadas, lembranças, preocupações, brigas, conselhos, choros e união. Não existe relacionamento perfeito, inclusive o maternal, mas, acima de tudo, existe muito carinho e admiração. Apesar de qualquer desentendimento, a ligação entre mãe e filha é a coisa mais pura e real que você pode conhecer.

Com isso, venho apresentar 5 produções literárias sobre o relacionamento real entre mães e filhas.

Aos Prantos no Mercado

A autora do livro e cantora de rock, Michelle Zauner, apresenta o luto que a protagonista vivencia por conta morte da mãe, confessando chorar toda vez que passa pelas prateleiras do mercado coreano H Mart, em Nova York. Enquanto a saudade da mãe traz lembranças de rebeldia da adolescência e o julgamento dos pais pelas suas escolhas, neste livro, a comida exerce um papel de salvação para Zauner, que a usa como uma forma de lembrar da mãe e dos últimos momentos com ela.

A autora nos mostra que usa da culinária afetiva para não se perder de si ao percorrer o luto, passando horas assistindo vídeos no Youtube, empenhada em reproduzir as receitas coreanas, sendo essa motivação liderada pelo medo de perder suas origens, que antes eram legitimadas pela mãe.

Aos Prantos no Mercado nos enche de sensibilidade ao reerguer a afetividade dos pequenos atos do cotidiano, ressignifica traumas da infância e põe uma nova responsabilidade sobre as escolhas da vida adulta. Apresentando os impasses comuns de um relacionamento entre mãe e filha e a ligação das duas através da culinária, o livro nos mostra uma conexão real entre mães e filhas de uma maneira leve e reflexiva.

Fala Sério, Mãe!

A jornalista e escritora Thalita Rebolças, com mais de 2,3 milhões de exemplares vendidos, nos apresenta, nesse livro, os dois lados de uma situação – ou melhor, os dois lados de uma moeda. Fala Sério, Mãe!, o livro que deu origem ao filme, nos descreve as queixas e alegrias de Ângela Cristina, uma mãe coruja e um pouco estressada, em relação à sua filha mais nova, Maria de Lourdes, uma menina teimosa e com um sentimento de opressão acarretado pela superproteção de sua mãe.

O livro nos conta a verdadeira realidade sobre um relacionamento comum e com saudáveis desavenças e diálogos que existem entre mães e filhas, abordando assuntos sérios, engraçados, importantes e alguns, simplesmente, irrelevantes.

Mas, entre toda essa convivência, mostra o amor e a amizade linda que pode florescer em uma relação entre mães e filhas, mostrando que acima de tudo, o amor maternal é uma das coisas mais fortes entre duas mulheres.

sobre minha Filha

A autora e protagonista, Kim Hye-jin, nos apresenta a história de uma mulher cuidadora de idosos de um lugar insalubre, viúva de um casamento e muito exemplar aos olhos da sociedade. Ao passar sua vida criando a filha para seguir as tradições, se casar, formar uma família e conquistar uma casa própria com um bom salário, tudo saí do esperado quando sua filha, Green, se assume lésbica e, sem um emprego fixo para pagar o aluguel, acaba voltando para a casa de sua mãe com a namorada.

Descrevendo a culpa e o arrependimento da mãe, que não encara a situação da melhor maneira, o livro também nos traz um contraste com a comida aconchegante que a namorada prepara, o ambiente acadêmico e a casa simples em que moram com a mãe. Enquanto a filha luta contra a homofobia na universidade em que trabalha como professora horista, a mãe entra em uma briga contra os métodos desumanos de administração da clínica em que trabalha.

O livro nos mostra algo muito comum nas relações de muitas mães e filhas, o choque de gerações, que pode fazer com que as duas se afastem, mas que, acima de tudo, se unem ao compartilharem dos mesmos valores. O romance nos mostra a união dos laços de família e como ela e o amor entre mães e filhas é importante para encarar a sociedade difícil em que vivemos.

mulherzinhas

O livro que inspirou o filme Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, é considerado um dos mais influentes de todos os tempos.

A autora, Louisa May Alcott, nos conta, em um cenário de 1861, a história de quatro irmãs, Jo, Amy, Meg e Beth, que passam seu primeiro natal sem o pai, pois está servindo na Guerra Civil Americana. Ao enfrentarem alguns problemas financeiros, vemos a importância do papel da mãe, Marmee, na vida das filhas, que faz de tudo para conseguir sustentar a casa e educar as quatro.

A obra nos revela que, mesmo com as dificuldades, criadas na mesma casa e pela mesma pessoa, as irmãs são muito diferentes entre si. Mulherzinhas nos mostra principalmente a importância de uma relação entre mães e filhas, com acolhimento, apoio, conselhos, ensinamentos, risadas e dificuldades, fazendo com que, juntas, aprendam a ter sensibilidade, independência, humor, a lutar pelos seus sonhos e ambições e a defender seus princípios, como a virtude acima da riqueza.

anne de Green Gables

Publicado pela primeira vez em 1908, o livro, que inspirou a série Anne with an E, da Netflix, conta a história dos irmãos Marilla e Matthew Cuthbert, de Green Gables, na Prince Edward Island, no Canadá, quando decidem adotar um menino órfão para ajudar nos afazeres da fazenda. Porém não contavam com um erro: Anne Shirley, uma menina ruiva de 11 anos, acaba sendo enviada, por engano, pelo orfanato.

Mesmo com o imprevisto, com sua personalidade, Anne acaba conquistando rapidamente os pais adotivos, já que é uma menina muito alegre, curiosa, tagarela e com uma imaginação própria. O lado combativo e questionador de Anne atrai a atenção das pessoas do lugar, mas também acaba trazendo alguns problemas. No entanto, com sua capacidade de ver sempre o lado positivo das coisas, seu amor pela vida, pela natureza, pelos livros e pelas pessoas, acaba sendo muito amada pela comunidade.

Retratando temas como ética, família, solidariedade, honestidade e amizade, não podemos deixar de olhar para a maternidade, para a relação entre Anne e a mãe adotiva, Marilla. Ao longo das páginas, a autora nos mostra as dificuldades que todo relacionamento entre mães e filhas adotivas pode conter, porém, com o esforço das duas, criam laços fortes, onde Anne ensina Marilla sobre o que é ser mãe e Marilla ensina a ela como ser uma filha. Uma relação que vai se construindo com o tempo, e abordando discussões, carinho, muita preocupação e zelo uma pela outra.

