Model at the walkway with bare back and covered front.
Original photo by Beatriz Demarque
Casper Libero | Style > Fashion

Afinal, o que há de novo nas passarelas? 6 apostas da SPFW que você deveria experimentar

Marta Dutra Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

“Quem me dera ouvir a voz humana de alguém, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; que confessasse não uma violência, mas uma covardia”. A atriz Bárbara Paz abriu a sexagésima temporada dos desfiles da São Paulo Fashion Week recitando o poema Linha Reta, de Fernando Pessoa

No último dia 13 de outubro, a centenária Biblioteca Mário de Andrade foi palco do primeiro desfile da edição que, neste ano, comemorou trinta anos. Quer trazer um pedaço das passarelas para o seu guarda-roupa? Veja seis tendências que fizeram sucesso na SPFW e que você precisa experimentar.

O básico nunca sai de moda

Em meio às diversas estantes, a alfaiataria masculina do estilista João Pimenta ganhou destaque entre as centenas de livros, unindo moda e literatura. Nesta edição, o estilista apostou em um estilo mais descontraído e esportivo, misturando cores claras com tons vibrantes. Ainda no primeiro dia de desfile, o evento contou com a apresentação dos estilistas Gloria Coelho e Ronaldo Fraga.

Comemorando cinquenta anos de sua marca, Gloria Coelho transformou os corredores de um trem em movimento em passarela. O trem, que tinha como destino a Estação Júlio Prestes, foi cenário de uma coleção que fala de futuro se baseando em elementos do século dezenove, como o romantismo e as revoluções científicas e tecnológicas da época. 

A estilista manteve muitos dos elementos que fazem parte de seu repertório – recortes vazados e transparência em tule de vestidos longos –, mas, para além disso, Gloria também ousou em tons em um vermelho vivo, verde escuro e estampas florais.

Estampas, por favor!

As listras e as cores vibrantes dominaram as passarelas da N60, mas não só isso. Ainda na vibe retrô, as bolinhas minimizadas prometem voltar às vitrines.

Anos 80

O retrô anos 80 é uma das marcas da moda moderna e foi revisitado pelos estilistas Davi Ramos, Lilly Sarti e Normando. Tudo indica que, desta vez, essa moda irá retornar com brilho e maximalismo.

Cores vibrantes

Já que estamos cada vez mais próximos do verão, não podemos deixar de lado as cores! Nesta temporada, as ruas da cinzenta São Paulo ganharam cores vivas e vibrantes.

Franjas

Pode acreditar: elas voltaram! E com opções para todos os gostos — franjas longas, médias ou curtas, você decide!

Transparência

Faça calor ou faça frio, a transparência pode ser a opção perfeita para você se manter no estilo nesta temporada. 

O texto acima foi editado por Anna Goudard.

