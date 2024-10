8 Séries Nacionais Que Você Precisa Assistir!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Já deu de síndrome de vira-lata, né? O Brasil tem ótimas produções audiovisuais e hoje vim falar de algumas séries brasileiras mais recentes para você maratonar. Tem para todos os gostos, de comédia até drama e mistério! Então, continue lendo para saber qual você vai dar o play primeiro.

1. Da Ponte Para Lá (Max)

O jovem Ícaro aparentemente se suicidou ao pular da Ponte Estaiada. Mas sua melhor amiga, Malu, não acredita que isso seja verdade nem por um segundo, e investigará para descobrir o verdadeiro culpado da morte do amigo. Ícaro era um garoto trans e preto da periferia de São Paulo que sonhava em ser estilista e tinha recentemente conseguido uma bolsa para estudar em uma escola de elite da cidade.

A série acompanha tanto Ícaro quanto Malu como protagonistas do passado e presente da história, respectivamente. Da Ponte Para Lá, disponível no Max, faz críticas sociais ao mesmo tempo que se utiliza do elemento do mistério com o cenário paulistano. O elenco inclui Gabz (Malu) e João Guilherme (Enzo), apresentando Victor Liam (Ícaro).

2. DE VOLTA AOS 15 (NETFLIX)

Recentemente concluída com sua terceira temporada, De Volta aos 15 é uma adaptação da série de livros de Bruna Vieira que conta a história de Anita, uma mulher de 30 anos que volta no passado até os seus 15, em 2006, por meio de uma antiga rede social. Toda vez que volta ao passado, seu futuro muda conforme mudanças que ela faz na linha do tempo.

A produção da Netflix conta com Maisa (Anita adolescente), Camila Queiroz (Anita adulta), João Guilherme (Fabrício), Klara Castanho (Carol), entre outros grandes nomes.

3. OS OUTROS (GLOBOPLAY)

Você gosta de uma boa fofoca entre vizinhos? Pois, eu tenho a série perfeita para você. Em um condomínio do Rio de Janeiro, uma briga não resolvida entre famílias moradoras gera consequências absurdas. Com Adriana Esteves (Cibele), Eduardo Sterblitch (Sérgio) e outros grandes atores da televisão brasileira, a série chegou a sua segunda temporada na Globoplay, com mais suspense e muito drama para você maratonar!

4. Cidade de Deus: a Série (max)

Anos se passaram desde os eventos do clássico filme de Fernando Meirelles, e, na série, Buscapé, agora mais velho e com uma filha, fotografa a realidade na favela para os jornais. Com a saída de um jovem traficante da cadeia, um conflito começa e os moradores da Cidade de Deus se veem no meio de uma guerra entre traficantes, a milícia e o poder público, o que ameaça a segurança de todos na comunidade.

Com elenco original e personagens novos também, a série está lançando episódios toda semana no Max. Vale muito a pena assistir!

5. Rensga hits (globoplay)

Essa é para amantes do sertanejo! Raissa Medeiros está prestes a se casar quando descobre uma traição e larga seu noivo no altar. Em sua fuga, decide ir atrás de seu sonho de ser uma cantora de sertanejo, indo para Goiânia, onde muitos imprevistos e descobertas sobre seu passado acontecem.

A segunda temporada lançou no dia 26 de setembro e, até para pessoas que não costumam ouvir muito esse gênero musical, como eu, essa série é muito divertida e as músicas são muito chiclete. Se prepare para ficar com “Desatola Bandida” na cabeça por semanas.

6. NOVELA ( PRIME VIDEO)

Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de novela, não é? Mas, imagine ficar preso dentro de uma. É o que acontece na série de comédia Novela! Uma roteirista de novela, Isabel, tem seu roteiro roubado por seu colega, Lauro, e acaba ficando presa dentro de sua novela plagiada no dia da estreia, mudando a narrativa enquanto ela vai ao ar.

Essa série da Porta dos Fundos é distribuída pela Prime Video e seu elenco conta com Miguel Falabella (Lauro), Monica Iozzi (Isabel), entre outros grandes nomes.

7. MUQUIRANAS (MAX)

Seus amigos falam que você é muito muquirana? Mostre para eles essa série e eu tenho certeza que vão mudar de ideia. Esse reality já teve versões em outros países e agora chegou ao Brasil pela Max.

Ao longo dos episódios, vemos várias pessoas de variadas regiões do Brasil que não gostam de gastar nem com papel higiênico, e as soluções alternativas muquiranas são, podemos dizer, questionáveis. Tire suas conclusões maratonando!

8. JUSTIÇA (GLOBOPLAY)

Essa série acompanha a vida de pessoas que vão presas no mesmo dia, e conta como suas histórias, a princípio desconexas, se encontram ao longo dos episódios. Após sete anos, eles são soltos e eles precisam lidar com as consequências de suas respectivas prisões. A produção conta com histórias diferentes a cada temporada, e Justiça 2, aclamada pela crítica, já está na Globoplay também.

__________

O texto acima foi editado por Malu Alcântara.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!