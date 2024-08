5 obras para assistir em comemoração ao aniversário de Dylan O’Brien

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

As felicitações da semana são reservadas para o ícone do carisma, Dylan O’Brien! Hoje celebramos o aniversário de 33 anos de um ator que tem traçado uma carreira versátil e cativado uma geração com seus personagens únicos. Em comemoração à data, selecionamos cinco obras estreladas por ele que revelam o seu talento em frente às câmeras.

1- amor e monstros (2020)

Como protagonista da trama, Dylan O’Brien vive Joel Dawson, um jovem que sobrevive escondido em um bunker em meio a um mundo pós-apocalíptico, tomado por monstros perigosos que dominam a Terra. O personagem é desastroso em combates e facilmente paralisado pelo medo das criaturas que o perseguem mas, ao conseguir uma conexão via rádio com a sua namorada, decide enfrentar os seus temores e encarar a vida fora do esconderijo para reencontrá-la.

Dylan se desenvolve muito naturalmente no filme – talvez porque o personagem seja quase uma cópia da personalidade do próprio ator -, e pode levar os espectadores das risadas às lágrimas (e até a prender a respiração em momentos de tensão). O filme traça toda uma jornada de autodescoberta, retratando a importância de enfrentar as amarras pessoais e medos para desbravar aventuras emocionantes. Indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais, Amor e Monstros está disponível na Netflix.

2- a primeira vez (2012)

Claro que um romance adolescente não poderia faltar na lista. Afinal, é muito bom poder ver o lado romântico de Dylan, não é mesmo?! A Primeira Vez foi um dos primeiros trabalhos da carreira do artista. Nele, ele dá vida a Dave Hodgman, um estudante do último ano do Ensino Médio completamente insatisfeito com a sua vida e seu relacionamento. Tudo muda quando ele conhece, de uma maneira inesperada, Avery Harris (Britt Robertson) durante uma festa de final de semana. Mesmo que estejam em patamares sociais diferentes, eles rapidamente se conectam após conversarem sobre a vida e compartilharem seus sonhos.

Apesar da atenção imediata ser centralizada no casal em um sentido puramente romântico, é interessante ver a maneira como as narrativas individuais se constroem enquanto se conhecem. Simboliza bem o conceito de que todas as pessoas são formadas por todas as experiências que colecionam durante a vida. Afinal, é a partir delas que construímos quem nós somos. O filme é uma ótima indicação, principalmente para adolescentes e jovens no geral, e está disponível no YouTube.

3- maze runner: correr ou morrer (2014)

Para todos que são fãs de obras de ficção científica com muita adrenalina e emoção, aqui está a escolha perfeita para vocês! Provavelmente o trabalho mais famoso da carreira de Dylan, Maze Runner forma uma trilogia composta por filmes distópicos baseados nos livros de James Dashner.

O projeto se passa em um cenário pós-apocalíptico – sim, Dylan tem um grande currículo nessa temática – e conta a história de Thomas que subtamente acorda preso em um labirinto, sem lembranças da vida afora. Ele encontra um grupo de jovens chamados de Clareanos que também estão passando pela mesma situação. A emoção está em toda a trajetória desses adolescentes em busca de uma saída do labirinto.

O filme é o primeiro da trilogia e o enredo, principalmente o final, é apenas o pontapé inicial na história desse grupo de jovens. A franquia é composta por Maze Runner: Prova de Fogo (2015) e Maze Runner: A Cura Mortal (2018), disponíveis na Netflix, Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video.

4- teen wolf (2011)

Okay, precisamos ser óbvios e não deixar ninguém crescer antes de ser marcado pela saga de lobisomens e por todos esses elementos mágicos de séries sobrenaturais! Eu, particularmente, fui uma das garotas apaixonadas por Stiles Stilinski e que aclamava muito as altas doses de ironia que ele deixou pela série. Mais uma vez, o personagem encarnado por Dylan O’Brien é o responsável por carregar o humor e sarcasmo de uma obra, e talvez Teen Wolf tenha sido justamente o trabalho responsável por apresentar ao mundo o talento do ator.

A trama gira em torno de Scott McCall (Tyler Posey), um adolescente que vai com o melhor amigo, Stiles, para uma noite de caça em uma floresta. No entanto, Scott acaba tendo sua vida transformada completamente ao ser mordido por um lobisomem e eventualmente se tornar um.

O personagem de Dylan acabou tomando o coração da audiência por ser um amigo leal, com senso de humor afiado, personalidade excêntrica, astúcia e inteligência para lidar com todas as situações embaraçosas do universo sobrenatural – mesmo sendo humano.

5- O assassino: o primeiro alvo (2017)

Thriller de ação + trama intrigante + performance sólida de um protagonista carismático = e temos American Assassin! Com base no best-seller de Vince Flynn, o filme é uma experiência surpreendente para os fãs do trabalho de Dylan, que interpreta a história de Mitch Rapp, um homem que caça uma vingança após o assassinato de sua namorada por terroristas. No papel, O’Brien faz uma combinação poderosa entre a vulnerabilidade e sentimentos frágeis com força e determinação feroz, trazendo um desenvolvimento profundo e emocional para o personagem e mostrando mais uma vez a sua versatilidade como ator.

bônus: all too well: the short film (2021)

Jamais poderíamos deixar passar a junção de Taylor Swift com Dylan O’Brien! Em 2021, o ator foi escolhido pela própria cantora para fazer o curta, ao lado de Sadie Sink, em uma das músicas mais emblemáticas da carreira da loirinha.

__________

