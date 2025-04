5 ideias simples de decoração para a Páscoa

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A Páscoa é uma época de celebração, renovação e momentos especiais com a família. E nada melhor do que entrar nesse clima com decorações charmosas e caseiras! Caso você queira deixar seu lar com um toque festivo, é possível criar essa atmosfera e se divertir nos preparos com poucos materiais.

Confira algumas ideias simples e criativas para reproduzir em casa, a fim de deixá-la com um toque mais alegre e divertido!

1. Coelhos fofos de papel

Com páginas de livros antigos – que podem ser substituídas por papel sulfite ou origami – , cola quente e um barbante, é possível reproduzir essa decoração fofa, acessível e fácil!

2. Centro de mesa florido

Flores representam a renovação e a beleza Pascoal! Com casquinhas de ovos e pequenos arranjos você tem um lindo centro de mesa, para dar aquele toque charmoso no almoço com a família!

3. Ovos estampados com guardanapos

O uso de materiais simples como guardanapos, ovos e leite (sim, leite!), é possível criar diversas estampas. Uma ótima opção para presentear e viver uma tarde criativa com as crianças!

4. Coelhos de rolo de papel

Com rolos de papel, é possível fazer coelhos fofos e ótimos para presentear! Essa ideia, além de econômica, é muito prática e bonita!

5. Ovos luminosos

Ovos luminosos! A simplicidade dos materiais permite a criação de uma luminária muito charmosa para compor uma decoração descontraída e elegante.

