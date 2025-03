¿Por qué Flores Amarillas?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Desde que se volvió tendencia en TikTok, las flores amarillas han sido protagonistas en las redes sociales. Me atrevo a decir que todas hemos deseado nuestras flores amarillas un 21 de septiembre o un 21 de marzo. Pero, ¿por qué se dan estas flores amarillas? ¿Por qué dos veces al año?

El color amarillo simboliza el optimismo, la alegría de la vida y cosas positivas. El mensaje que llevan estas flores es uno muy profundo, lleno de símbolos ocultos de amor y sentimientos que reflejan pureza. Además, representan el inicio o el final de una temporada, así que si quieres descubrir un poco más sobre el asunto, ¡quédate para que la próxima vez que lleguen estas a tu vida sepas cuán especial es su significado!

El hecho de recibirlas o darlas, sin duda es un acto de amor. Esta tradición, mayormente vista en América Latina, sobre regalar flores amarillas estas fechas comienza con una tendencia en TikTok recientemente. Sin embargo, debemos remontarnos hasta hace 20 años cuando la novela Floricienta estaba en su “boom” con la canción Flores amarillas. Por otro lado, el 21 de marzo se celebra el día de las flores amarillas, ya que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se celebra el 21 de septiembre.

Regalar estas flores a tus familiares, amistades o pareja es un gesto que demuestra la felicidad que brinda esta persona a tu vida y les deja saber lo especiales que son en tu día a día. Su simbolismo también puede asociarse con elementos que representen positividad y esperanza.

Ya sea que las entregues o las recibas, las flores amarillas traen sonrisas y motivos de felicidad. Es un detalle sencillo, pero demuestra más de lo que crees. Todavía hay personas que desconocen de esta tradición y deberíamos seguir globalizando el mensaje detrás de estas “simples flores” cuando al recibirlas de alguien especial puede hacer que se nos llene el corazón de amor. No necesitas una excusa para demostrar lo queridas que son estas personas en tu vida, pero el 21 de marzo, mayormente conocido como el día de las Flores Amarillas, es una buena ocasión para tener un detalle que sin duda marcará una diferencia en tu persona especial.