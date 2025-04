5 Dicas Para Você Aproveitar o The Town 2025 ao Máximo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Em setembro de 2023 o Autódromo de Interlagos ficou lotado por um único motivo: The Town, o novo festival de música da grande São Paulo. Dos mesmos criadores do Rock In Rio, o evento paulista utiliza de dois finais de semana em setembro para expor todos os tipos de músicas, do eletrônico ao funk, pop ao rap, valorizando o internacional e o nacional. Agora, em 2025, o festival volta para sua segunda edição e, nesse artigo, você encontra 5 dicas para poder aproveitar ao máximo os shows e o ambiente!

1 – Transporte Público e Acesso ao Autódromo

Para se ter acesso ao local, o festival disponibiliza diversas formas, incluindo ônibus e trens expressos (A partir das Linhas 8 e 9). Além disso, eles oferecem diversos pontos de embarque, com preços que variam entre 10 e 50 reais e que precisam de agendamento pois tem horário marcado.

Para quem quer economizar, o uso da Linha 9 Esmeralda da CPTM é o melhor caminho. Com o desembarque na estação “Autódromo”, esteja preparado para uma caminhada considerável, mas com indicações e policiamento que facilitam a chegada ao local certo. Além disso, é bom ressaltar que as linhas de metrô funcionarão 24 horas para desembarque em todos os dias de festival, possibilitando um maior deslocamento pela cidade.

Atenção aos horários de pico do metrô de São Paulo principalmente se você vai de transporte público na sexta-feira, pois você poderá ter uma experiência desagradável… Nem sempre chegar cedo te garante um lugar melhor, mas basta planejamento para poder ir com tranquilidade e facilidade!

Obs.: Na hora da saída muitos motoristas, de aplicativo ou não, ficam oferecendo transporte, e por menos de 100 reais eles normalmente não topam, é a opção que pega mais trânsito e mais pesa na carteira…

2 – Horários e movimentações

Após a organização apresentar todo o line-up, procure saber os horários dos shows que você pretende assistir, pois muitas vezes os artistas que te interessam se apresentam em momentos muito próximos e como existem multidões e fluxos muito intensos entre os palcos, o deslocamento fica muito mais lento.

Além disso, fique atento a seu posicionamento, pois no Autódromo existem locais com declividades os quais ou te ajudarão a enxergar ou vão afetar sua visão sobre o palco, com destaque principalmente ao palco principal, Skyline, que tem telões que deixam a desejar. Portanto, tente achar um local com visão mas também que não prejudique seu deslocamento até outros palcos e banheiros.

Para quem busca maior conforto, recomendo demais levar capa para se proteger das chuvas, já que a entrada com guarda chuvas não é permitida. Em setembro o clima primaveril tende a ter chuvas mais constantes, e em lugar aberto a chance de passar frio estando molhado é imensa, assim uma proteção ajuda a curtir o festival, faça chuva faça sol.

3 – Banheiros e opções

Falando sobre banheiros, na última edição houveram muitas polêmicas sobre os sanitários, desde reclamações sobre sujeiras até falta de organização sobre as filas, com relatos de brigas e pessoas passando mal com a espera. Para fugir (até onde possível) dessas confusões busque se informar e localizar os banheiros próximos aos shows que você irá ver, sempre evitando horários pré e pós os shows, principalmente nos banheiros ao lado dos palcos.

Outra opção pouco conveniente é o uso de fraldas geriátricas, que convenhamos não é a primeira escolha de quase ninguém, porém é uma saída para quem quer aproveitar todo e qualquer segundo do festival. Se você planeja ficar bem perto do palco, ou até mesmo na grade (só os guerreiros conseguem) talvez usar esse apetrecho pouco familiar ao mundo adulto seja a melhor solução para curtir todos os momentos possíveis.

4 – atrações e como usá-los

Um dos destaques, apesar de não ser pioneiro, é o uso de atrações brinquedos como Roda Gigante e Tirolesa dentro do espaço do The Town. Além de estimularem a adrenalina, as atrações se localizam em pontos estratégicos para ter visões privilegiadas sobre os palcos e seus shows.

Para ter acesso a essas experiências você precisa estar atento e baixar o aplicativo do festival. Nele você deve agendar um horário a partir de um código de barras, mas cuidado pois a concorrência é grande, em especial a Tirolesa, por passar na frente do palco principal. Se você acha que para conseguir ingressos talvez já tenha sido uma disputa, se prepare para tentar conseguir reservar uma atração, os jogos vorazes vão começar.

5 – bebidas e comidas

Quando o assunto é comida, o The Town manda bem na variedade! Em 2023, o festival contou com 8 restaurantes que serviam comidas variadas como poke, pastel e até mesmo macarrão. Porém, como os preços variam de 30 a 60 reais, existem opções mais baratas de porções, como batata frita e pipoca. Se quiser pagar ainda mais barato, é liberado levar com você comidas industrializadas (lacradas!) ou sanduíches e frutas cortadas (em embalagem transparente!).

As bebidas variam entre chopp, refrigerante e água, mas esse último pode ser levado por você em garrafinhas, porém sem tampa. A venda lá dentro busca estimular a sustentabilidade, então NÃO jogue seu copo fora, pois na próxima compra você ganha um desconto de 3 reais… às vezes não se pode ter tudo né?

Espero que em setembro as dicas deste artigo possam tornar seu festival mais tranquilo e proveitoso, e nunca é demais repetir: Planejamento é a chave para curtir muito os shows na cidade da música!

