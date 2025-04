20 anos de Jorge & Mateus: a grande turnê antes da pausa

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Se for pra sofrer, que seja ao som de Jorge & Mateus, que completam 20 anos de carreira e decidem encerrar o ciclo – por um tempo – com uma turnê de arrepiar.

Do barzinho em Itumbiara aos palcos do Brasil, Jorge & Mateus construíram uma trajetória que redefiniu o sertanejo e virou trilha sonora da vida de milhões de pessoas. São duas décadas de músicas que embalam amores e recaídas. Com hits que vão de “Vou fazer pirraça” a “Cantada Boba”, a dupla cravou seu nome entre os gigantes da música brasileira.

E a despedida já começou: os primeiros shows da turnê comemorativa aconteceram com casa cheia e fãs emocionados em cada refrão. Na primeira parada, que aconteceu nos dias 5 e 6 de abril, em São Paulo, não teve quem segurasse as lágrimas.

O calor dos palcos

Marcada por uma energia única e uma preparação cuidadosa, a turnê mais importante da carreira da dupla vem encantando os fãs a cada cidade que passam.

Antes de Jorge & Mateus subirem no palco, o público é aquecido por artistas que agitam a plateia. Nomes do sertanejo, como Maiara & Maraísa, Simone Mendes, César Menotti & Fabiano, e outros artistas de peso, animam a galera e aquecem o clima.

Os shows de abertura duram em média uma hora cada e o espetáculo principal tem uma duração de 2 horas e meia.

Cada detalhe da produção é pensado para garantir uma experiência inesquecível, com efeitos visuais e sonoros que complementam a grandiosidade dos hits. O show é uma verdadeira celebração, não só da carreira da dupla, mas também dos fãs que acompanham Jorge & Mateus ao longo de tantos anos.

Pode chorar (de emoção) com a setlist

O repertório, que mescla clássicos da carreira com o mais novo álbum da dupla, é um convite à nostalgia. Com mais de 70 músicas na setlist, o show é uma verdadeira viagem no tempo – da fase universitária até agora, passando por todas as versões de Jorge & Mateus.

“Vou fazer pirraça”, “Os anjos cantam” e “Amo noite e dia” são apenas algumas das músicas que emocionam e fazem a plateia cantar com o pulmão cheio. Mas não ficam para trás as mais recentes, como “Haverá sinais”, “Xonêi” e “Feliz Infelizmente”, que mostram que mesmo depois de duas décadas, a dupla ainda sabe fazer música – e emocionar muito o público.

AINDA EXISTE HISTÓRIA PARA CONTAR

Se tem algo que Jorge & Mateus ensinaram ao longo desses 20 anos é que certas conexões não se rompem – apenas se transformam. A pausa, mesmo que temporária, é recebida com o mesmo carinho que os versos cantados pela dupla: com emoção e um toque de saudade antecipada.

Os fãs se despedem dos palcos com a esperança de um reencontro e, apesar do clima de adeus, a pausa é iniciada com leveza. Em uma entrevista à CNN, a dupla fala sobre a necessidade de desacelerar, cuidar da saúde e estar com a família. Mas também deixaram a porta aberta para o futuro, revelando: “São mais de três meses e menos de dois anos [..] vamos ver como vamos nos sentir em casa”.

Enquanto isso, a turnê segue como um presente: um convite para celebrar o que foi, o que ainda é, e o que pode voltar a ser. Por que, no fim das contas, Jorge & Mateus sempre foram sobre isso – viver intensamente cada letra e cada momento.

