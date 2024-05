Um ano sem Rita Lee: Qual legado a cantora deixou para as novas gerações da música brasileira?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Cantora, compositora, multi-instrumentista, escritora e ativista, Rita Lee Jones transcendeu gerações e influenciou profundamente a música brasileira. Hoje, dia 8 de maio, completamos um ano sem Rita, que faleceu aos 75 anos de idade, enfrentando uma luta contra o câncer de pulmão. Seu impacto continua a ser sentido, especialmente entre os artistas emergentes que buscam inspiração em sua irreverência, autenticidade e talento musical.

A CARREIRA DA OVELHA NEGRA

Rita Lee nasceu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1947. Filha do dentista Charles Jones, um imigrante americano, e da pianista Romilda Padula, a cantora foi incentivada desde nova a tocar instrumentos e a cantar com suas irmãs.

A “padroeira da liberdade” – forma como a própria Rita gostava ser chamada – começou sua carreira nos anos 1960 e logo formou, junto aos irmãos Arnaldo e Sérgio Dias Baptista, a banda Os Mutantes, considerada uma das mais revolucionárias do Brasil por consolidar o movimento tropicália com sons experimentais e mistura de gêneros.

Após cinco álbuns de sucesso, Rita Lee tem um fim de relacionamento turbulento com Arnaldo Baptista, que culminou na sua saída da banda. Logo em seguida, a vocalista forma o grupo Tutti Frutti, onde foi lançado o álbum que é considerado sua obra-prima, Fruto Proibido, e que contém os clássicos “Agora Só Falta Você”, “Esse Tal de Roque Enrow” e “Ovelha Negra”. Tal feito fez com que a cantora se consagrasse como a Rainha do rock brasileiro.

Após sua despedida da banda em 1979, Rita Lee iniciou uma carreira solo e estabeleceu uma parceria notável com Roberto de Carvalho, seu grande amor. Seu álbum homônimo – Rita Lee – vendeu 500 mil cópias, marcando um divisor de águas em sua carreira. O disco marcou sua transição do rock para uma linguagem mais pop, com músicas românticas como “Mania de Você”, “Chega Mais” e “Doce Vampiro”.

Em 2001, a cantora ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa com 3001. Ao longo de sua trajetória lançou 30 álbuns, sendo 17 solos e 13 com Mutantes e Tutti Frutti.

DE GERAÇÃO A GERAÇÃO

Para as novas gerações da música brasileira, o legado de Rita é enorme e inspirador. Sua música continua a ser uma fonte de inspiração para artistas que buscam explorar novas sonoridades e abordar questões relevantes em suas letras. Sua coragem em ser autenticamente ela mesma serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira arte não serve apenas para entreter, e sim para provocar mudanças.

Pode-se afirmar, que a cantora deixou um exemplo de como ser bem-sucedida na música sem perder seus valores e opiniões pessoais. Sua carreira é um testemunho de que é possível chegar ao ápice, sem se curvar às críticas da sociedade e do governo.

Artistas como Manu Gavassi, Jão, Liniker e Luísa Sonza são nomes dessa geração que carregam Rita Lee como grande inspiração. Cada um deles já homenageou a cantora de uma certa forma.

“Tudo que ela fez e representa, reflete hoje em artistas da nossa geração. Então, obrigada, Rita, por ter feito tudo que você fez por nós, pelas mulheres desse país e desse mundo e por toda música. Você trouxe alegria e cultura para a gente”, afirmou Luísa, em sua participação no tributo à artista no programa Altas Horas.

Além de prestar homenagem no tributo, Manu Gavassi chamou Liniker para participar do MTV Acústico, onde cantaram ‘Ovelha Negra’ juntas. Já Jão, dá voz a “Jardins da Babilônia”, clássico de Rita, na abertura de “Família é Tudo”, atual novela das sete da Rede Globo.

RITA LEE ETERNA

Enquanto celebramos o legado de Rita Lee um ano após sua partida, é importante reconhecer o impacto duradouro que ela teve na música brasileira e na cultura em geral. Sua voz, suas músicas e seu espírito indomável continuarão a inspirar e influenciar artistas e fãs por muitas gerações. Rita Lee pode ter partido, mas seu legado perdura, vibrante e eterno, como uma das maiores artistas que o Brasil já viu e que sempre estará em nossos corações e ouvidos.

———————

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!