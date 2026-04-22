10 anos do lançamento de Moana. Já é hora de um live action?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

No dia 10 de julho de 2026, Moana: Um Mar de Aventuras volta às telas do cinema de uma forma inusitada. A animação, lançada em 2016, ganha sua versão live-action com apenas dez anos após o primeiro filme e dois anos depois de sua continuação, Moana 2.

A história acompanha Moana, uma jovem escolhida pelo oceano para salvar seu povo e restaurar o equilíbrio da natureza. Ao lado do semideus Maui, ela embarca em uma aventura marítima para devolver o coração da deusa Te Fiti.

O filme contará com a estreia da atriz Catherine Laga’aia, de 19 anos, como Moana, enquanto Dwayne Johnson, que já dublou o personagem na animação, interpretará Maui.

Sucesso e representatividade

Sem príncipe encantado, castelos ou vestidos extravagantes, Moana se consolida como um dos principais símbolos de representatividade nas produções da Disney. Longe de ser apenas mais uma clássica princesa, ela embarca em uma aventura que evidencia sua força, coragem e liderança, sem a necessidade de um par romântico, inspirando diversas meninas com seu protagonismo feminino.

A personagem, além de conduzir sua própria narrativa, também traz maior representatividade com seus traços e vestimentas típicas polinésias, com destaque para seu cabelo cacheado e volumoso, que foge do padrão estético das demais princesas.

Sua representatividade e história foram muito bem acolhidas pelo público e passaram a fazer parte do dia a dia das crianças que se identificavam com a personagem, seja por meio de brinquedos, decorações, materiais escolares, entre outros produtos.

Por que lançar o remake agora?

Apesar de ser uma história muito bem recebida pelo público, tendo ganhado até mesmo uma continuação em 2024, a produção do live-action de Moana gerou muitos questionamentos. Por ser considerado recente, a volta do filme às telonas foge do padrão dos demais live-actions, que, em sua maioria, apostam no apelo emocional e na nostalgia do público em relação à história.

A proposta, nesse caso, é “reaproveitar” quem acompanha Moana desde 2016 e ainda mantém a história viva na memória. No entanto, o público pode considerar a narrativa saturada, e essa produção acabar sendo vista apenas como um investimento mais seguro e lucrativo, em vez de uma aposta em novas histórias e personagens, que talvez não fossem tão bem recebidos.

Os live-actions têm como proposta trazer para a realidade uma animação, fazendo pequenas mudanças na forma como a narrativa é construída, tornando-a mais atual. Assim, essa nova produção não se limita a um “copia e cola” da anterior e permite diferentes interpretações da história retratada.

Filmes como Aladdin, A Pequena Sereia e A Bela e a Fera tiveram suas versões em live-action lançadas mais de 20 anos após suas animações originais e se consolidaram como grandes sucessos da Disney.

O que esperar do filme?

O anúncio do filme veio no dia 03 de abril de 2023 em um vídeo postado nas redes sociais apresentado por Dwayne Johnson, que devido sua dublagem e semelhanças físicas, já era aguardado pelo público para viver Maui.

Dois anos após a confirmação oficial do filme, em novembro de 2025, o primeiro teaser foi lançado. Já o trailer oficial, divulgado pela Disney em março, trouxe mais detalhes sobre o que está por vir. A história permanece a mesma e não aparenta ter muitas adaptações, mas conta com grande produção e realismo nas cenas, trazendo para a realidade toda a magia presente na animação.

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O artigo acima foi editado por Beatriz Martins.

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