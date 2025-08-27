10 anos de Hamilton! Veja 10 curiosidades que talvez você não saiba sobre o musical

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Neste ano, comemoramos 10 anos desde o lançamento de um dos musicais com números mais expressivos da Broadway! Criado por Lin-Manuel Miranda, Hamilton conta a história da vida de um dos pais-fundadores dos Estados Unidos da América, Alexander Hamilton. Com performances que exploram o R & B, rap e hip-hop, o musical propõe reflexões sobre história, política, nacionalismo e legado.

“É a história da América de antigamente, contada pela América de agora” – Lin-Manuel Miranda

Em comemoração a primeira década de Hamilton, aqui vão 10 curiosidades sobre as inspirações, impactos e história do musical.

1- O rap mais veloz de toda a Broadway

A faixa de número 18 do musical, “Guns and Ships”, é a dona desse título. O site FiveThirtyEight aponta que, durante o verso mais rápido da canção, Daveed Diggs – intérprete de Thomas Jefferson na peça – canta uma média de 6,3 palavras por segundo.

2- O musical é a adaptação de uma biografia

No ano de 2008, durante suas férias no México no período de pausa entre as exibições do musical In The Heights, o criador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, realizou a leitura da biografia do pai-fundador, escrita por Ron Chernow.

O livro, com 912 páginas em sua publicação mais recente, é a primeira biografia completa de Hamilton em décadas, e visa atribuir ao rosto estampado na nota de dez dólares americanos o sucesso e a imagem de excelência da qual a economia estadunidense se apossa até hoje. O autor do livro foi, inclusive, consultor histórico para a produção do musical.

“Eu pensei, ‘Isto é um álbum. Não, isto é um show. Como ninguém nunca fez isso antes?’ Foi o fato de que Hamilton escreveu e trilhou seu caminho para fora da ilha onde ele cresceu. Essa é a narrativa do hip-hop. Então, eu pesquisei no Google: ‘Musical de hip-hop sobre Alexander Hamilton’ e esperei ver que alguém já tinha escrito isso antes, mas não. Então, eu comecei a trabalhar”, Disse Lin, em entrevista à Vogue.

3- O cenário é inacabado – e existe um motivo pra isso

O cenário da peça – que constantemente muda – tem aparência de inacabado, e a ideia é simbolizar a construção de uma nação.

“Esta é a história das pessoas que montaram o andaime sobre o qual o país foi construído, então, você vê andaimes de época de madeira ao redor de uma parede semi-feita, para mostrar uma espécie de espaço aspiracional”, o cenógrafo David Korins relatou ao Washington Post.

Além disso, o fato de o palco ser circular e rotacionar ao longo da apresentação também mostra seu simbolismo: trata-se de uma referência ao furacão que atingiu a ilha no Caribe, onde Alexander Hamilton nasceu.

4- O legado de Eliza Hamilton

Atualmente chamado de “Graham Wyndham”, o primeiro orfanato privado da cidade de Nova York foi fundado em 1806 por Eliza Hamilton, esposa de Alexander. Em 2015, Lin-Manuel Miranda e Philipa Soo – intérpretes de Alexander e Eliza Hamilton – performaram em um evento para levantar fundos e ajudar o orfanato.

Na ocasião, Miranda destacou em seu twitter a alegria que sentiu com a ação e destacou o momento em que as crianças do orfanato cantaram: “Eliza, you have done enough” (Eliza, você fez o suficiente), referenciando o trecho da canção “Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story,” em que Eliza se questiona se terá feito tudo o que estava ao seu alcance quando “sua hora chegasse”.

What a time at the @GrahamWindham luncheon today. When the kids (from ELIZA'S ORGANIZATION) sang "Eliza, you have done enough."

I mean… — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) October 27, 2015

5- A Casa Branca já foi palco de apresentações

No dia 14 de março de 2016, o então Presidente Barack Obama e a Primeira-Dama Michelle Obama foram anfitriões de um número do musical Hamilton. Na ocasião, Obama descreveu o musical como brilhante, e acrescentou que teve quase certeza de que essa foi a única coisa em que ele e Dick Cheney – ex vice-presidente dos Estados Unidos do partido republicano – concordaram durante toda sua carreira política.

6- superstições teatrais

No universo do teatro, existe uma superstição relacionada à peça “Macbeth“, de Shakespeare. Diz-se que, caso mencionado o nome da produção em um teatro às vésperas de uma apresentação, traria azar, e o risco de as coisas darem errado se tornaria maior.

No caso de “Hamilton”, Alexander menciona a tragédia escocesa – referência preferida pelos atores para evitar qualquer problema – na canção “Take a Break”

“I trust you’ll understand the reference to

Another Scottish tragedy without my having

to name the play

They think me Macbeth,

and ambition is my folly

[…]”

Entretanto, a citação acontece de modo a afetar a história em si, e não os bastidores. Em um momento crucial, a menção à tragédia escocesa antecede momentos que influenciam diretamente na ruína da reputação de Alexander Hamilton, bem como a morte de familiares e, até mesmo, a sua própria.

Or does everything go to shit the moment he says it? https://t.co/r3mPZpUwJg — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) July 4, 2020

7- Hamilton ultrapassou todas as expectativas de sucesso

“Com este show, o mundo real ultrapassou minhas fantasias em um grau absurdo”, disse Lin à Vogue.

Hamilton foi vencedor de 11 dos 16 Tony’s aos quais foi indicado na edição após sua estreia, no ano de 2016. Além dessa premiação, ganhou também um Grammy na categoria de melhor álbum de teatro musical e um Pulitzer, ambos também em 2016.

Ainda em 2016, o musical bateu um recorde da Broadway. Foram arrecadados 3,3 milhões de dólares em uma rodada de 8 apresentações. Foi o primeiro título a ultrapassar a marca de 3 milhões de dólares nessa quantidade de datas.

8- Atritos políticos nas apresentações

Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos eleito em 2016, compareceu a uma das apresentações pouco tempo depois das eleições e foi vaiado por parte da plateia. Ao final da apresentação, Brandon Dixon – intérprete de Aaron Burr – fez um agradecimento especial ao vice-presidente pela presença.

“Vice-presidente eleito Pence, nós desejamos as boas vindas e, sinceramente, agradecemos por se juntar a nós aqui em “Hamilton: An American Musical”, nós realmente agradecemos. Nós, senhor, somos a América diversificada que está alarmada e ansiosa, temendo que sua nova administração não protegerá a nós, ao nosso planeta, às nossas crianças, aos nossos pais, ou nos defender e garantir nossos direitos inalienáveis, senhor”

“Mas, realmente esperamos que este show o tenha inspirado a defender nossos valores americanos e trabalhar em nome de todos nós. Mais uma vez, nós realmente agradecemos por assistir a este show, esta maravilhosa história americana contada por um grupo diversificado de homens e mulheres de diferentes cores, crenças e orientações”, declarou Brandon.

Quando questionado, Pence disse não ter se sentido ofendido na ocasião, mas o presidente eleito Donald Trump não enxergou a situação da mesma forma. Mesmo com os agradecimentos e posicionamentos do elenco, foram exigidas desculpas por um comportamento rude por parte do elenco.

The Theater must always be a safe and special place.The cast of Hamilton was very rude last night to a very good man, Mike Pence. Apologize! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2016

9- “A Bala”: um dos personagens mais importantes do musical

A atriz Ariana Debose tem um papel importante em Hamilton, e sua personagem age de maneira quase imperceptível: trata-se do prenúncio da morte personificada.

Passando por trocas de figurino e penteado, a personagem “A Bala” segue os personagens nos momentos que antecedem sua morte. Sua primeira aparição em destaque ocorre durante a canção “You’ll Be Back” – número do Rei George III -, em que é desmascarada como espiã, morta e carregada para fora do palco. Nas demais aparições, ela está sempre repetindo as movimentações dos personagens e seguindo-os.

Apesar de seu principal alvo ser o próprio Alexander Hamilton, outros personagens como Philip e John Laurens têm suas intenções com A Bala e, assim, seus destinos selados.

“Eu não sabia que seria ‘A Bala’ até um dia, durante o ensaio, quando [o coreógrafo Andy Blankenbuehler] disse: ‘Ari, venha aqui e trace esta linha — você vai fazer a bala errar o Hamilton’. Essa foi a primeira fase da criação do personagem ‘A Bala’. Ele disse: ‘Você faz isso duas vezes: na primeira vez, a bala erra o Hamilton, e na segunda, não'”, ela relatou ao The Great Discontent.

10- Trechos de canções do musical já estamparam cartazes em manifestações

Durante uma aparição no programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, no ano de 2020, Lin-Manuel Miranda comentou a respeito do uso de frases do musical nos protestos do movimento “Black Lives Matter”. Foram vistas frases como “This is not a moment, it’s a movement” (Isso não é um momento, é um movimento) da canção “My Shot” e “History Has Its Eyes On You” (A História Tem Seus Olhos Em Você), da canção de mesmo nome. Lin mencionou se sentir orgulhoso em perceber que sua criação se faz presente nesse cenário.

O musical está disponível no Disney+, e eu garanto: é impossível assistir e não se viciar.

