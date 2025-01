Una cita para conocer tu ciclo menstrual

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Está claro que la menstruación es un proceso bastante tedioso en la vida de muchas de nosotras las mujeres. Desde temprana edad esperamos la tan ansiada cantada del gallo, y una vez llega, a veces deseamos que jamás hubiera llegado… seamos sinceras, una vida sin dolores y cambios hormonales quizás hubiera sido más tranquila, ¿si me entienden? (Es broma, chicas).

En fin, el punto importante es que el ciclo menstrual es un aspecto muy importante y delicado de nuestras vidas, del cual poco se educa al respecto. Muchas veces vemos la carencia en el habla de estos temas, ya que es algo que se maneja con mucha censura fuera de un aspecto médico profesional. Sin embargo, es muy recomendable y totalmente saludable que como mujeres estemos al tanto de lo que sucede en nuestro cuerpo y al tiempo que sucede.

Conocer cómo trabaja tu ciclo menstrual te ayudará a conocerte mejor, entender tu sistema e incluso saber cómo manejar tu vida sexual, ya sea que busques un embarazo o no.

Quédate conmigo en esta pequeña plática femenina, quizás encuentres información que ya conocías y otra que no, pero que podría servirte en un futuro. Tampoco tengas miedo de compartirla con tus allegadas mujeres.

Primeramente, debemos conocer las fases por las que nuestro cuerpo padece durante el mes, las cuales son:

Menstruación

Fase folicular

Ovulación

Fase lútea

Fase isquémica

Nuestro ciclo menstrual es uno que puede durar de 28 a 32 días, esto obviamente puede variar por cada mujer ya que todas vivimos este proceso de forma diferente a pesar de que es el mismo para cada una de nosotras.

¡Me llegó la regla!

Aquí es donde comenzamos: nos baja la regla, como mayormente conocemos al sangrado menstrual, el cual dura de 5 a 7 días. El mismo ocurre debido a la descamación del querido endometrio. Ahora bien, puede ser la primera vez que escuchas este término, así que vamos a definirlo rapidito.

La menstruación puede traer consigo varios síntomas, de los cuales los cólicos en la mayoría de casos son los peores. Durante estos días, estamos en un estado de sensibilidad mayor tanto físicamente y emocionalmente. Siempre debemos estar pendiente de los dolores menstruales, porque, a pesar que es algo muy común, si es un dolor casi insoportable siempre es bueno visitar un/a ginecólogx.

Fase folicular

Esta es la fase preovulatoria, aquí es cuando va creciendo el folículo (donde se guarda el óvulo y va madurando) desde que comienza la menstruación. Sucede la maduración completa del folículo, al cual se le denomina folículo de Graaf. También, el endometrio vuelve a engrosarse y sucede la producción de un moco cervical el cual ayuda a la entrada de los espermatozoides en nuestro sistema. Un dato curioso es que el moco cervical producido puede ayudarte a identificar si estás en tus días fértiles o no.

Ovulación

Momento de ponernos serias— durante nuestra ovulación el folículo de Graaf libera al óvulo maduro en las trompas de falopio. Esto sucede mayormente como para el día 14 del ciclo menstrual y los días cercanos a la ovulación son los días fértiles, donde sube la probabilidad de un embarazo. Así que, en caso de que en vez de estar buscando un embarazo estés tratando de evitarlo, procura usar métodos anticonceptivos durante estas fechas.

Cuando el óvulo se encuentra en la trompa de falopio está a la espera de un espermatozoide que lo fecunde luego de la actividad sexual. Aunque no lo creas, el óvulo está en esta espera durante 24 horas y luego comienza el proceso de envejecimiento del mismo en el cual ya el óvulo no puede ser fecundado.

Fase Lútea

Ya nos encontramos en la fase postovulatoria, que dura hasta que vuelva a comenzar el ciclo con el sangrado menstrual. El folículo se transforma en lo que mayormente se conoce como el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que se encarga de producción de estrógeno y progesterona, las hormonas que trabajan con el endometrio. En esta fase la progesterona es la que modifica el moco cervical para que nuevamente sea impenetrable por los espermatozoides y además permite que el endometrio vuelva a prepararse para el recibimiento del embrión.

Llegamos al final del mes: Fase isquémica

Ya casi terminamos; si no sucede la fecundación, el cuerpo lúteo es posteriormente desechado y, a causa de esto, la producción de estrógeno y progesterona disminuye. Esta disminución de hormonas es lo que causa el desgarramiento del endometrio, lo que lleva al sangrado menstrual. Así todo vuelve a comenzar.

Y así hemos terminado con esta travesía que es constante en nuestras vidas de mujeres. Este es un tema que cae dentro de los tabúes que se aglomeran alrededor de la sexualidad femenina, causando incluso sentir vergüenza al momento de pedir abiertamente una toalla sanitaria o tampón. Sin embargo, es algo tan importante de lo cual se tiene que educar ya que afecta nuestras vidas de manera directa. Ser mujer en un mundo donde se censuran los aspectos de nuestras vidas que deberían ser normalizados no es fácil, pero ya es momento de que dejemos de lado el tabú, la censura y desinformación. <3

Advertencia:

Este artículo está basado en la información adquirida por revisión literaria de referencias, no contiene ningún tipo de diagnóstico y no planea suplantar la opinión de un profesional en la salud.