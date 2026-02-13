Un San Valentín Low Budget: La Fórmula Secreta de Bibi 

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Ha llegado la época del amor y la amistad, donde lo que se respira es olor a chocolate y romance. Cuando llega febrero todo se vuelve rojo, rosa y corazones por todas partes. En lo personal, no me quejo porque soy mega fan de todo el merch de San Valentín. Si por mí fuera, compraría todo lo que muestran en la góndola de la tienda, pero como a muchas personas les pasa, hay veces que no estamos en posición de gastar mucho dinero para regalar durante este día de los enamorados. Y es por eso que llegó Tití Bibi a compartirte la Fórmula Secreta para regalar en San Valentín con un low budget y aun así hacer un regalo inolvidable.

Porque para amar no hay que tener dinero, solo corazón y ganas. ❤️

Todos los días son días de amor y amistad, pero tampoco está mal tener un día al año para celebrarlo colectivamente. Ya sea que Cupido haya hecho de las suyas o no, siempre hay personas a nuestro alrededor que merecen el reconocimiento de ser parte de tu vida, personas que nos acompañan día a día con nuestras altas y bajas. Te quiero mostrar aquí algunas ideas sencillas que no requieren gastar más de $15 como mucho, ideas que puedes hacer handmade y complementar con detallitos que están en un low budget.

Tranquilx, Tití Bibi está aquí. I got you. <3

🌹Tacita Tutifruti

Algo que me parece súper cool son los freebies, y algo que amo son las tazas (mi colección no puede con una taza más). Entonces pensé: “¿Qué pasaría si junto estas ideas?” Así fue como nació la Tacita Tutifruti. Este regalo consiste en conseguir una taza que te recuerde a la persona destinataria del regalo y llenarla de cositas sencillas pero que juntas crean un regalo sencillo pero cute. ¿Con qué podemos llenar la taza? Medias con diseños cool, cremitas travel size, dulces, chocolates, un labial… Hay muchas posibilidades, lo que hace esta idea súper cool es que puedes preparar varias para tu grupito de amigas y simplemente comprar bundles de cositas y dividirlos entre todas para rellenar sus tacitas personalizadas.

🌹Una flor con tu mensaje de amor

Esta es una de mis ideas favoritas y definitivamente la más económica. Si tienes varias amigas y quieres que cada una se sienta especial, ¡Esta es tu idea! Consiste en comprar claveles, ya sean rojos o rosas, que los puedes conseguir en floristerías o en supermercados de forma individual por un precio demasiado accesible. ¿Qué más haremos? ¡Cartitas handmade! Como buenos universitarixs, siempre tenemos en casa materiales de manualidades, así que es hora de darles uso para crear cartitas personalizadas para tus seres queridos. Las cartas siempre me parecerán un detalle íntimo que sin duda mueve corazones y crea bellos momentos, unas palabras lindas curan el alma y alimentan tu balde de amor.

🌹100 mensajitos bonitos para ti

Esta es oficialmente mi favorita y he de decir que tanto darlo como recibirlo es un sentimiento inigualable. Vamos a necesitar un envase (un pote vacío de salsa, preferiblemente de cristal), papel, bolígrafos y tijeras. Ya está, más sencillo no puede ser, mi amor. Esta manualidad consiste en crear un frasco personalizado con 100 mensajes bonitos para esta persona. Pueden ser cosas que quieras decirle, chistes, anécdotas o deseos. Si sientes que 100 es demasiado, puedes simplemente no tener un número estricto de mensajitos y crearlo como un “frasco de amor”, donde pongas tu creatividad para decorar esa esquinita donde vayas a guardar todo ese amor plasmado en papel. Cuando esta persona reciba tu regalo tendrá al alcance de su mano una herramienta para arreglar su día en cualquier momento del año.

🌹Barriga llena, corazón contento

De mis cosas favoritas siempre va a ser comer, así que si cuentas con ganas de sacar tu chef interior, este es tu momento. Aunque ame comer, nunca he sido la más experta en la repostería, pero hace poco descubrí algo que me cambió la vida. Hablo de las mezclas de bizcocho que pueden hacerse de forma instantánea en el microondas. Sí, así como lo lees. En el microondas. Fácil, rápido y económico, solo necesitarás moldes para hacer tus bizcochitos de San Valentín y enamoraras a todxs con tus dulces. ¿La parte más divertida? ¡Puedes decorarlos con la temática de la temporada para que sean toda una chulada!

🌹Para todos con amor y sencillez

Esta es para aquellos que necesitan resolver a última hora los regalitos para amigxs, compañerxs de trabajo o familiares. Solo necesitas ir a tu All Ways 99 (anuncio no pagado :b) más cercano y pasar por su área de San Valentín y conseguir bolsitas de dulces, cintas, cajitas y dulces. Creas pequeños detallitos con los dulces más típicos de la temporada con un empaque sencillo y confía que llevas alegría con tu detalle que, aunque sea sencillo, lleva una intención enorme.

San Valentín es un día para sonreír, sentir y llevar amor. Es un recordatorio de cómo deberíamos ser todos los días. A veces no sabemos lo que pasan las personas a nuestro alrededor y hasta el detalle más sencillo puede hacer la diferencia en el día de alguien. Como dije antes, con o sin Cupido, eres amadx y eso ningún desamor lo puede borrar. Recuerda y deja que te recuerden que eres importante. <3

Feliz Día de San Valentín a todxs y mucho love para ustedes. 🩷