The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter.

Vivimos en una sociedad prejuiciosa, donde lo normal sufre de censura y, en cuanto a temas de sexualidad, poco se ilustran. Cuando hablamos del sexo como un proceso natural en las personas, nos encontramos frente a una idealización. Este asunto de idealizar la intimidad y el cómo sucede, abre las puertas a los prejuicios que eventualmente se asentarán como señalaciones de aspectos totalmente normales.

Como mujeres, nos enfrentamos a un mundo lleno de dictaduras en cuanto a nuestro físico y conductas, ya que muchas veces lo femenino se asocia con la pureza, la perfección y sumisión. La imagen femenina en el sexo es una que de igual forma sufre de estereotipos promovidos por la industria pornográfica o pensamientos conservadores que aún hoy día logran predominar en las sociedades. Aquí vamos a dejar de lado la censura y vamos a hablar con la realidad, es hora de dejar de intentar complacer a la sociedad.

En el sexo hay aspectos que podrían hacernos sentir vergüenza o pudor, ya que sentimos que no es algo que esté bien visto o que seremos juzgadas por ello, como por ejemplo: el vello púbico. Así que, aquí hablaremos y seguiremos destapando los tabúes que rodean a la mujer en la intimidad.

Peos Vaginales

¿Cuántas de nosotras hemos pasado un pasme por nuestras flatulencias vaginales? O como se les conoce coloquialmente: un peo vaginal. Estos gases pueden suceder al momento de cambiar de posición en el acto sexual, y se debe al aire acumulado dentro de nuestra vagina. Su sonido se asocia de forma incorrecta, ya que el mismo no tiene nada que ver con malos olores posteriores al ruido ni nada por el estilo. Si tu acompañante se intimida o incómoda por esto, debe recordar que no es algo que se pueda controlar; sucede espontáneamente y es algo completamente natural.

Tengo olores muy fuertes…

Desde mi punto de vista, los olores que se encuentran en nuestra zona íntima es una de las razones mayores de inseguridades al momento del sexo. Todo este asunto gana mayor peso cuando se comparte el sexo oral; muchas mujeres se preocupan por si su zona íntima huele bien o no. La realidad es que los olores pueden variar por cada una. Hay varios factores que influyen en esto, como el pH y el tipo de flujo. Como féminas debemos concientizarnos de igual forma de como se comporta nuestro cuerpo y la forma en que se manifiesta, así que si notas algún cambio de olor en tu zona podrás identificar a qué se debe el mismo. Porque, así mismo como el olor de la vagina es algo normal, hay olores que podrían ser síntomas de alguna infección. Siempre mantente pendiente de estas cosas y siempre es saludable visitar a tu ginecólogx en caso de alguna anomalía.

Áreas oscuras

La industria de la pornografía ha promovido mucho la imagen de lo que “se espera” de las mujeres en términos sexuales y físicos. Una de las consecuencias más significativas es la inseguridad debido a la presencia de áreas oscuras en áreas íntimas, ya que lo bonito o lo atractivo se asocia con áreas claras u tonalidades incluso rosadas. Las áreas oscuras pueden deberse a la fricción de la ropa, cambios hormonales, exposición solar excesiva, entre otras. Existen técnicas y procedimientos para evitar estos oscurecimientos y es totalmente válido que, como mujer, decidas aplicarlos por tu felicidad o comodidad. Sin embargo, si no es tu decisión hacerlo, tampoco deberías ser juzgada por ello. <3

Tengo que afeitarme— ¡Qué vergüenza!

CHAN CHAN CHAAAAAAN…

El asunto principal del cual somos esclavizadas, el vello púbico. Muchas somos esclavas de la navaja, la cual refleja un mundo donde mujeres con vello son obscenas. Está bien, puedo afeitarme, pero no es mi obligación hacerlo. Es una decisión totalmente individual de nosotras como mujeres. El vello es algo tan natural en toda persona, no solo en las mujeres, y por esta razón no es un aspecto que deba ser tan duramente juzgado. Tú cuerpo, tú decisión. Empecemos a normalizar que el vello no es exclusivamente masculino.

Mi cuerpo no es de esta o aquella forma

Queridas comadres, quisiera que en estos momentos te pongas a pensar en todas las veces que no te has sentido cómoda en tu propia piel. Qué sentimiento tan feo. Yo misma me he encontrado frente a un espejo buscando cosas que mejorar en mí y juzgándome duramente, cuando la realidad es que ningún cuerpo es igual al otro. Tu cuerpo es tu templo, así que ámalo, abrázalo y no dejes que una sociedad corrupta dicte como debes de verte o como los demás deben verte. Tú eres libre en tu cuerpo y hermosa de esa forma. Es momento de dejar de buscar cuerpos perfectos que reflejan los estereotipos y comenzar a aceptar la diversidad en la belleza femenina. Todo aquel que discrimine tu cuerpo no es digno de ti, siempre recuérdalo.

Arianna Tucker / Her Campus

Quiero un mundo donde las mujeres sigan encontrando su fuerza interior, un mundo donde ser mujer sea un aspecto libre en la vida. No quiero dictaduras sobre mí ni sobre mi cuerpo. Quiero mirarme al espejo y no sentir que debo cambiarme para complacer a otros. Este artículo es para ti, que si no te has sentido cómoda contigo misma sepas que hay alguien que te entiende. Eres hermosa, tal cual como decides ser. <3