Miss Earth 2026: El Futuro de tus Raíces

A los 18 años de edad, escoges tu carrera. Cerca de los 25, escoges tu trabajo. Pero, ¿cuándo es que verdaderamente te escoges a ti mismo? Nacemos con la mentalidad de elegir un estilo de vida para asegurar comodidad pero, ¿qué tal si existe algo más allá del ideal cotidiano?

Karina Ramos, o mejor conocida en la industria de la belleza como Miss Camuy en el certamen Miss Earth 2026-2027, reflexiona sobre la importancia de definirse más allá de los límites tradicionales en un momento marcado por crisis económicas, titulares constantes y cambios sociales. Desde su formación en comunicaciones y su participación en el certamen, plantea que los medios de comunicación pueden convertirse en una herramienta clave para enfrentar la adversidad y promover un mensaje de esperanza.

Cómo se comunica un mensaje y cómo se traducen las acciones en la vida cotidiana puede marcar la diferencia en una sociedad. Para Ramos, esa responsabilidad adquiere un significado especial en tiempos marcados por retos económicos, sociales y culturales.

En una conversación sobre identidad, aspiraciones y compromiso social, comparte detalles sobre su trayectoria personal, su visión de la belleza y su deseo de utilizar las plataformas públicas para promover empatía y cambio en la comunidad.

¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que el modelaje era para ti?

“Realmente estoy bastante consciente que nunca se trató sobre el modelaje, sino lo que había detrás de participar en un certamen de belleza.”

Desde una temprana edad, Karina Ramos comenzó a entender su rol en la sociedad. Durante la adolescencia comprendió que participar en estos espacios podría convertirse en una oportunidad para impulsar causas sociales. Para ella, el concepto de belleza no se limita a lo físico: la belleza mental y el propósito social también forman parte esencial de este campo.

¿Cómo complementas tus estudios en comunicaciones con tu rol como Miss Camuy?

“Yo sabía que quería una profesión y que quería lograr muchas cosas. Entre ellas, quería llevar el mensaje de las cosas sociales.”

Detrás de la imagen pública de Miss Camuy existe una trayectoria marcada por experiencias personales y profesionales que han influido en su manera de ver el mundo. Ramos explica que su formación en comunicaciones le ha permitido desarrollar herramientas para transmitir mensajes con mayor impacto y sensibilidad social.

“¿Por qué sería irreal? Ahora estoy aquí, haciéndolo.”

Provenir de un hogar donde progresar cada día representaba un reto mayor la llevó a buscar un camino que le permitiera explorar diferentes áreas. Fue así como decidió estudiar comunicaciones en el Recinto Universitario de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, convencida de que las personas no están destinadas a seguir un solo estilo de vida.

“Sabía que tenía que retarme si quería llegar más lejos.”

Antes incluso de incursionar en el mundo de los certámenes, ya contaba con experiencias en distintas áreas del conocimiento, incluyendo estudios en robótica, meteorología y participación en proyectos vinculados a la NASA.

Egresada de escuela pública, hoy se proyecta como una joven profesional en formación que combina su rol como estudiante, trabajadora y figura pública para demostrar que el esfuerzo puede abrir múltiples oportunidades.

“Si yo no me levantaba, no iba a cambiar nada”

Uno de los pilares que más destaca dentro de su trayectoria es el amor propio. Actividades como sembrar, reciclar y diseñar su propia ropa forman parte de un estilo de vida que alimenta su creatividad y su conexión con el ambiente.

Cuando ves a la ciudadanía bajo la lupa política, ¿cuál crees que sería tu impacto para hacer de La Ciudad Romántica (Camuy) un mejor lugar para vivir?

“Ahora que estoy participando de un certamen de belleza, hablo más de cómo todo comienza por el amor propio. Para mí, todo empieza desde eso. Y todo acto es político porque en la sociedad nada se ignora.”

Ramos busca conectar con la sociedad en general, apoyando desde las necesidades más básicas hasta los sueños más grandes de las personas. Reflexiona sobre situaciones como las de familias que no reciben ayudas del Estado y se encuentran en situaciones vulnerables.

Siendo hermana mayor de un niño con autismo severo, Ramos cree firmemente que la esperanza y el apoyo comunitario pueden marcar la diferencia para muchas familias que enfrentan retos similares.

“Tal vez yo no tenga una respuesta, pero quiero estar ahí como un apoyo”

¿Qué cambiarías de ti al principio de tu carrera?

“Pues realmente no cambiaría una cosa de mí. Obviamente, era una persona más ingenua.”

Desde sus primeros años de bachillerato se fascinó con su formación en comunicaciones. Complementó su carrera con cursos de humanidades y ciencias sociales que reforzaron su comprensión del mundo y de la comunidad.

“La empatía es algo que se tiene que aprender y desarrollar para vivir en paz. Entender las reacciones tal vez no nos llevarían a tantas guerras.”

Entre sus cursos favoritos destaca la psicología social, donde reafirmó que no todas las personas somos iguales, un mensaje que considera fundamental en los tiempos actuales.

“Sin la clase obrera no pasa nada. Las personas tienen que darse un poco más de protagonismo.”

Ramos cree que reconocer el valor propio fortalece las habilidades de cada persona. Muchas veces subestimamos nuestra capacidad por miedo al rechazo o al cambio, pero cuando las personas se atreven a cuestionar, aprender y experimentar, descubren nuevas posibilidades.

¿Qué tan diferente es el mundo de la belleza vs. con el que topas en el diario vivir?

“El mundo de la belleza y el mundo del diario vivir es totalmente igual.”

Para Ramos, fenómenos sociales como el pretty privilege están presentes tanto dentro como fuera de la industria. Las dinámicas sociales que se observan en concursos de belleza también aparecen en espacios cotidianos.

“Estamos viviendo en la misma roca en el espacio, que está flotando y que por alguna razón tenemos que estar en guerra con otro porque piensa distinto.”

También está el otro lado de la moneda, donde nunca se alcanzará satisfacción. Lo cual nos lleva a pensar, ¿bajo qué mentalidad estamos viviendo? ¿Y quién o qué nos impone estos ideales?

¿Existe algún tema controversial que se discute de manera diferente fuera de tu área laboral?

“No hay un tema sumamente controversial, pero lo más cercano lo son relaciones públicas.”

Para Ramos, gran parte del trabajo en comunicación consiste en transmitir mensajes de forma clara y responsable. Sin embargo, reconoce que en ocasiones algunos sectores interpretan estos esfuerzos como sensacionalismo cuando el contenido no coincide con lo que desean escuchar.

“Si todas las personas se preocupan un poco más por lo que dicen, el mundo estaría mucho mejor, definitivamente.”

En su trabajo como relacionista pública y community manager, ha observado de cerca las dinámicas de la comunicación pública. Entre las figuras que más admira se encuentra Diana, Princess of Wales, a quien reconoce por su cercanía con las personas y su empatía.

Una frase que la inspira profundamente es:

“I want to be the Queen of people’s hearts.”

¿Crees que es bien común que las personas ya no quieran trabajar para otros a una corta edad y a qué crees que se debe esto?

“Trabajar para otro no va a tener esa libertad. Y el puertorriqueño quiere libertad. Libertad financiera sobre todo.”

Para Ramos, la realidad económica actual ha llevado a muchas personas a replantearse su relación con el trabajo. Ante un mercado laboral limitado, cada vez más jóvenes buscan desarrollar sus propios proyectos.

En ese contexto, emprender se convierte no solo en una alternativa económica, sino también en una forma de construir independencia y propósito personal.

A sus 23 años, Karina Ramos continúa definiendo su lugar dentro de la sociedad. Un día a la vez, apuesta por llevar un mensaje de esperanza y claridad en tiempos de incertidumbre. Al final del día, cuando una persona decide elegirse a sí misma, la forma de ver el mundo cambia. Se escucha diferente, se vive diferente. Después de todo, el sol no se va a enfriar por esperar un poco más.

Fun fact: ¿Sabías que Camuy fue fundada por una mujer y que se conoce como “La Ciudad Romántica” porque tenía una estación de radio donde las personas dedicaban canciones?

