Mi Top de Coffee Shops 10/10 en Maya

Café: arma indispensable de los universitarios en contra los all nighters.

“Café” del italiano caffè donde ca es de cafeína en tu sistema y fé es lo que vas a tener en el examen.

(Un poco de humor para mis lectorxs)

La realidad es que como estudiantes uno de los retos a los cuales nos enfrentamos es poder encontrar sitios para estudiar con un ambiente amigable, buenos precios y un buen café de calidad. La vieja confiable siempre será Starbucks, pero hablemos claro, es más probable que nos ganemos la lotería antes de encontrar un spot en Starbucks en pleno hell week. Así que, aquí he llegado yo, tu pequeña hada madrina, para compartirte 5 coffee shops 100% recomendados por mí, en caso de que quieras get con unas amistades para sobrevivir tu semestre universitario, o simplemente quieras un buen producto a un buen precio para pasar tiempo de calidad.

D’ Coffee Shop

Este es el sitio perfecto para ir durante un fin de semana con ese grupito de la clase que conociste hace poco. Te brinda un ambiente familiar donde podrán pasar un buen rato mientras estudian o preparan algún trabajo. Sus precios son accesibles y además ofrecen comida 10/10. Se encuentra por el área de Western Plaza en Mayagüez, y a pesar de que está un poco escondido, es uno de mis spots favoritos para compartir. Siento que no muchas personas saben de él, así que date la vuelta por allí con tu grupo o esa amistad con la que llevan retrasando ese study date.

Friend’s Café

Otro clásico y vieja confiable. Con sus especiales al día y popularidad, Friend ‘s Café es uno de los preferidos de los universitarios ya que te brindan un producto súper accesible plus con un espacio al aire libre donde cómodamente puedes ir a realizar tus tareas. Aquí en Maya contamos con alrededor de tres localidades, incluso con una dentro de nuestro recinto. Pasa por nuestro querido Coliseo Mangual y encuentra este spot favorito.

Cafeína

Este es el perfecto ejemplo de pequeño pero cómodo. Cafeína es uno de esos coffee shop ‘s un poco olvidados y sin embargo, ofrece una vibra bien bonita. Ubicado en la urbanización de Mayagüez Terrace en una esquinita, es un lugar perfecto para ir y lock-in sin preocuparte de interrupciones. Casi nunca está lleno, pero su iced coffee es super bueno en mi opinión y el sitio tiene una estética refrescante. Si vives en la urbanización es walking distance y así no perderás tu parking.

Olivia

Si eres una persona que le gustan los ambientes finos donde reina un poco más la intimidad y un espacio privado donde concentrarte en tus asuntos, puedes probar esta opción. Olivia es un coffee shop relativamente nuevo y ofrece un ambiente estilo speakeasy con un aire sofisticado. Es verdad que sus precios son un poco más elevados en comparación con las opciones mencionadas anteriormente, pero aquí ofrecemos para todos los gustos.

Coffee Bless Shop

Una opción un poco más refrescante que no tan solo te ofrece café, si no que también tiene un menú de bebidas variadas. También tienen un espacio al aire libre donde puedes disfrutar de una charla relajada con tu grupo de estudio y lograr terminar esa presentación de laboratorio que no falta nunca durante el semestre. Si te sientes antisocial algún día, puedes pasar igual a despejar tu mente y tu agenda acompañada de una bebida de emotional support.

Esa es mi lista infalible que quise compartir contigo, así que ahora te toca compartirla con tus amistades y sacar los planes del chat por una buena causa. Un buen café a tiempo es un examen salvado ;)