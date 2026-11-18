This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

¿Alguna vez te has imaginado querer expresar tus emociones, lo que sientes o lo que piensas y no encontrar la manera de hacerlo?

Imagina que deseas compartir algo con alguien y no puedes. Imagina cómo sería vivir en una sociedad que no está adaptada a tus necesidades. Piensa en cómo sería un mundo en silencio…

Para muchas personas con pérdida auditiva parcial o completa, esta situación y estos escenarios pueden formar parte de su realidad y de su día a día cuando intentan comunicarse. Es irónico: a pesar de que la comunicación es parte esencial de nuestra vida, no todas las personas tienen las mismas oportunidades de participar en ella.

Para las personas con pérdida o dificultad auditiva, la lengua de señas puede ser una alternativa esencial para su comunicación. Pero ¿qué es el lenguaje de señas? El lenguaje de señas es el medio visual de comunicación que utiliza movimientos de manos y cuerpo, gestos y expresiones faciales para transmitir significado.

El lenguaje de señas es un medio potencialmente importante para esta comunidad que ha sido marginada en los últimos años. Actualmente, se aproxima que 1,500 millones de personas tienen pérdida en el mundo. Se estima que en Puerto Rico la media ronda los 166,820 de personas que forman parte de la comunidad con pérdida o dificultad auditiva. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud expone que se estima que para el año 2050, 2,500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida de audición.

Ahora bien, la lengua de señas es una herramienta potencial para lograr mitigar los estragos y, sobre todo, para apostar por un mundo más inclusivo, con las mismas oportunidades y más justo para todos. Se establece que 70 millones de personas a nivel global utilizan este medio de comunicación como primer idioma. No obstante, se desconoce la cifra exacta de oyentes que dominan la lengua de señas. Estos datos son alarmantes y detallan la falta de datos sobre esta comunidad. Asimismo, esto limita las oportunidades de interacción entre personas no oyentes y oyentes, y puede afectar significativamente el desempeño y la salud integral de los seres humanos.

Esta realidad representa una barrera importante en la comunicación entre seres humanos, pero también de forma indudable en el desempeño y la salud emocional-mental de los no oyentes. Esto tiene particular importancia gracias a que la comunicación es fundamental para el desarrollo de las relaciones humanas. Partiendo de un modelo sociopsicológico, las barreras comunicativas pueden influir de forma negativa y significativa en las emociones, la autoestima y las interacciones sociales. Desde el lente psicológico, esta realidad puede generar frustración, aislamiento, ansiedad, sentimiento de incomprensión y desesperanza.

“Providing accessibility for individuals with hearing loss (HL) is a crucial step toward building a more inclusive and equitable society.”

Más allá del lenguaje de señas: la importancia de comunicarnos

Ante esta situación, la sociedad ha marginado y dejado a un lado la realidad que vive esta población. A pesar de que se dialoga sobre la inclusión y se trata de llevar a cabo espacios de comunicación que parecen ser tan sencillos; estos pueden ser un reto, lucha y muchas veces limitaciones para esta comunidad. En sentido de que, pueden manifestar una limitada participación en un sinnúmero de experiencias como por ejemplo en áreas de educación, empleo, cultura e interacciones sociales adaptadas a las necesidades de cada individuo. Esto también incluye espacios tan necesarios y básicos a nivel integral en el ser humano como el de la salud. Apoyándonos en la data, nos desarrollamos y vivimos en un mundo donde sus habitantes no están preparados en su mayoría para relacionarse con las comunidades con alguna pérdida auditiva.

“Deafness has historically hindered the full participation of individuals with HL in many experiences, limiting their access to education, employment, culture, and social interaction.”

Para atenuar estos estragos, es necesario que como sociedad contribuyamos a un espacio más inclusivo en todo el sentido de la palabra. Conocer sobre este tipo de dinámicas comunicativas puede ayudarnos a aumentar nuestro sentido de empatía, a comprender experiencias, necesidades y realidades; promover un mayor bienestar emocional, promover vínculos y relaciones interpersonales y brindar servicios adaptados a las realidades y necesidades de forma individualizada.

El camino hacia la inclusión: explorando alternativas

A nivel social y comunitario, se puede realizar una serie de adaptaciones y creaciones de estrategias para contribuir al desarrollo y cumplimiento de una sociedad más justa, empática y, sobre todo, inclusiva. Algunas de las alternativas que pueden llevarse a cabo son:

Educativo

Adaptar cursos obligatorios en escuelas y universidades tanto en el ámbito público como en el sector privado. Asimismo, crear grupos de apoyo y círculos de práctica en escuelas para que niños y jóvenes puedan aprender de forma interactiva. De igual forma, es importante fomentar la educación accesible y apostar por una educación de lengua de señas gratuita. Asimismo, se busca que los estudiantes con pérdida auditiva cuenten con recursos y apoyos que aseguren las mismas oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes sin que la pérdida auditiva sea una limitación.

Socio-comunitario

Promover comunidades más conscientes, accesibles e inclusivas, donde las personas puedan participar de todas las actividades y dinámicas en espacios sociales y en la comunidad. Desarrollar redes comunitarias, lideradas por intérpretes certificados y organizaciones de la comunidad con pérdida auditiva. Realizar campañas de concientización y talleres a la comunidad sobre la forma en la que se sobrelleva una situación y sus efectos.

Cultural y recreativo

Fomentar y adaptar los espacios como museos, cines, teatros, actividades deportivas, eventos culturales y cualquier tipo de actividad con alternativas de accesibilidad.

Económico

Promover la igualdad de oportunidades laborales para todos, facilitar el acceso a servicios financieros, fomentar programas de emprendimiento y recursos de desarrollo profesional. Visibilizar ayudas y oportunidades ayudaría grandemente a la salud financiera de cada individuo. Asimismo, en espacios o instituciones de ayuda económica, financiera y bancaria se pueden ofrecer alternativas de atención accesibles, con intérpretes e impulsar a que sus empleados aprendan sobre señas. Esto con el fin de brindar mejor servicio y así contribuir al aspecto económico y financiero.

Salud

Para garantizar que las personas con pérdida auditiva puedan acceder a servicios de salud de forma segura, digna, fácil y sin barreras de comunicación, los centros de salud a corto plazo pueden contratar intérpretes que permitan ser intermediarios en el proceso de intervención clínica. A su vez, capacitar al personal en esta alternativa comunicativa y con concentración en conceptos médicos. Estas estrategias permitirán que los pacientes puedan acceder a mejores servicios de salud, mejorar su calidad de vida y participar de las decisiones que involucren su salud. Esto, con el fin de brindar un servicio de calidad adaptado a las necesidades de forma individualizada.

Laboral

En este ámbito, la inclusión debe ir más allá de ofrecer oportunidades de empleo, sino más bien implica garantizar que los individuos puedan desarrollarse en espacios de trabajo libres de barreras comunicativas, estigmas o prejuicios. Implementar procesos de contratación accesibles y adaptados, ofrecer talleres de lenguaje de señas a todos los empleados y facilitar intérpretes pueden favorecer a un mejor desempeño laboral y, sobre todo, a una mejor experiencia laboral.

Gubernamental

Promover políticas públicas, leyes, reglamentos y espacios que garanticen los derechos de las personas y el acceso a los servicios de manera óptima. Brindar espacios con intérpretes y trabajadores instruidos en la lengua de señas.

Tecnológico

Desarrollar y facilitar herramientas accesibles que permitan la comunicación, interpretación y facilitación de los distintos escenarios de la vida diaria. Desarrollar aplicaciones móviles y plataformas digitales con interpretación en lengua de señas y servicios de videointerpretación ayudaría a mitigar la necesidad en la actualidad y la realidad tecnológica en la que vivimos.

A la sombra del bullicio: Trabajando desde una perspectiva personal

De forma individualizada, podemos adaptar formas de pensamiento y acción que pueden ayudar a esta comunidad a vivir en una sociedad más justa, igualitaria y empática. En este ámbito, podemos implementar señas básicas en nuestro día a día, interesarnos en comprender y aprender la lengua de señas. A su vez, promover que otros se interesen en aprender esta lengua.

Más allá de aprender el lenguaje de señas, el tono, la forma y los afrontamientos hacia la comunidad son clave para la interacción. Primeramente, tener paciencia es una de las piezas clave para lograrlo; así también, evitar asumir sobre las capacidades o limitaciones de la otra parte. Además, un factor importante que debemos mejorar y evitar a toda costa es la utilización y propagación de estigmas, estereotipos, prejuicios o algún otro pensamiento que no sea sustentado o que no lo tengamos claro. Evitar difundir comentarios, burlas, comentarios discriminatorios o actitudes es importante para evitar la minimización y no hacer sentir mal a otro ser humano.

Compartir información y promover la práctica verídica sobre esta comunidad es importante para la inclusión. Por lo tanto, informarse de manera individual es potencialmente importante para todos. La comunicación es la base, por lo que acercarse y preguntar respetuosamente sobre las estrategias o métodos para facilitar la comunicación, sin asumir, es crucial para crecer como seres humanos en sociedad.

Dale “upgrade”

Recuerda que aprender es de humanos y que a veces es necesario desaprender. Siempre se aprende algo nuevo y nunca pares de querer mejorar. A continuación, unas recomendaciones para crecer todos y ser más justos con los que nos rodean.

Infórmate: Conoce más sobre la comunidad con pérdida auditiva y sus experiencias.

Cuestiona: Reconoce tus prejuicios; pregúntate por qué se hacen las cosas de esa manera.

Escucha y aprende: Brinda un espacio para que las personas puedan compartir sus vivencias, experiencias, necesidades e ideas.

Sé parte del cambio: Promueve la inclusión en tu círculo, en los espacios de estudio, trabajo y comunidad. Lleva contigo siempre las ganas de apostar por ser un mejor ser humano en la sociedad.