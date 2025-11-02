“Lo que le pasó a Hawaii”: Historia más allá de una canción

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

“No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”, Bad Bunny, en su canción “Lo que le pasó a Hawaii”. Esta canción, con cada uno de sus versos, va explicando diferentes problemas que surgen en Puerto Rico, tales como la emigración, la corrupción, la apropiación cultural, y cómo estos impactan la vida del puertorriqueño. La canción se encuentra en el álbum más reciente de Benito Martínez Ocasio, “Debí tirar más fotos”, donde el cantante, a través de sus canciones, reflejó la cultura y las hazañas de los puertorriqueños. Junto a este álbum, Bad Bunny rompió el récord de mayor cantidad de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su show “No me quiero ir de aquí” y con una cantidad de 31 conciertos dados, los cuales trajeron un aporte económico a la isla de 713 millones de dólares. Por lo tanto, este álbum no solo impactó al puertorriqueño mediante su representación en el mundo de la música, sino que conmovió al mundo entero con cada una de sus canciones tales como “Debí tirar más fotos”, “Café con Ron”, “Turista” y “Nueva Yol.”Ahora bien, ¿qué le pasó a Hawái y cómo se asemeja a Puerto Rico?

Hawái es un archipiélago en donde, antes de ser territorio estadounidense, en 1898 , vivían en un sistema social dividido en familias extensas llamadas “Ohana” y con una fuerte dependencia de la naturaleza, la identidad y el bienestar espiritual. Acorde a Rosi Rowe, Directora Ejecutiva, el PTI en Hawái, “experimentaron un trauma histórico prolongado que ha resultado en un deterioro de la salud, mayores tasas de mortalidad, pérdida del idioma, confiscación de tierras, segregación racial y pérdida de identidad” . Los hawaianos fueron desplazados de sus tierras porque se les colocaron reglas para obtener las mismas, en las cuales se requería educación agrícola para la producción agrícola en los hogares, lo cual resultó en que los hawaianos no tenían acceso a esa educación, por lo que sólo podían vivir en un 1% del territorio disponible. También fueron marginados por su cultura, no se les permitió usar su idioma o aprenderlo en las escuelas, vivían como esclavos ya que de mano de obra bajo poca paga, y sus tradiciones nativas fueron negadas. Toda esta pérdida de identidad cultural hizo que Hawái se volviera más un centro turístico y punto estratégico naval que un hogar. Así que, desde la anexión con Estados Unidos, Hawái ha sufrido pérdidas en su cultura; sin embargo, los hawaianos hacen su mayor esfuerzo en continuar compartiendo su cultura con las nuevas generaciones para que la misma no se desaparezca.

¿Cómo la situación de Puerto Rico se asemeja a lo que le pasó a Hawái? La relación de Puerto Rico y Estados Unidos comienza tras la guerra hispanoamericana , la cual comenzó con la independencia de Cuba y culminó con la liberación de Cuba y España cediendo a Puerto Rico, Guam, Filipinas e Isla Ladrones a Estados Unidos. Desde entonces, Puerto Rico le ha servido como punto estratégico militar y, por la Ley de Cabotaje, como manera de generar ingresos. Autores como Abelardo Díaz Alfaro en sus obras resaltan cómo se perdía la identidad puertorriqueña de la misma manera que Hawái la suya; por ejemplo, la imposición del inglés como lengua principal, la imposición de costumbres y el apartamiento del puertorriqueño en el campo laboral. En la actualidad, se hace presente el desplazamiento de tierras mediante la acumulación de estadounidenses viviendo en el archipiélago, como en el pueblo de Rincón y la capital, San Juan, donde se estima que para el 2022 vivían 27 mil estadounidenses en Puerto Rico. De hecho, este desplazamiento del puertorriqueño de sus tierras y oportunidades de empleo ha impactado la tasa de emigración de los puertorriqueños, quienes buscan mejores oportunidades fuera de la isla, ya que en ella no se les acepta. Esto va alejando al boricua poco a poco de su identidad cultural. Inconscientemente, obligándolo a aceptar la ilusión de que no puede escapar bajo el ala de esta gran ave que nos cosecha. Por ello, diferentes autores y cantantes, como Bad Bunny, han depositado el amor por su patria en sus letras con el fin de reanimar el sentimiento boricua dentro de los corazones de los puertorriqueños.

“Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya” Bad Bunny, “Lo que le paso a Hawaii”, 2025