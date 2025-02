¡Hora de manifestar!: números ángeles

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter.

/ Unsplash

En algún momento de nuestras vidas descubrimos que hay un significado detrás de la repetición de números, y si no lo conoces… ¡Este es tu momento!

Primeramente, debemos dar un poco de trasfondo para entender mejor lo que significa este simbolismo. Los números ángeles, como mejor se les conoce, hacen referencia a mensajes de los ángeles o una manifestación espiritual relacionada con las vibras. Incluso muchas veces las personas no necesariamente asocian esto a mensajes angelicales, sino que utilizan la repetición de números como el 444 o el 777 como método de manifestación para atraer eso que desean. Entonces, son secuencias que parecen destacarse en un momento o lugar específico que llaman tu atención y simbolizan un mensaje… Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿Cuál es el mensaje que llevan estas secuencias de números?

111 → Intuición

Es momento de que comiences a escuchar tu instinto, a veces tiene más razón de la que piensas. Toma un momento, silencia tus alrededores y escucha tu corazón, es importante lo que tiene que decir.

222 → Alineación

Todo a tu alrededor tiene sentido. No tengas miedo porque estás en el lugar correcto a la hora correcta.

333 → Apoyo

No estás solx, las vibras que están a tu alrededor y tus guías espirituales están cerca dándote amor, apoyo y cuidándote la espalda.

444→ Protección

Tu tranquilx, el universo, además de tus guías, está protegiéndote y brindándote el cuidado que te hace falta en todo momento.

555→ Cambio

Algo nuevo va a llegar a tu vida, viene en camino.

666→ Reflexión

(Dejemos los prejuicios de lado en este). Es momento de tomar una pausa y comenzar a hacer una introspección espiritual.

777→ Suerte

El universo está de tu lado. Cosas maravillosas van a llegar y suceder. Ve sin miedo y da ese paso que tanto quieres.

888→ Balance

Respira en tranquilidad, ya que todo está cayendo en tiempo y en su sitio, como debe ser y suceder.

999→ Liberación

Para, mira a atrás y suelta la carga sin sentido que traes. Es la hora de ir dejando aquello que ya no sientes necesario en tu vida.

Hasta aquí hemos llegado. Si te pareció interesante y aprendiste que el universo te envía mensajes has cumplido el objetivo de este artículo. Quizás nos envolvemos tanto en nuestro día a día que se nos hace difícil captar estos detalles, pero recuerda algo… a veces no es el universo el que tiene algo que decirte, tú también tienes cosas que decirle a él ;).

Advertencia: Con este artículo no queremos señalar ni ofender, ni tampoco promover ninguna religión o creencia, el motivo del mismo es por razones de entretenimiento.