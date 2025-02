The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter.

De Puerto Rico pa’l mundo, Benito Martínez Ocasio inició una nueva “era” con un cortometraje muy conmovedor para mostrar al mundo lo que los boricuas sienten y lo que enfrentan a diario ya que la modernidad busca complicar nuestra realidad.

Primeramente, tenemos a Jacobo Morales haciendo un papel como el artista querido, Bad Bunny, de aquí a 20 años después y al protagonista “Concho” (un sapo nativo de Puerto Rico llamado sapo concho). Este cortometraje destapa temas que algunos grandes artistas no han presentado al público, uno de ellos siendo la gentrificación de Puerto Rico . Vemos como Jacobo entra a una cafetería, en el cual lo atendieron en inglés, no obstante que la misma comida típica de la isla puedan tener tanta variedad de otros ingredientes americanos como el quesito con bacon o quesitos SIN queso. Al calcular su total, sumó a ser 30 dólares por solo dos cosas, cuando antes el total no llegaba a pasar ni de 15 dólares. No solo el costo de dos órdenes sino el método de pago también cambió a ser más modernizado que solo usar efectivo; ya hoy en día el método de pago más ideal sería por móvil y evitar el uso de dinero en efectivo. Esto resulta en que la gente más vulnerable no pueda hacer pagos en efectivo como siempre lo han hecho. De aquí surgió el “seguimos aquí” , donde un local le hace posible la transacción de la orden a Jacobo. De vuelta a su casita, Jacobo se sienta en su balcón disfrutando de su comida cuando de repente la nostalgia entra al pasar un carro con las bocinas encendidas a todo volumen, o lo que mejor se conoce como “voceteo” . Al final, vemos las foto que tiró y las que no, haciéndolo recordar esos momentos que no capturó. Este cortometraje presenta una perspectiva fuerte y la realidad de lo que muchos puertorriqueños enfrentan a diario, no solamente la gentrificación sino lo rápido que la modernización se adapta en esta isla y en otros países incluso.

Bad Bunny no solo presentó un cortometraje, sino que antes de lanzar los nombres de las canciones, a través de la cuenta de Spotify en Instagram reveló 15 coordenadas diferentes. ¿Qué significa eso? Su equipo de marketing obligó a la gente a investigar las coordenadas una por una para ver qué pista podían descifrar. Al día siguiente se presentó el cover de la portada y el tracklist del sexto álbum de Benito titulado “DeBí TiRAR MáS FoTos ”.

¿Por qué hay dos sillas plásticas en una finca? Es una hermosa metáfora explicando como los mejores momentos que se han vivido han sido estando sentados en esas sillitas. Cada una cuenta una historia o un suceso; en esas sillas se ha llorado, reído, enojado y entre más, pero con el simple propósito de que algún día nos unió como familia y por siempre permanecerán en las fotos como un bonito recuerdo.

Su Tracklist:

NUEVAYoL VOY A LLeVARTE PA PR BAILE INoLVIDABLE PERFuMITO NUEVO WELTiTA VeLDÁ EL CLúB KETU TeCRÉ BOKeTE KLOuFRENS TURiSTA CAFé CON RON PIToRRO DE COCO LO QUE LE PASO A HAWAii EoO DtMF LA MuDANZA

DtMF tiene un total de 17 canciones , y todas las pegó. Hablamos de versatilidad y como cada canción tiene diferentes tipos de elementos y contrastes de música implementados que originan de Puerto Rico. Unos que otros son de la comunidad latina, como el uso del dembow en la canción que abre el mismo álbum llamada “NUEVAYoL” . Pero en general la mayoría de las canciones tienen sonidos de Puerto Rico, como el reggaetón (el de ahora y la old school), salsa, música tropical, toques de bachata, música jíbara, bolero, plena, pop y entre otros…