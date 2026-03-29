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Jerónimo Bernot via Unsplash
UPRM | Culture

Celestina Cordero: Primera Maestra Puertorriqueña Negra

Keyla Ortiz Ramos Student Contributor, University of Puerto Rico - Mayaguez
This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

En conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer, es importante destacar a figuras puertorriqueñas notables. Una de ellas siendo Celestina Cordero, una pionera en la educación.

Nacida el 6 de abril de 1787, Celestina fue hija de Lucas Cordero y Rita Molina, ambos mulatos1 libres. Sus padres le inculcaron el amor por la lectura y la escritura, además del compromiso con la enseñanza, en un momento donde la esclavitud todavía era vigente.

Celestina Cordero es reconocida como la primera puertorriqueña negra libre en establecerse como maestra. Ella fundó la primera escuela pública para niñas en San Juan, Puerto Rico, formalmente establecida alrededor de 1820. Su labor fue un acto de resistencia, ofreciendo educación gratuita a niñas de todas las razas y clases sociales durante la época esclavista, a pesar de las restricciones que limitaban a las niñas a labores domésticas. Es importante señalar que en esa época no se permitía la educación mixta. Su hermano menor, Rafael Cordero, replicó este compromiso, ofreciendo también enseñanza gratuita a niños en su ciudad sin importar su origen social o racial.

En 1802, Puerto Rico tenía una población de 163,192 personas, de las cuales el 15% estaba esclavizada y generalmente no poseían acceso a la educación. La familia Cordero Molina combatió el discrimen socioeconómico y racial, y aseguró  el acceso libre a su escuela.

Aunque el maestro Rafael Cordero es una figura prominente en la historia de Puerto Rico, la contribución de Celestina y su hermana Gregoria (también maestra, aunque menos conocida) ha sido históricamente minimizada. Fue Celestina quien gestionó los permisos oficiales para la escuela que compartía con su hermano y, tras mucha insistencia, logró obtener el título oficial de maestra. A diferencia de su hermano, no existen los mismos reconocimientos que documenten la gran labor de Celestina. De hecho, se desconocen los nombres de muchas de las niñas que se beneficiaron de la enseñanza de ambas maestras.

La minimización de los hallazgos causados por personas negras en Puerto Rico ha ocultado siglos de contribuciones fundamentales a la formación cultural y económica de la isla. 

Celestina Cordero, como mujer negra puertorriqueña, no sólo impulsó un cambio para todas las mujeres y niñas, sino que su impacto fue especialmente significativo para las féminas negras
  1. Mulatos: Dicho de una persona: Nacida de negro y blanca, o de blanco y negra. (Diccionario de la Real Academia Española)
Keyla Ortiz Ramos

UPRM '27

Keyla M. Ortiz Ramos is a writer for the Her Campus chapter at UPRM. She is currently a junior at the University of Puerto Rico at Mayagüez, studying Psychology. Beyond her academic journey, she aspires to pursue a career in Clinical Psychology with a specialization in Forensic Psychology and Psychopathology. She is also deeply committed to advocating for the normalization of mental health conversations and raising awareness to inform and support more people.

Outside of Her Campus, she serves as Vice President of both the Psychology Students’ Association (AEPSIC) and Active Minds at UPRM, as well as Public Relations Chair for the International Honor Society in Psychology (Psi Chi). In addition, she is a member of the American Psychological Association (APA), the Puerto Rico Psychological Association (APPR), and Psi Chi. She also serves on the Student Committee of the APPR.

Beyond academia, Keyla enjoys reading, painting, playing video games, and watching movies. She is passionate about writing essays, fashion, and especially jewelry. She also loves Marvel and literature; her favorites include Loki, The Picture of Dorian Gray, and the film Hacksaw Ridge. In her personal life, she values spending time at church, reading the Bible, and sharing God’s love with others.

With love and passion as her foundation, Keyla is dedicated to creating safe spaces that foster empathy, kindness, self-expression, and knowledge.