Buscando la Musa para el Concierto de Primera Musa

Este 29 de marzo será el esperado concierto de Omar Courtz, y si eres como yo, seguro aún no tienes ni idea de qué ponerte. Entre decidir el outfit, coordinar con las amistades y asegurarte de aprenderte todas las letras, el estrés es real. Por eso, decidí armar una guía para poder darle a ustedes la musa que necesiten para planificar el outfit de esa noche, ¡y todas se puedan ver como verdaderas goddesses!

Todo lo Rosa

Empezamos con lo más obvio: ¡no puede faltar un toque de rosa en tu outfit! Junto con el negro, el color rosa define la paleta de colores de “Primera Musa” y encapsulan el vibe de este perfectamente. Así sea la ropa, las uñas o los accesorios, el rosa es un must para este look.

Cuero

Si has visto a Omar Courtz, seguro has notado que la mayoría de las veces está luciendo pantalones de cuero— hasta se pueden considerar un sello personal. Esto es buen indicador de que el cuero refleja con perfección el estilo del álbum. Así que, incorporar unos pantalones o falda de cuero, no vendría nada mal. Incluso hasta una chaqueta de cuero puede ser ese toque final que necesites para completar el estilo.

Streetwear

No hay nada que se asemeje más al estilo de Omar Courtz que el streetwear. Piensa en camisetas oversized, jerseys y joggers, siempre con ese toque llamativo. La clave para este estilo definitivamente está en el layering y los accesorios. En el streetwear, ¡más es más! No tengas miedo de sacar a pasear tus prendas más extra y complementarlas con joyería grande para darle el toque final.

Mesh tops/Camisas de encaje

Para los que quieren algo más llamativo o atrevido, los mesh tops son la opción perfecta. Además de agregar un toque más sensual a tu fit, también te permite jugar con diferentes layers. La misma se puede combinar con un bralette llamativo o con un top ajustado. Adicionalmente, pienso que sería excelente combinar esta con pantalones o faldas de cuero para acentuar aún más esa esencia de “Primera Musa”.

Y listo, ya tienen todo el inspo necesario para poder crear el outfit perfecto para esta noche. Recuerden que, al final del día, lo más importante es cómo te sientas tú y que disfrutes el concierto al máximo, ya sea con un look más llamativo o con algo más relajado. ¡Nos vemos en el concierto!