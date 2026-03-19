7 Mujeres Influyentes en la Literatura Hispanoamericana

This article is written by a student writer from the Her Campus at UPRM chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Hace algún tiempo escuché que, para poder realmente entender los reclamos, luchas o frustración de las mujeres, es necesario serlo. La mujer, en muchos espacios, siempre fue descrita, generalizada y comparada, ya sea con la naturaleza, un objeto o por su utilidad, como si fuésemos un ornamento o una maquinaria con un propósito predeterminado. Quizás ahora no pedimos tanto permiso para ocupar un espacio, pero es posible que aún nos tiemble la voz cuando decidimos arriesgarnos a hacerlo. Es por esta razón que este artículo va dirigido a honrar a algunas de las mujeres extraordinarias que utilizaron el papel para exponer las realidades de Hispanoamérica, como también la de nuestro género. Estas mujeres labraron un camino en el que hoy podemos andar, a través de la voz más implacable de todas: la literatura.

1. Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1651-1695)

“En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?

¿En qué te ofendo cuando sólo intento

poner bellezas en mi entendimiento

y no mi entendimiento en las bellezas?” – Fragmento de “En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?” por Sor Juana Inés de la Cruz

Nacida en San Miguel de Nepantla, la mexicana Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, ha pasado a la historia como una crítica ávida de las limitaciones impuestas a las mujeres en su acceso a la educación. Fue poeta, dramaturga, erudita y monja católica, y es considerada una de las figuras más importantes del período colonial y del Barroco hispánico. Entre sus obras más conocidas se encuentran poemas como “Hombres necios que acusáis”, así como la icónica carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde despliega una apasionada defensa del derecho de las mujeres al conocimiento, argumentando que Dios no le hubiera brindado la inteligencia a las mujeres si este no quisiera que la usaran. Gracias a su brillantez intelectual y talento literario, Sor Juana fue apodada como “La Décima Musa Mexicana” y “Fénix de América”.

2. Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914)

“Amor, la noche estaba trágica y sollozante

cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura;

luego, la puerta abierta sobre la sombra helante,

tu forma fue una mancha de luz y de blancura.” -Fragmento de “El intruso”, por Delmira Agustini

Delmira Agustini fue una de las voces que renovó la poesía femenina hispanoamericana a principios del siglo XX. Nacida en Uruguay, fue una poeta joven que, a los 21 años, logró abrirse paso en un mundo predominantemente masculino al publicar su primer poemario, El libro blanco. El deseo, el erotismo y la sensualidad que revestían su poesía causaron gran asombro y repercusión, llevando a los intelectuales de su época a reconocerla como una verdadera revelación poética. Su obra abordaba una temática que aportaba al modernismo una sensualidad y un nuevo brillo del erotismo femenino. Trágicamente, su vida no terminó con el mismo fulgor que su carrera. Tras contraer matrimonio con Enrique Job Reyes, Agustini solicitó el divorcio; tiempo después, Reyes la asesinó de dos disparos y luego se suicidó. En palabras de Eduardo Galeano, Agustini fue hallada muerta “desnuda como su poesía”, una imagen que resume tanto la intensidad de su vida como la audacia de su obra.

3. Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957)

“Piececitos de niño,

azulosos de frío,

¡cómo os ven y no os cubren,

Dios mío!” –Fragmento de “Piececitos”, por Gabriela Mistral

Autora, educadora y diplomática, Gabriela Mistral se convirtió en 1945 en la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Nacida en Vicuña, Chile, bajo el nombre de Lucila Godoy, acogiendo luego a Gabriela Mistral como su seudónimo. Mistral dedicó su obra a la defensa de los derechos de las mujeres, los niños, la educación, los pobres, como también a las realidades de su tierra. Con una poesía inicialmente modernista, adoptó un lenguaje simple, lleno de musicalidad y conectado a las imágenes folclóricas que rodean los paisajes americanos. Entre sus obras se encuentran Lecturas para mujeres (1924), Desolación (1922), Ternura (1924) y Tala (1938), las cuales son un ejemplo de su sensibilidad profunda ante las pérdidas, las injusticias y sus propias preocupaciones por los más vulnerables.

4. Alfonsina Storni (Argentina, 1892-1938)

“No han llorado los hombres de mi raza,

eran de acero.

Así diciendo te brotó una lágrima

y me cayó en la boca… más veneno:

[…] Débil mujer, pobre mujer que entiende,

dolor de siglos conocí al beberlo.” -Fragmento de “Humildad”, por Alfonsina Storni

Nacida en Suiza, pero criada en Argentina, Alfonsina Storni se convirtió en una de las voces más emblemáticas del posmodernismo. Fue poetisa y dramaturga. Su obra abordó temas como la desigualdad de género, el amor, la maternidad y las expectativas sociales impuestas a las mujeres. Storni cuestionó los roles tradicionales de la mujer y la hipocresía social que ejerce presión a las mujeres de ser castas, mientras que a los hombres se les exime de cumplir con lo mismo. En su poema “Tú me quieres blanca” advierte sobre esta temática: “Tú me quieres alba, / me quieres de espuma / me quieres de nácar”. Sin embargo, aunque su poesía explora las opresiones patriarcales al género femenino, también reconoce las restricciones que este ejerce sobre los hombres, como demuestra en “Humildad”. Esta combinación de crítica social hace que su obra sea honesta, compleja, pero sobre todo universal. Tristemente, Alfonsina acabó con su vida en 1938 en Mar del Plata, siendo a este suceso al que se le dedica la canción “Alfonsina y el mar”, interpretada por Mercedes Sosa. Su obra perdura como testimonio de fuerza, libertad y reflexión sobre las cadenas sociales que se nos imponen.

5. Julia de Burgos (Puerto Rico, 1914-1953)

“Ya definido mi rumbo en el presente,

me sentí brote de todos los suelos de la tierra,

de los suelos sin historia,

de los suelos sin porvenir,

del suelo siempre suelo sin orillas

de todos los hombres y de todas las épocas.

Y fui toda en mí como fue en mí la vida…” -Fragmento de “Yo misma fui mi ruta”, por Julia de Burgos

Julia de Burgos fue una poeta puertorriqueña cuyos temas de trabajo son el feminismo y la justicia social. Graduada de la Universidad de Puerto Rico como maestra, impartió clases en el barrio Cedro Arriba en Naranjito, época donde escribió su poema “Río Grande de Loíza”. Sus primeros poemarios fueron publicados en 1937, Poemas exactos a mí misma, y en 1938, Poema en veinte surcos. A través de estas obras fue destacándose como poeta contemporánea en el Caribe español. Julia de Burgos fue también una activista en contra del colonialismo en Puerto Rico y el imperialismo estadounidense. Se unió al Partido Nacionalista dirigido por Pedro Albizu Campos y fue perseguida por sus ideales políticos. Julia de Burgos fue una autora que reclamó autonomía sobre su cuerpo, voz y pensamiento, denunciando las injusticias estructurales y dejando un legado lleno de valentía y revolución.

6. Isabel Allende (Chile, 1942)

“Todos tenemos una reserva de fuerza insospechada que emerge cuando la vida nos pone a prueba.”

-Isabel Allende

Nacida en Lima, Perú, y criada en Chile, Isabel Allende es una de las escritoras más leídas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Formada como periodista y escritora por vocación, Allende comenzó su carrera literaria tras irse de Chile después del golpe militar del 1973. Ese periodo de desplazamiento marcó profundamente su obra, en la que suele entrelazar historia, memorias y pedazos de su propia vida. Su primera novela, La casa de los espíritus (1982), la llevó a adquirir fama internacional. Su obra es influenciada por el realismo mágico, combinando experiencias familiares, como también acontecimientos políticos. Allende desarrolló una gama de novelas, ensayos y memorias donde incluye con frecuencia protagonistas femeninas fuertes que desafían las limitaciones sociales de su tiempo. Su impacto literario la ha llevado a recibir el Premio Nacional de Literatura de Chile (2010) y la “Presidential Medal of Freedom” (2014), consolidando así su lugar como una de las autoras más influyentes de la literatura hispana contemporánea.

7. Gioconda Belli (Nicaragua, 1948)

“Y Dios me hizo mujer,

de pelo largo,

ojos, nariz y boca de mujer.

Con curvas

y pliegues…” –Fragmento de “Y Dios me hizo mujer”, por Gioconda Belli

Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua, y se convirtió en una de las voces más influyentes en la literatura centroamericana actual. Poeta, novelista y activista política, su obra denota la exploración de la identidad femenina, al igual que reflexiona sobre la justicia social y la libertad. Durante su juventud participó en la oposición al régimen de Anastasio Somoza Debayle, formando parte del movimiento revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin duda, estas experiencias marcaron profundamente su escritura, donde la política, el amor y el cuerpo femenino aparecen como elementos de resistencia y transformación. Obras como La mujer habitada (1988) guardan una estrecha relación con los temas de lucha, historia y memoria que cuentan relatos de mujeres que buscan redefinir su lugar en la sociedad.

Durante mucho tiempo la literatura estuvo únicamente enlazada al mundo de los hombres, siendo narradas las mujeres desde la perspectiva masculina. Sin embargo, ante un mundo que les prohibía educarse, las mujeres se enseñaron a leer y a escribir, comenzando a ocupar espacios dentro de esa mesa literaria. Fue así como, dentro de sus limitaciones, comenzó a florecer la mujer y sus verdades dentro de la literatura, siendo contada esta vez desde su propia perspectiva.

En esta lista sin duda faltan muchísimas escritoras de la literatura hispanoamericana. No obstante, las palabras de estas siete mujeres no han permanecido simplemente plasmadas en papel. Siguen respirando en cada lector y en cada voz que se atreve a escribir después de ellas.

En este mes de la mujer, como estudiantes y como mujeres, es vital que recordemos a las que han luchado por lo que podemos gozar hoy; que su valentía nos contagie y nos invite a continuar cuestionando, a pensar libremente, a sentir y a desear. Cuando nos atrevemos a escribir, no solo nos narramos, sino que también nombramos la memoria de un pueblo y, en muchas ocasiones, construimos el futuro de la patria.